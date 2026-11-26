Una persona con el traje del personaje de ficción Spider-Man participa en las labores de decoración e instalación de luces en una estructura cónica de árbol de Navidad ubicada en una rotonda pública de Chía, Cundinamarca (elinformativocotachiacajica/IG)

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Las imágenes de un trabajador vestido como Spider-Man mientras colgaba de un árbol para instalar luces de Navidad comenzaron a circular entre los habitantes de Chía, en Cundinamarca.

El disfraz convirtió una tarea de montaje en altura en una escena inesperada para quienes pasaban por el lugar.

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El hombre participaba en la preparación de la decoración municipal para la temporada decembrina. La Alcaldía Municipal de Chía lo contrató para colaborar con el montaje de la iluminación y de los adornos que formarán parte de los espacios públicos del municipio.

La particularidad fue que decidió desempeñar esa labor con un traje del Hombre Araña. Suspendido a varios metros de altura, instaló las luces en uno de los árboles más grandes de Chía ante la mirada de los ciudadanos.

Un trabajador de la Alcaldía Municipal de Chía portó el traje de Spider-Man durante la instalación de las luces navideñas (Captura de video)

El disfraz transformó el montaje navideño en un espectáculo para los vecinos

La presencia del personaje llamó la atención de quienes presenciaron la instalación. La actividad, habitual antes de Navidad, adquirió otro sentido por la iniciativa del trabajador.

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El vestuario hizo que una jornada técnica de decoración se convirtiera en un momento de entretenimiento. Las personas que observaron el trabajo destacaron la creatividad con la que el hombre asumió una tarea que requiere esfuerzo y dedicación.

La preparación de los alumbrados navideños incluye más que la colocación de bombillos y adornos. Cada estructura iluminada demanda coordinación, conexiones eléctricas, adecuación de lugares públicos y personal que trabaje en condiciones de altura.

En este caso, el trabajador sumó un elemento distinto a esa labor. Su decisión de ponerse el traje de Spider-Man dio una imagen diferente al proceso previo a la iluminación del municipio.

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Las imágenes del Hombre Araña en las alturas circularon entre los habitantes de Cundinamarca (Captura video)

Los ciudadanos reaccionaron con comentarios positivos a la iniciativa

Los habitantes de Chía compartieron las imágenes y dejaron mensajes de reconocimiento por la actitud del trabajador. La escena generó sonrisas entre quienes vieron al personaje instalado en el árbol mientras avanzaba con el montaje.

“Al que le gusta lo que hace, siempre lo hará con amor 😍“; ”Viva Cristo Rey!“; ”Ay que verlo trabajando para entender Doomsday?“; ”Super 👏👏👏“: fueron algunos de los mensajes.

El episodio mostró el trabajo que suele quedar detrás de los adornos de diciembre. Antes de que las familias recorran los espacios decorados, hay personas encargadas de instalar las estructuras, organizar los elementos y preparar la iluminación.

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La iniciativa del trabajador no modificó la naturaleza de su actividad, pero sí la forma en que fue percibida. El traje convirtió una labor cotidiana en uno de los momentos más comentados durante los preparativos navideños en el municipio.

El uso del disfraz transformó la tarea de montaje en un momento de entretenimiento para los ciudadanos (jorgeegalvis/IG)

De acuerdo con uno de los comentarios en redes sociales, se conoció que el hombre sería Joge Galvis. En su cuenta de Instagram, tien en la descripción que se dedica al diseño fabricación y montaje de membranas arquitectónicas, pérgolas y cubiertas.

En las historias publicadas en la red social, Galvis expresó: “Hola, buenas tardes a todos los que me siguen y los que me han visto. Quería hacerles una invitación a los que quieran llevar a los niños al lado del árbol. Voy a estar el día de mañana desde las diez hasta las doce del mediodía haciendo los últimos retoques del árbol y si quieren tomarse alguna foto o hacer algún video, pues ahí voy a estar disponible para todos. Bueno, les deseo buena tarde y Dios los bendiga a todos”.

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Después, el hombre publicó tres fotos del árbol de Navidad del municipio de Chía. El trabajador fue contratado para montar la iluminación y los adornos navideños, pero decidió realizar la labor con el traje del Hombre Araña. El trabajo requería coordinación y preparación para instalar estructuras, conexiones eléctricas y decoración en los espacios públicos.