La dirigente cuestionó publicaciones que la relacionaron con información sobre el ataque y pidió investigar posibles delitos de injuria, calumnia y hostigamiento (Miguel Uribe T - Paloma Valencia/Facebook)

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La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia y el Centro Democrático promovieron una acción penal y una querella ante la Fiscalía General de la Nación contra nueve cuentas de X, a las que atribuyen publicaciones que la relacionan con el homicidio de Miguel Uribe Turbay.

El partido informó que la iniciativa fue presentada por Paloma Valencia junto con su director nacional, Gabriel Vallejo. Según la colectividad, las publicaciones difundieron acusaciones sobre un presunto conocimiento previo de la excongresista acerca del atentado contra Uribe Turbay.

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La denuncia alcanzó a nueve perfiles de X

La acción judicial apuntó contra los administradores de las cuentas @PilarEscobarBx, @ByViral24, @darango_htx, @AyalaCarlOzarco, @chechosangui, @evaderecha, @LilianaCastanoG, @EliCrH y @VaneDeCol.

Paloma Valencia y el Centro Democrático promovieron una acción penal y una querella ante la Fiscalía General de la Nación contra nueve cuentas de X, a las que atribuyen publicaciones que la relacionan con el homicidio de Miguel Uribe Turbay (EFE)

El Centro Democrático indicó que solicitó a la Fiscalía iniciar una indagación por posibles delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. El escrito dejó abierta la posibilidad de que las autoridades determinen si existen otras conductas punibles relacionadas con los hechos denunciados.

La colectividad pidió que el expediente tenga un enfoque diferencial de género, reciba atención prioritaria y contemple medidas de protección para Valencia. No precisó cuáles serían esas medidas ni si la Fiscalía ya asignó el caso a un despacho específico.

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El partido sostuvo que las publicaciones cuestionadas no correspondían a interrogantes formulados en redes sociales, como señalaron algunos usuarios, sino a acusaciones que consideró calumniosas.

En un mensaje divulgado en X, el Centro Democrático afirmó que respeta el derecho a la libertad de expresión. A la vez, sostuvo que las acciones judiciales respondieron a contenidos que, según su versión, aseguraban de forma falsa que Paloma Valencia tenía información sobre el atentado contra Miguel Uribe y que no la entregó a las autoridades.

El partido rechazó que los mensajes fueran solo preguntas

La organización política planteó que existe una diferencia entre informar, opinar o investigar asuntos de interés público y atribuir delitos sin elementos que los demuestren.

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También se refirió a chats que circularon públicamente y que fueron citados en las publicaciones cuestionadas. De acuerdo con el Centro Democrático, el uso del singular en esos mensajes mostraría que las amenazas estaban dirigidas únicamente contra Valencia y que se le recomendaba reforzar su seguridad.

El Centro Democrático indicó que solicitó a la Fiscalía iniciar una indagación por posibles delitos de injuria, calumnia y hostigamiento (@CeDemocratico/X)

La colectividad afirmó que las menciones a Miguel Uribe y a Paola Holguín en esas conversaciones constituían expresiones de afecto. Bajo esa interpretación, sostuvo que los chats no probarían que Valencia conocía con anticipación el atentado contra Uribe Turbay ni que hubiera omitido comunicar información a las autoridades.

El Centro Democrático señaló que, además de las actuaciones ante la Fiscalía, prevé presentar demandas civiles para buscar una reparación por los perjuicios morales y reputacionales que atribuye a las publicaciones.

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Paloma Valencia afirmó que no recibió alertas sobre un eventual atentado contra Miguel Uribe Turbay. Explicó que los mensajes de los que tuvo conocimiento aludían a amenazas en su contra en Caquetá.

La exsenadora indicó que, después del asesinato de Uribe Turbay, entregó esa información a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, esposa del dirigente político. Consideró que los datos podían aportar elementos para identificar a los responsables del crimen.

“Primero, que yo jamás recibí informaciones sobre Miguel Uribe, y que toda la información sobre esas noticias de atentado que eran en el Caquetá contra mí, se las entregue yo a la Fiscalía General de la Nación, yo a María Claudia Tarazona, porque pensé que tal vez hubiera ahí alguna pista que ayude a que sepamos quién mató a Miguel Uribe”, afirmó.

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Valencia señaló que vinculó los mensajes con el caso luego de las primeras capturas en Caquetá, región que había sido mencionada por el sargento que le comunicó las advertencias.

Paloma Valencia rechazó los señalamientos que la vinculan con el atentado contra Miguel Uribe Turbay (Cristian Bayona/Colprensa y Camila Díaz/Colprensa)

También sostuvo que, antes del atentado, existió un ambiente de hostigamiento político. Dijo que presenció ataques públicos del presidente Gustavo Petro contra Uribe Turbay, contra ella y contra otros dirigentes, además de amenazas e insultos en redes sociales.

Por último, afirmó que mantuvo una relación de amistad, lealtad y respeto con Tarazona, quien, según dijo, nunca la incluyó entre los sospechosos del caso.