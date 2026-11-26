El mandatario arribó a la sede de Gobierno en Barranquilla con un ejemplar del texto católico Pan de la Palabra. (@tigredelaespriella - Instagram/Captura de Video)

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El presidente Abelardo De La Espriella lideró el operativo que rescató a los rehenes retenidos en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, entre el 24 y la madrugada del 25 de noviembre de 2026.

Tras revisar la situación con las cúpulas militar y policial, autorizó la intervención de comandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que ingresaron al almacén después de varias horas de negociación, liberaron a las personas que permanecían cautivas, capturaron a dos presuntos responsables y abatieron a un tercero, según el balance oficial divulgado tras la operación.

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Después del operativo, el mandatario se desplazó a Barranquilla, sede alterna de su Gobierno, a donde llegó a las 3:12 a. m., en el que fue recibido por integrantes de la fuerza pública, de acuerdo con un video publicado en sus historias de Instagram. Sin embargo, en su arribo a la capital del departamento de Atlántico, el jefe de Estado tenía un objeto de color rojo en sus manos que llamó la atención de los internautas en redes sociales.

De acuerdo con información recopilada por Semana, se trataría de un ejemplar de Pan de la Palabra, una publicación periódica de Editorial San Pablo dirigida a la preparación de la liturgia católica, y que correspondería a la última edición trimestral del 2026.

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El libro contiene el ordinario de la misa, lecturas bíblicas y reflexiones para la oración cotidiana, de acuerdo con la descripción de la editorial, citado por el medio de comunicación. La portada de la edición que llevaba De La Espriella mostraba a la Sagrada Familia.

Incluso, en el material audiovisual, al presidente se le escucha decir la frase “la gloria es para Dios y para nuestra Fuerza Pública”, reivindicando su postura pública vinculada a la fe católica. De La Espriella atribuyó el resultado de la intervención a Dios y a las instituciones de seguridad que participaron en el rescate.

Cronología del secuestro y rescate

La crisis comenzó alrededor de las 8:00 a. m. del 24 de noviembre, cuando hombres armados intentaron asaltar un vehículo transportador de valores en un centro comercial de Cartagena. Al fracasar el robo y quedar expuestos ante las cámaras de seguridad, se refugiaron en el almacén Éxito del sector La Castellana, donde sometieron a trabajadores y clientes.

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La Fiscalía General de la Nación sostiene que tres hombres ingresaron con armas largas y retuvieron a 87 personas. Durante la negociación exigieron $7.000 millones, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla para escapar, según lo expuesto por el ente acusador en audiencia.

Los testimonios de sobrevivientes describieron que los captores ataron a varios rehenes con cinchos, los amenazaron con armas y, en algunos casos, los golpearon. Héctor Cuello, panadero del establecimiento, relató a Noticias Caracol que uno de sus compañeros recibió un golpe con un revólver y que él fue pateado tras ser acusado de ocultarse.

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Las autoridades negociaron durante la jornada por medio del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía. En ese lapso fueron liberadas 11 personas, mientras los demás permanecieron dentro del supermercado. De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos responsables utilizaron a las víctimas como escudos humanos y amenazaron con matarlas si la fuerza pública ingresaba al lugar.

Pasada la 1:30 a. m. del 25 de noviembre, 30 comandos de la Policía, incluidos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes) y los comandos Jungla, entraron al almacén con apoyo del Ejército Nacional. La intervención permitió rescatar a las 76 personas que continuaban retenidas, de acuerdo con los reportes conocidos tras la operación.

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Durante el ingreso murió un hombre que la Fiscalía identificó como Jailer Humberto Muñetón Zapata, señalado de coordinar el secuestro. Los otros dos sospechosos, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, fueron detenidos en flagrancia. Los rehenes liberados fueron trasladados al comando de Policía y recibieron valoración médica y psicológica.

Dos procesados quedaron vinculados por secuestro extorsivo agravado

La noche del 25 de noviembre, la jueza Ingrid Elena Reyes, del Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, legalizó las capturas de Torres Manco y Mejía Blandón. La Fiscalía les imputó secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, como presuntos coautores de la retención de 87 ciudadanos durante cerca de 17 horas.

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Los procesados no aceptaron los cargos y quedaron formalmente vinculados a la investigación. La jueza también avaló la incautación de $495.000 que, según la Fiscalía, fueron hallados en la pantaloneta de Torres Manco. Además, las autoridades incautaron armas traumáticas y de balines para establecer, mediante análisis balístico, si habían sido modificadas para disparar proyectiles de armas de fuego.