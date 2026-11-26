Personas inescrupulosas estarían pidiendo dinero para supuestas capacitaciones con la promesa de ser rápidamente vinculados en Rtvc, sistema de medios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Infobae Colombia conoció la modalidad con la que personas que se presentarían como reclutadores de Rtvc Sistema de Medios Públicos estarían contactando a aspirantes a empleo para exigirles pagos por supuestas capacitaciones obligatorias; a cambio de, presuntamente, retornarles el dinero una vez sean vinculados con la entidad.

Los contactos, que se presentarían como miembros de la organización estatal de medios, habrían usado formularios con el membrete de la entidad para que las posibles víctimas los diligenciaran, luego de publicar la oferta de forma temporal en un portal de empleo y mensajes enviados por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

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El caso fue conocido a través del testimonio de una aspirante, a la que se identificará como Paula Ríos, nombre ficticio para proteger su identidad. La mujer relató que se postuló a una vacante para editora audiovisual publicada en un reconocido portal web que ofrece vacantes laborales, asociada a un medio de comunicación de gran alcance.

Los presuntos estafadores utilizarían reconocidas aplicaciones de empleo para promocionar supuestas vacantes de Rtvc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su relato, la convocatoria fue retirada poco después de su publicación, aunque ella alcanzó a enviar su hoja de vida. Dos días más tarde recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que se presentó como Andrés Rodríguez, nombre ficticio, y que afirmó ser jefe de Talento Humano de Rtvc, en el que le prometieron que sería rápidamente vinculada.

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“A los dos días me contactaron vía WhatsApp y me dijeron que había sido seleccionada para el puesto de editora audiovisual”, relató Ríos. El supuesto reclutador le habría enviado su propia hoja de vida y un formulario con membrete de la entidad para solicitar documentos adicionales, con el fin de revisar requisitos faltantes y agilizar el proceso.

Los supuestos reclutadores pidieron certificaciones y pagos por $150.000 cada una

Después del primer contacto, a la aspirante le indicaron que necesitaba tres certificados para avanzar hacia una contratación directa. La lista incluía manejo de herramientas audiovisuales, primeros auxilios avanzados y seguridad y salud en el trabajo; con lo que buscarían darles visos de legalidad a la supuesta oferta presentada en Rtvc.

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Así contactarían los presuntos estafadores a sus víctimas, haciéndose pasar por integrantes de Rtvc y pidiendo transferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los mensajes revisados por Infobae Colombia, la mujer preguntó a uno de los presuntos estafadores. “Me comenta que debo comunicarme con usted para realizar estas capacitaciones”. Después, su interlocutor le remitió la relación de cursos que, supuestamente, debía completar, con el fin de ser tenida en cuenta para la vacante.

El contacto asignado para las capacitaciones le habría informado que cada curso tenía un costo de $150.000 y que el dinero sería devuelto después de verificar la intención de la candidata de cumplir con el proceso. En total, el pago podía ascender a $450.000 en ese caso, aunque no sería una tarifa estándar, sino que dependería de cada víctima.

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“Me dijo que cada curso era reembolsable”, afirmó Ríos. Según el testimonio, las sesiones comenzarían la semana siguiente en dos turnos, de 08:00 a 11:00 a. m. o de 2:00 a 5:00 p. m., y tendrían lugar en una sede de Rtvc; aunque no especificó en cuál de las instalaciones se desarrollarían las supuestas capacitaciones del personal.

En este aparte de la conversación entre la víctima y el presunto estafador que se hace pasar por miembro de Rtvc, se indicaba que era necesario que se contactara con un coordinador académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de enviar dinero a través de transferencia bancaria de inmediato despertó sospechas en la aspirante, que consultó con una persona vinculada a la entidad sobre la legalidad de ese proceso. “Me dijo que eso jamás pasaba. Además, es evidente que una empresa jamás va a pedir plata para hacer unos cursos reembolsables”, sostuvo.

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Usaron un correo institucional, pero pidieron enviar comprobantes por WhatsApp

Los mensajes también muestran que los presuntos responsables enviar una “llave” para hacer el respectivo pago y el costo de cada curso. Cuando la candidata preguntó por un correo institucional para enviar los comprobantes, recibió la dirección correspondencia@rtvc.gov.co como el destino al cual podía comunicarse.

Ese correo, cabe destacar, sí pertenece a Rtvc y figura entre los canales habilitados por la entidad para recibir comunicaciones. Sin embargo, según los chats conocidos por este medio, tras el supuesto envío de los soportes, los interlocutores insistieron en pedir el comprobante por WhatsApp; lo que levantó aún más suspicacias en la mujer.

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En la conversación a la que tuvo acceso esta redacción se observa cómo el presunto estafador pide enviar comprobante de pago para continuar el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me compartes el comprobante, por favor”, escribió uno de los contactos después de que la aspirante preguntó por la dirección institucional. Más adelante, ante la afirmación de que el pago había sido hecho, respondieron de inmediato e insistieron en que debería hacerse la transacción para continuar. “Tu no as (sic) realizado ningún pago”.

Ríos decidió confrontar a quienes la contactaron. “Les dije que eso jamás se hacía por parte de reclutadores y procedieron a bloquearme del número de WhatsApp”, relató la comunicadora social, que ha trabajado en diferentes medios de comunicación y que, para su fortuna, alcanzó a tomar las precauciones necesarias para no ser estafada.

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Rtvc afirmó que no solicita pagos ni formularios externos para contratar personal

Frente a los reportes sobre este tipo de mensajes, Rtvc Sistema de Medios Públicos alertó que recibió denuncias de personas contactadas por supuestos reclutadores que usaban el nombre de la entidad para difundir ofertas laborales falsas y pedir información personal; entre ellas la de Ríos, por lo cual tuvieron que pronunciarse el miércoles 25 de noviembre.

La entidad fue enfática al señalar que “las ofertas reportadas no corresponden a procesos de selección o vinculación de Rtvc”. También precisó que “la entidad no solicita pagos ni exige diligenciar formularios externos para acceder a oportunidades de empleo o contratación”, mensaje con el cual advirtió sobre los riesgos de estas acciones.

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Con este comunicado, Rtvc negó que esté pidiendo dinero a cambio de ofertas laborales y advirtió posible estafa utilizando su imagen. (Suministrado a Infobae Colombia)

Del mismo modo, el sistema de medios estatales recomendó que las personas que reciban propuestas laborales, nombramientos o contratos a nombre de la entidad ingresen directamente a su página oficial, www.rtvc.gov.co, y corroboren la información por los canales institucionales de la entidad para evitar ser estafados por inescrupulosos.

Además, recordó que los correos oficiales usan el dominio @rtvc.gov.co, aunque recomendó revisar la dirección completa del remitente, incluso cuando el mensaje incluya el nombre o el logotipo de la institución; como sucedería en este caso, en el que tratarían de darle apariencia de veracidad a la propuesta citando una cuenta institucional.

Por último, Rtvc pidió no abrir enlaces ni archivos adjuntos enviados por desconocidos, no entregar documentos de identidad, datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación y evitar cualquier pago. “Si realizó un pago o entregó datos bancarios, comuníquese de inmediato con su entidad financiera”, indicó el sistema de medios.