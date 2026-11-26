Los tres procesados enfrentarán el proceso judicial en libertad tras la confirmación de una medida de aseguramiento no privativa. (Centro Nacional de Memoria Historica)

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La Fiscalía General de la Nación dejó en firme el llamado a juicio contra tres exescoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su presunta coautoría en el homicidio del dirigente de la Unión Patriótica (UP) José de Jesús Antequera, cometido el 3 de marzo de 1989 en Bogotá.

Los procesados son Rodolfo San Juan Garzón, Didier Augusto Hernández Caicedo y Carlos Alberto Cortés Bocanegra, quienes integraban el esquema de seguridad del líder político cuando ocurrió el ataque sicarial. El ente acusatorio los acusa como presuntos coautores del homicidio del candidato presidencial con fines terroristas.

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La determinación fue adoptada por la Fiscalía 84 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La instancia resolvió la apelación que presentaron las defensas contra la resolución de acusación del 28 de agosto de 2023 y confirmó esa decisión en su totalidad.

La fiscal Paulina Morales Amado concluyó que los cuestionamientos de la defensa no desvirtuaron el material que respalda la acusación. “El recurso presentado por el doctor Díaz Meza no está llamado a prosperar”, indicó la funcionaria en la providencia de 119 páginas conocida por Caracol Radio.

Según la Fiscalía, los elementos analizados apuntan a que los exfuncionarios habrían cumplido tareas diferenciadas dentro del plan criminal. En el caso de San Juan Garzón, la hipótesis del ente acusador señala que su función no era disparar, sino brindar seguridad a quien lo hizo y contribuir a la versión que se habría difundido después sobre el atentado.

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Los tres procesados permanecerán en libertad mientras avanza el juicio. La delegada confirmó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad al considerar que una restricción de ese derecho debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y no solo a la gravedad de la conducta investigada.

Detalles de la investigación

El ataque contra José Antequera ocurrió el 3 de marzo de 1989, cuando el entonces candidato presidencial de la Unión Patriótica se despedía del entonces senador Ernesto Samper Pizano en el aeropuerto El Dorado de la capital de la República. Durante el atentado, Samper también fue herido de gravedad.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los disparos contra el dirigente político, realizados con una subametralladora Mini Ingram con número 3801968, impactaron a Antequera por la espalda y atravesaron su cuerpo de atrás hacia adelante. Parte de los proyectiles se alojó después en el cuerpo de Samper, quien recibió heridas que pusieron en riesgo su vida.

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“Los proyectiles deflagrados por el arma homicida Mini Ingram No. 3801968 impactaron por la espalda y atravesaron el cuerpo del líder Antequera”, señala el fallo. El documento añade que el dirigente murió pocos minutos después de salir del aeropuerto.

El protocolo de necropsia de Medicina Legal estableció que Antequera recibió 13 impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con la Fiscalía, al menos ocho de las trayectorias que afectaron a Samper provenían de disparos que atravesaron antes el cuerpo del dirigente de la UP.

Tres proyectiles extraídos de las dos víctimas —uno del cuerpo de Antequera y dos del cuerpo de Samper— correspondían a disparos de la Mini Ingram que, según la investigación, portaba Hernández Caicedo. La Fiscalía sostiene además que, tras el ataque, los entonces escoltas participaron en actuaciones que habrían buscado desviar las pesquisas sobre los responsables.

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Vale mencionar que pocos días antes del ataque, Antequera había denunciado en Montería a Carlos Castaño y a las Autodefensas Unidas de Colombia como promotores de la guerra sucia contra la UP, según reportes de la prensa de la época. También señaló la presunta complicidad de oficiales y brigadas del Ejército Nacional.

El asesinato de Antequera formó parte de los ataques contra la UP que también alcanzaron a los excandidatos presidenciales Jaime Pardo, asesinado en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990. La Jurisdicción Especial para la Paz estudia ese exterminio político, que incluyó a 5.733 personas asesinadas o desaparecidas entre 1984 y 2016. La investigación continúa para establecer la posible participación de otros autores o determinadores del homicidio.

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