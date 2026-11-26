Un improvisado tendedero apareció dentro de un articulado de TransMilenio (@chibcholandia/X)

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Un video difundido en redes sociales el 25 de noviembre de 2026 mostró ropa interior, medias y camisetas colgadas en el pasamanos de un bus de TransMilenio, una escena que generó comentarios entre usuarios del sistema de transporte público de Bogotá.

Las imágenes, compartidas en X por la cuenta Chibcholandia | Realismo Criollo, dejan ver varias prendas sujetas con pinzas al pasamanos ubicado en la parte superior del vehículo.

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La publicación describió la situación con la frase: “Un bus de TransMilenio es tomado como tendedero de ropa”. El registro se difundió bajo la identificación de Colombia Sin Contexto y superó las 28 mil visualizaciones, según la captura compartida.

No se precisó en qué ruta ocurrió el hecho ni la fecha exacta de la grabación. Tampoco se conoce quién instaló las prendas en el interior del vehículo o cuánto tiempo permanecieron allí.

La escena abrió una discusión entre internautas sobre las condiciones del transporte masivo y el comportamiento de algunos pasajeros dentro de los buses. Varios comentarios se concentraron en el uso de un espacio destinado a facilitar la movilidad y la seguridad de quienes viajan de pie.

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Prendas colgadas de un pasamanos sorprendieron a pasajeros de TransMilenio (@chibcholandia/X)

“Más control hace falta”, escribió uno de los usuarios que reaccionó a la publicación. Otro mensaje señaló que la situación “parece una escena cotidiana”, en alusión a la informalidad que, según los comentarios, puede aparecer en distintos espacios públicos de la capital.

El reglamento prohíbe acciones que afecten el uso del vehículo

Los sistemas de transporte público establecen normas para conservar libres los accesos, barras de apoyo, puertas y áreas de circulación. Estos elementos permiten el desplazamiento dentro de los buses y sirven como punto de sujeción durante los trayectos.

Colgar objetos en los pasamanos puede reducir el espacio disponible para otros pasajeros, en especial durante las horas de mayor demanda. También podría dificultar el agarre de quienes permanecen de pie cuando el vehículo frena o cambia de dirección.

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El registro volvió a poner el foco en hechos inusuales que se vuelven virales dentro de TransMilenio. En esta ocasión, la atención se centró en un improvisado tendedero instalado en una de las barras del bus.

Usuarios grabaron ropa colgada en el interior de un articulado de TransMilenio (@chibcholandia/X)

Mujer intentó ingresar con una lavadora a la estación Comuneros de TransMilenio

Una discusión quedó registrada en video luego de que una mujer intentó ingresar con una lavadora al sistema TransMilenio en la estación Comuneros, en Bogotá. La ciudadana cuestionó a las trabajadoras que le negaron el acceso con el electrodoméstico y, según su relato, le advirtieron sobre la posibilidad de un comparendo.

La grabación circuló en redes sociales y muestra a la mujer mientras reclama frente a varias personas que estaban en el lugar. La pasajera afirmó que el aparato tenía un tamaño reducido y sostuvo que la decisión de impedir su entrada no tenía justificación.

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“No nos dejan pasar”, dijo durante el video. También aseguró que el electrodoméstico no correspondía a un traslado de gran volumen. “No es un trasteo grandote”, agregó al defender su intención de llevar la lavadora dentro del servicio masivo.

En el registro, la mujer se refiere a las empleadas de la estación como “estas muchachas” y asegura que le mencionaron la eventual imposición de una sanción. Además, afirmó que podían llamar a la Policía si mantenía su intento de ingresar con el objeto.

La pasajera expone su inconformidad con el personal de vigilancia en la estación Comuneros y cuestiona la advertencia de un posible comparendo por intentar ingresar con el electrodoméstico. - crédito @JD_Quinteror/X

“Una simple lavadora pequeña”, manifestó. La ciudadana también comparó la situación con casos de inseguridad y cuestionó que, a su juicio, la respuesta institucional fuera más rápida frente a su conducta que ante delitos como robos u homicidios.

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La controversia se trasladó a las redes sociales luego de que el concejal de Bogotá, Juan David Quintero Rubio, compartiera el video en su cuenta. El cabildante criticó la reacción de la mujer y pidió respetar las normas para el uso del transporte colectivo.

“Y antes brava la señora”, escribió Quintero al difundir las imágenes. En su publicación, señaló que la usuaria reclamó a los guardas que le impidieron el paso con una lavadora.

El concejal preguntó “hasta dónde llega el sentido común” al utilizar el servicio público y sostuvo que la capital requiere reglas claras para los espacios que utilizan millones de personas cada día.

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