Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, confirmó el regreso de 'Mi Casa Ya' en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó en la mañana del jueves 26 de noviembre el regreso de los subsidios de vivienda de ‘Mi Casa Ya’, que estaban suspendidos desde 2024, aunque ahora se denominarán bajo el nombre de ‘Mi Casa Milagro’: una transformación del programa que nació en 2015, pero que se había descontinuado en la administración de Gustavo Petro.

En declaraciones a Canal 1 Noticias durante el Congreso Colombiano de Infraestructura en Cartagena, Beltrán sostuvo que los recursos están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se espera sea aprobado a principios de 2027, aunque todavía faltan las condiciones de acceso y la definición de los montos para los que serían los beneficiarios de esta iniciativa.

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El programa Mi Casa Milagro promete entregar subsidios de vivienda y préstamos al 2% de interés. (Johan Largo/Infobae Colombia)

“La proyección en el plan de desarrollo es que vuelve Mi Casa Milagro, lo que antes era Mi Casa Ya. Es la oportunidad de generar una concurrencia con los entes territoriales y las cajas de compensación, para que la gente pueda tener la oportunidad de acceder a vivienda propia”, expresó el titular de la cartera, que llegó al Ejecutivo tras haber ejercido como alcalde de Bucaramanga.

El funcionario afirmó que las reglas del programa se publicarán durante el primer semestre de 2027, cuando el presidente hará el anuncio puntual. Con ello, la iniciativa plantea una coordinación entre el Gobierno nacional, los entes territoriales y las cajas de compensación para facilitar la compra de vivienda propia en los colombianos, conforme a la promesa de campaña.

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Y al referirse a las políticas del período anterior, el ministro cuestionó los cambios aplicados desde la cartera de Vivienda. “Tuvimos cuatro años donde este ministerio, a través de algunos decretos, desmontó una de las principales políticas que tenía el Gobierno nacional hace años: la posibilidad de que los colombianos accedieran a una casa”, dijo el titular de la cartera de Vivienda.

Con este anuncio se espera reactivar la adquisición de vivienda en Colombia, que había sufrido un declive en la administración Petro. (Gobernación de Cundinamarca)

Beltrán atribuyó el deterioro del acceso a vivienda a decisiones de la gestión de Petro, pues según su diagnóstico el nivel de desistimiento de los hogares que buscaban adquirir una vivienda superó casi el 70%; según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que reportó que entre agosto de 2022 y febrero de 2026 hubo 134.730 unidades desistidas en Colombia.

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Según el ministro Beltrán, se encuentran definiendo con Hacienda el mecanismo a través de vigencias futuras. “Eso nos permitirá saber cuál va a ser la oferta que entregaremos en materia de VIS, de VIP y la inversión que se hará en los diferentes sectores. La proyección del gobierno para los siguientes cuatro años es que llegue Mi Casa Milagro”, agregó el funcionario.

Mi Casa Milagro combinará subsidios con aportes de entidades territoriales

Después de mencionar el nivel de desistimiento, Beltrán vinculó el nuevo esquema con la necesidad de recuperar la participación de hogares y empresas constructoras. “Hoy tenemos una oportunidad enorme: devolverle la confianza tanto a la ciudadanía para que lo vuelva a intentar como a los constructores para reactivar el mercado”, destacó el titular de Vivienda frente a esta iniciativa.

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Más de 200.000 inmuebles en Colombia se vieron afectados por el terremoto del 10 de agosto; en especial en Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. (REUTERS)

En su posterior declaración a los medios presentes en la Heroica, el ministro Beltrán explicó que la estrategia prevé comprar viviendas ya construidas para atender la reconstrucción en los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto. En una primera etapa, la proyección es adquirir 2.700 inmuebles, mientras avanzan los procesos técnicos y operativos necesarios.

Para ello, se firmó de un convenio entre el sector vivienda y el Fondo Milagro para destinar $1,7 billones. En total se comprarán 4.977 viviendas ya construidas, que se incorporarán al proceso de reconstrucción. Según explicó el ministro, este programa busca ampliar las alternativas habitacionales para los que perdieron sus hogares por cuenta del fenómeno natural.

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El Gobierno De la Espriella compraría vivienda ya construida para atender el déficit que existe en diferentes zonas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, el funcionario señaló que las alianzas con el sector privado permitieron gestionar la donación de más de 1.033 viviendas para la reconstrucción. De ese total, unas 32 ya fueron entregadas a las familias beneficiarias y, además, 1.112 viviendas rurales están en proceso de reconstrucción según explicó el jefe de la cartera frente a las iniciativas post-terremoto.

En su exposición, precisó que el Ministerio de Vivienda busca reactivar iniciativas por un valor superior a $ 5,3 billones, relacionadas con soluciones habitacionales, acueducto y alcantarillado. El funcionario citó el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Mocoa, que permanece estancada desde hace varios años pese a que requiere recursos cercanos a $ 123.000 millones.

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