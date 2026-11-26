La modalidad de prestación de servicios concentró el 80% de las vinculaciones laborales del Estado entre 2016 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La propuesta incluida en la ley de rescate económico para reducir a la mitad los costos de los contratos por prestación de servicios en 2027 podría representar un ahorro inferior al que plantea un cálculo académico sobre el uso de inteligencia artificial en el Estado. La diferencia está en el universo de entidades que cubriría cada alternativa y en el alcance de los gastos considerados.

El proyecto presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso establece que las entidades y órganos incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) deberán disminuir en 50% los costos asociados a la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, frente a la vigencia de 2026.

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“Para 2027, el gasto en contratos de prestación de servicios se reduce en 50% frente a 2026 y, a partir de 2028 no podrá crecer más que la inflación”, se lee en un documento publicado en la página web del Ministerio de Hacienda.

La medida entraría en vigor en 2027 y, desde 2028, ese gasto no podría aumentar por encima de la inflación. El Ministerio de Hacienda informó el 4 de noviembre que las obligaciones por esta modalidad crecieron 33,9% durante el Gobierno de Gustavo Petro, hasta llegar a $7,13 billones.

Sin embargo, la reducción no abarcaría la totalidad de los contratos estatales por prestación de servicios, conocidos como OPS. El artículo 17 del proyecto se refiere de forma específica a las entidades financiadas con recursos del PGN, por lo cual quedarían por fuera buena parte de las alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas del orden territorial.

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El uso de inteligencia artificial propone un ahorro de hasta $6,9 billones al año

Un análisis de la Universidad Eafit planteó el uso de inteligencia artificial en tareas de oficina para ahorrar hasta 6,9 billones de pesos anuales. (Europa Press)

En paralelo al debate legislativo, Santiago Tobón, director de Valor Público de la Universidad Eafi, citado por Portafolio, planteó una reducción de gasto basada en el reemplazo parcial de labores administrativas y técnicas con herramientas de inteligencia artificial.

Su estimación, que no corresponde a una meta oficial del Gobierno, calcula un ahorro neto anual de entre $6,2 billones y $6,9 billones. El cálculo incluye entidades nacionales, alcaldías, gobernaciones y recursos destinados a contratistas a través de convenios interadministrativos.

Tobón tomó como base los contratos registrados en 2025 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II). En las entidades nacionales identificó 193.688 contratos por $8,1 billones. De ese valor, el 49% correspondía a trabajo de escritorio y el 18% a asesoría técnica.

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En las entidades territoriales, el análisis incluyó cerca de 503.000 contratos por $11,4 billones. Allí, las labores de escritorio representaban 53% del valor contratado y la asesoría técnica, 15%.

La proyección supone que la IA podría reducir 50% del tiempo dedicado a tareas administrativas y 25% del requerido para actividades de asesoría técnica. Entre las funciones incluidas figuran apoyo jurídico, contratación, planeación, finanzas, archivo, comunicaciones, gestión de datos y talento humano, además de algunos servicios técnicos en ingeniería, asuntos ambientales, economía, sistemas e investigación.

El ahorro bruto estimado sería de entre $6,8 billones y $7,3 billones anuales. De esa cifra, $2,4 billones corresponderían a entidades nacionales, $3,4 billones a alcaldías y gobernaciones, y entre $1 billón y $1,5 billones a contratos financiados con recursos de convenios interadministrativos.

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La transición tecnológica tendría costos laborales y operativos

El recorte previsto sobre las entidades del Presupuesto General de la Nación proyecta un ahorro fiscal de hasta $4,75 billones. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El cálculo descuenta entre $0,4 billones y $0,6 billones anuales por licencias, integración de herramientas y capacitación. El modelo considera licencias mensuales de USD 20 para cerca de 390.000 contratistas dedicados a labores de escritorio y asesoría técnica.

La propuesta también proyecta que unas 170.000 personas podrían dejar de tener contrato. Tobón planteó que la reducción podría aplicarse de manera gradual, mediante la no renovación de vínculos al término de cada contrato.

La comparación entre ambas fórmulas revela que la reducción prevista en la Ley de Rescate tendría una cobertura institucional más limitada, debido a que se concentra en entidades del orden nacional. El cálculo sobre IA, en cambio, incorpora a las entidades territoriales, donde se concentra la mayor parte de los contratos por prestación de servicios.

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Aun así, la automatización exigiría definir qué funciones pueden delegarse en sistemas tecnológicos, cómo se protegerían los datos públicos, qué controles tendrían las decisiones administrativas y de qué manera se garantizaría la continuidad de los servicios. La ley de rescate, por su parte, deberá superar el trámite legislativo antes de convertirse en una obligación para las entidades del Estado.

Las entidades territoriales concentran la mayor parte de los contratos

El Sena encabezó el listado de entidades públicas con mayor contratación tras sumar 165.733 vinculaciones por $5,8 billones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente muestran que la contratación por prestación de servicios alcanzó $24,69 billones en 2025, frente a $2,58 billones en 2012. En ese período, el número de contratos pasó de 209.535 a 955.725.

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Durante los tres primeros trimestres de 2026, el sistema ya acumulaba $22 billones en contratos por prestación de servicios, con 757.277 vinculaciones y 530.647 contratistas registrados.

La participación de las entidades territoriales resulta determinante para calcular el impacto real del recorte. Durante el actual Gobierno, alcaldías, gobernaciones y otras entidades territoriales suscribieron contratos por $51,29 billones, equivalentes al 59,22% del total. Las entidades nacionales sumaron $33,83 billones, o el 39,06%.

La diferencia es más amplia al revisar el número de contratos. Las entidades territoriales concentraron 2,62 millones de vinculaciones, el 73,13% del total, mientras que las nacionales acumularon 916.577, equivalentes al 25,53%.

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Esto implica que un recorte concentrado en el PGN tendría un efecto fiscal menor que una reducción aplicada a toda la contratación pública. Si se tomara como referencia el gasto de las entidades nacionales en 2025, estimado en $9,5 billones, una disminución de 50% representaría cerca de $4,75 billones. Si el punto de partida fueran los $7,13 billones citados por el Ministerio de Hacienda, el ahorro sería de alrededor de $3,56 billones.

El resultado final dependerá de qué rubros se clasifiquen como “costos asociados”, de la ejecución presupuestal de 2026 y de las excepciones que pueda tener la reglamentación de la norma, en caso de que el Congreso la apruebe.

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