Esmeralda Hernández destacó la sentencia que derivó en la cancelación de la cabalgata (@EsmeHernandezSi/X)

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Los organizadores de la cabalgata de Manizales lamentaron que la actividad tradicional de la feria no se realice en enero y cuestionaron la viabilidad jurídica de algunas exigencias fijadas para el evento. La decisión se conoció después de que la Asociación de Caballistas de Caldas y el Club 20-30 presentaran una apelación contra las disposiciones que regulaban la jornada.

El abogado Carlos Arias, representante de la Asociación de Caballistas de Caldas (Asdecaldas) y del Club 20-30, sostuvo que las entidades no rechazan los controles destinados a garantizar el bienestar de los animales, aunque consideran que ciertas medidas afectan la posibilidad de llevar a cabo la cabalgata.

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“Durante muchos años, Asdecaldas y el club han trabajado por fortalecer los protocolos de protección animal, la atención veterinaria y controles durante el recorrido”, afirmó Arias.

El jurista indicó que la discusión no se centra en desconocer la necesidad de proteger a los caballos. Según explicó, el recurso busca que el tribunal revise si las obligaciones impuestas cumplen con un criterio de proporcionalidad y si pueden aplicarse de forma efectiva durante el desarrollo de la actividad.

Esmeralda Hernández pidió reinventar las fiestas de Manizales sin maltrato animal (@EsmeHernandezSi/X - @Oscarbayona/X)

“No cuestionamos la necesidad de proteger a los caballos, cuestionamos la proporcionalidad”, señaló el representante de los organizadores. Añadió que solicitaron que la apelación tuviera efecto suspensivo, con el propósito de mantener los mecanismos de prevención que ya se habían aplicado en ediciones anteriores mientras se resolvía la segunda instancia.

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Arias afirmó que la discusión sobre la cabalgata no plantea una elección entre las costumbres culturales y la protección animal. A su juicio, deben buscarse fórmulas que permitan preservar los controles veterinarios, el orden público y las actividades económicas vinculadas a la feria.

“Las tradiciones culturales deben evolucionar, pero no significa imponer condiciones que terminen imposibilitando su realización”, manifestó el abogado.

El representante de Asdecaldas pidió que el tribunal evalúe los argumentos presentados por los organizadores y adopte decisiones que, según dijo, tengan aplicación jurídica y técnica para el futuro de la cabalgata en la capital de Caldas.

Esmeralda Hernández afirmó que Manizales podría tener una feria sin cabalgata ni corridas de toros (Lina Gasca/Colprensa)

Uno de los puntos que genera reparos es la aplicación de pruebas de alcoholemia a la totalidad de los jinetes en un único punto del trayecto. Arias aseguró que respaldan las medidas de prevención, aunque objetan que todos los participantes deban concentrarse en un mismo lugar para cumplir con ese requisito.

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“Frente a las pruebas de alcoholemia, estamos de acuerdo con la prevención, pero refutamos que se obligue a todos los jinetes a practicarlo en un punto del recorrido”, sostuvo.

El abogado recordó que, en celebraciones previas, las autoridades realizaron controles en distintos sectores del recorrido. Desde su perspectiva, corresponde establecer si resulta más efectivo reforzar ese modelo o trasladar a todos los asistentes a una sola zona.

Arias consideró que la eficacia de las medidas no depende únicamente de la cantidad de pruebas, sino de la capacidad de las instituciones para impedir episodios que puedan poner en riesgo a los caballistas, los animales y el público.

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Tras conocerse la cancelación, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández publicó un mensaje en X en el que calificó la decisión como “otro triunfo para los animales” en Manizales.

Senadora del Pacto Histórico calificó como un triunfo animal la suspensión de la cabalgata (@EsmeHernandezSi/X)

La congresista afirmó que la acción popular interpuesta por el concejal Jemair Yepes produjo resultados. De acuerdo con su publicación, la sentencia 307 fijó la prohibición del consumo de alcohol durante la cabalgata y estableció requisitos relacionados con la duración del recorrido, las pruebas de alcoholemia y la participación de veedurías ciudadanas.

“No habrá cabalgata en el mes de enero”, escribió Hernández, quien atribuyó la decisión a los efectos de esa sentencia, conocida públicamente en días recientes.

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La legisladora sostuvo que Asdecaldas y la empresa encargada de coordinar el evento optaron por cancelar la actividad ante las condiciones establecidas. En su mensaje, afirmó que esas exigencias incluían mecanismos de participación ciudadana y garantías para la protección de los animales y de quienes asistieran a la jornada.

Hernández también se refirió a las corridas de toros durante la feria. Según indicó, el retiro de un borrador de decreto atribuido al presidente Abelardo de la Espriella podría impedir que esos espectáculos se realicen en la ciudad.

“Es muy probable que Manizales no tenga corridas de toros en su feria”, expresó la senadora, quien consideró que la ciudad puede replantear sus celebraciones con actividades que mantengan las tradiciones regionales sin maltrato animal.

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