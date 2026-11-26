Una grúa retiró el automotor afectado por la apertura del terreno en el centro occidente capitalino (Pasa en Bogotá/X)

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Un carro quedó atrapado luego de que un socavón se abriera y lo hundiera por completo en cuestión de minutos en el barrio La Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda, en el centro-occidente de Bogotá.

El conductor logró salir a tiempo y no hubo personas lesionadas. Sin embargo, el hecho causó daños en el vehículo y preocupación entre los residentes, que habían advertido señales previas a la emergencia.

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El propietario relató al programa El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, que se disponía a retirarse del lugar cuando percibió el hundimiento: “Cuando prendí el carro, el carro se hundió. La llanta delantera izquierda se hundió”.

Tras abandonar el vehículo, observó cómo el terreno cedía hasta cubrirlo parcialmente en cerca de 10 minutos.

Vecinos habían reportado ruidos y baja presión de agua, por lo que esperan una respuesta de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vecinos habían alertado por vibraciones y baja presión de agua

Habitantes de la zona aseguraron que, desde semanas antes, se escuchaba un ruido constante bajo el andén y se presentaron cambios en el servicio de agua. La pérdida de presión llegó a afectar el funcionamiento de calentadores domésticos, una situación que motivó consultas con la empresa de acueducto.

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Según los testimonios recogidos por el medio, inicialmente los residentes creyeron que las vibraciones procedían de maquinaria utilizada en obras cercanas. Sin embargo, el sonido se mantenía durante el día y la noche, y se hacía más intenso con el paso del tiempo. Algunos vecinos señalaron que la anomalía parecía concentrarse en ese punto de la cuadra.

La hipótesis planteada por los afectados es que una ruptura en una tubería de acometida permitió la filtración de agua por debajo de la superficie. Esa acumulación habría debilitado el suelo hasta causar la cavidad.

Sin embargo, estas solo son versiones no oficiales y las causas técnicas tendrán que ser establecidas por las autoridades y la entidad responsable de la red hidráulica.

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La comunidad reportó problemas con las tuberías por lo que las autoridades tendrán que investigar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una grúa fue requerida para extraer el carro, que sufrió afectaciones visibles tras caer en el hueco. El dueño del automotor indicó que espera una respuesta del Acueducto de Bogotá, al considerar que el daño estaría relacionado con una tubería. También expresó inquietud por el riesgo que habría existido si el colapso se hubiera extendido hacia las viviendas cercanas.

El caso evidencia la importancia de informar de inmediato a las autoridades sobre sonidos inusuales en el subsuelo, filtraciones, grietas en andenes o descensos repentinos en la presión del agua. Estos indicios pueden estar asociados con daños en redes de servicios públicos o con la pérdida de estabilidad del terreno.

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Para quienes conducen, la recomendación es reducir la velocidad en vías o zonas con deterioro visible, mantener distancia de separadores y andenes afectados y evitar estacionar sobre superficies agrietadas o con señales de hundimiento. Si se identifica un desnivel que aumenta, agua que brota desde el pavimento o una abertura, lo adecuado es alejarse del área y reportarla para prevenir accidentes.

El Distrito informa intervenciones en 137 puntos de Bogotá

Autoridades trabajan por el mantenimiento de la malla vial y la verificación de tuberías subterráneas (IDU)

La emergencia ocurre mientras la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adelantan un convenio para atender sectores prioritarios de la ciudad. Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, las entidades informaron intervenciones en 137 puntos y más de 40.900 metros cuadrados de infraestructura.

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El trabajo conjunto incluye recuperación de vías, andenes, pasos peatonales y ciclorrutas en distintas localidades. En Puente Aranda, las acciones reportadas por el Distrito abarcan el sector de Pensilvania, mientras que también se han ejecutado labores en Engativá, Bosa, Kennedy, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón y Usaquén.

La directora de la UMV, Mónica Rueda, indicó que la articulación busca llevar capacidad de respuesta a barrios que habían esperado intervenciones. En La Pondera, los habitantes están a la espera de la evaluación del punto donde se produjo el socavón, la reparación de la red que pudo originar el problema y la definición de responsabilidades por los daños al vehículo.

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