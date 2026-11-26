El alcalde Dumek Turbay investiga si un cuarto sospechoso escapó del establecimiento comercial entre las víctimas. (Montaje Johan Largo/Infobae Colombia - Presidencia/Captura de video-Alcaldía de Cartagena)

Guardar

Un día después de que el Gobierno nacional confirmara el éxito del operativo que terminó con la liberación de al menos 50 rehenes en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, se siguen conociendo detalles de los sujetos que, con armas traumáticas y artículos explosivos falsos, lograron paralizar buena parte de la ciudad por más de 17 horas.

En la mañana del jueves 26 de noviembre, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, confirmó que las autoridades investigan si un cuarto hombre que habría participado en la toma pudo salir del lugar durante el rescate, incluso confundido entre las víctimas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el mandatario aseguró que, pese a que existe la posibilidad, tampoco descartan que las versiones de los rehenes, que hablaron de cuatro sujetos, puedan estar permeadas por la angustia y el miedo, lo que pudo dar lugar a sumar erróneamente el número de integrantes de la organización que participaron del frustrado robo.

“Esa es una línea de investigación, saber qué pudo pasar o descartarlo. En la histeria o la angustia o el momento terrorífico que tocaron vivir ellos, pues los retenidos hayan podido tener esa confusión. Eso es lo que está ahora tratando de definirse”, comentó el alcalde de Cartagena en diálogo con Caracol Radio.

PUBLICIDAD

El balance oficial de la incursión armada confirmó dos presuntos asaltantes capturados y uno fallecido. (Europa Press/Captura de video)

Según el alcalde, la primera evaluación de las autoridades apuntaba a cuatro hombres armados, vestidos de negro y con pasamontañas. Después de la incursión, los sobrevivientes mantuvieron esa versión, mientras que el balance oficial registró tres presuntos responsables ubicados: dos detenidos y uno fallecido.

Más de 80 personas fueron retenidas durante la emergencia, de acuerdo con Turbay. La cifra expuesta por la Alcaldía es de 84, aunque la Fiscalía General de la Nación informó que 87 personas fueron tomadas como rehenes y que 11 recuperaron la libertad antes de la operación de rescate.

El mandatario señaló que los participantes fueron identificados por elementos como su estado de embriaguez, debido a que cubrían sus rostros. La investigación busca establecer si existió un cuarto integrante, cuál habría sido su ruta de salida y si tuvo apoyo externo.

PUBLICIDAD

Los movimientos de los hombres dentro del almacén

Turbay relató que, una vez ingresaron al establecimiento, los hombres aseguraron la entrada del parqueadero y la puerta principal. Según su versión, dieron la orden de reunir a las personas que permanecían en el lugar, mientras el resto de los clientes abandonaba el centro comercial en medio del pánico.

Los sujetos utilizaron los datáfonos de los puntos de pago para efectuar transacciones por cerca de 18 millones de pesos. (@klaveec/X)

El alcalde afirmó que los retenidos fueron concentrados en un mismo sector y que los asaltantes les pidieron tomar prendas de los locales. Los detenidos, añadió, se cambiaron de ropa con artículos del almacén; aunque retiraron las etiquetas visibles, habrían dejado los dispositivos de seguridad internos que permanecen en las prendas.

PUBLICIDAD

Durante las horas de la toma, los hombres habrían consumido licor y alimentos del establecimiento. Turbay sostuvo que también usaron los datáfonos de las cajas para realizar transacciones, por un monto aproximado de $18 millones, de acuerdo con la información que la oficina de seguridad del Éxito entregó a las autoridades.

Además, los responsables habrían utilizado a una mujer para transmitir mensajes durante la negociación. El alcalde precisó que los testimonios de los rehenes permitieron descartar que ella perteneciera a la organización.

La Fiscalía determinó que los supuestos explosivos eran simulados y las armas empleadas correspondían a artefactos traumáticos. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

Las autoridades también recibieron información de que uno de los retenidos fue obligado a servirles bebidas a los asaltantes. El mandatario indicó que estos hechos, junto con el estado de embriaguez de los capturados, ayudaron a los investigadores a diferenciarlos de las demás personas que salieron del lugar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Turbay, los hombres mantuvieron la apariencia de contar con armas de alto poder y explosivos en los accesos, aunque la Fiscalía estableció después que se trataba de armas traumáticas y artefactos simulados. La investigación continúa para determinar la participación de otras personas y reconstruir lo ocurrido dentro del almacén.