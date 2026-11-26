Los precios de la vivienda nueva retroceden en términos reales por la menor demanda y la acumulación de inventarios en varias ciudades de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar vivienda nueva en Colombia se volvió más barato en términos reales durante la primera mitad de 2026, mientras los precios de los inmuebles usados aumentaron por encima de la inflación.

El contraste responde a la caída de ventas en los proyectos nuevos, las altas tasas de interés y el menor alcance de subsidios como Mi Casa Ya, según un informe del Banco de la República, citado por El Tiempo.

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El estudio muestra un cambio frente a la recuperación que habían registrado la comercialización de viviendas y el crédito hipotecario en 2025. Las familias enfrentan mayores dificultades para completar la cuota inicial y acceder a financiación, especialmente al momento de escriturar los inmuebles adquiridos sobre planos.

En ese contexto, las constructoras acumulan unidades terminadas sin vender y reducen el lanzamiento de nuevos proyectos. La presión sobre sus inventarios explica el descenso de los precios de la vivienda nueva en buena parte del país.

La vivienda usada subió 6,4% por encima de la inflación

La vivienda usada se encarece ante una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles para venta o arriendo. (Colprensa)

El precio de la vivienda usada aumentó 6,4% en términos reales a junio de 2026, de acuerdo con las mediciones del Emisor. El dato dejó atrás las caídas que había registrado ese segmento en 2023.

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La situación es distinta en el mercado de inmuebles nuevos. Sus precios retrocedieron en casi todas las regiones, con excepción de los municipios cercanos a Bogotá, donde lograron mantenerse.

El comportamiento se explica por el traslado de parte de la demanda hacia casas y apartamentos de segunda mano. Ante los obstáculos para financiar una unidad nueva, algunos hogares buscaron alternativas en el mercado usado, sobre todo en las ciudades donde se redujeron con mayor fuerza las ventas de proyectos sobre planos.

Ese desplazamiento coincide con una menor oferta. La proporción de viviendas usadas disponibles para venta o alquiler llegó a su nivel más bajo desde que existen registros, tanto en el promedio nacional como en las principales ciudades. La reducción se mantiene desde 2022 y tiene una mayor incidencia en Bogotá.

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La medición incluye propiedades ofrecidas para compra y arrendamiento. Por eso, el informe vincula la escasez con dos factores: el repunte de las transacciones de inmuebles usados en algunas zonas y el aumento de hogares que optan por alquilar mientras esperan mejores condiciones de financiación.

Cali y Medellín muestran un giro hacia los inmuebles usados

Cali y Medellín concentran algunas de las mayores caídas en las ventas y los precios de vivienda nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio en la demanda no se presenta con la misma intensidad en todas las ciudades. En Cali, donde las ventas de vivienda nueva registraron la mayor caída regional, ya se observa una recuperación en la compra de inmuebles usados.

En Medellín, las ventas de segunda mano aún no reflejan un crecimiento consolidado, aunque el mercado comenzó a frenar la tendencia descendente que acumulaba. La capital antioqueña combina una menor demanda por vivienda nueva con un aumento de unidades disponibles, un escenario que ha presionado los precios de los proyectos en oferta.

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Bogotá se aparta de esa dinámica. Las ventas de vivienda usada continuaron en descenso a lo largo de 2026, pese a que la oferta de este tipo de inmuebles también se ha reducido de forma marcada.

La falta de propiedades disponibles deja menos margen de elección para los compradores y arrendatarios. Si la demanda se sostiene o crece en un mercado con inventarios limitados, los precios de los inmuebles usados podrían continuar al alza, incluso a un ritmo superior al de los arriendos.

A agosto de 2026, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 2,7% frente al mismo período del año anterior, afectadas por el costo del crédito hipotecario y el impacto del terremoto del 10 de agosto, según el documento del Banco de la República.

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El retroceso fue más marcado en el segmento de viviendas que no pertenecen al esquema de interés social, conocido como No VIS. La vivienda de interés social, o VIS, también mostró dificultades, en especial entre los hogares que no lograron completar el cierre financiero para recibir las unidades ya construidas.

En el agregado de las principales zonas analizadas, las ventas bajaron 5%. Cali tuvo la contracción más fuerte, con una reducción de 25%, seguida por Medellín, donde descendieron 10,2%. Bogotá y sus municipios vecinos mantuvieron un crecimiento cercano al 1%.

Las cifras representan un freno frente a 2025, cuando el sector había comenzado a recuperarse después de las caídas registradas en 2023 y 2024.

Las constructoras redujeron 3% el número de viviendas nuevas disponibles. La oferta de VIS cayó 4,7%, mientras la de No VIS descendió 0,4%. El informe aclara que esa disminución no obedece a un aumento de las ventas, sino a la decisión de aplazar el inicio y lanzamiento de proyectos ante la incertidumbre sobre la demanda.

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Casi seis de cada 100 viviendas VIS terminadas siguen sin venderse

Las altas tasas hipotecarias y el desmonte de subsidios dificultaron el acceso de los hogares a la financiación para adquirir vivienda, según se indica en el informe del Banco de la República. (Banco de la República)

La principal señal de alerta se concentra en la vivienda de interés social. La proporción de unidades VIS terminadas y listas para entregar que permanecen sin comprador alcanzó un máximo histórico de 5,9% del inventario disponible.

A finales de 2022, esa proporción era cercana al 1%. El incremento refleja los desistimientos de familias que, durante los últimos dos años, no consiguieron reunir la cuota inicial o acceder al crédito necesario para firmar la escritura.

En Medellín y Cali, la oferta de vivienda nueva aumentó, aunque no por una expansión de la construcción. Los proyectos tardan más tiempo en venderse y las unidades se acumulan ante una demanda menor. Esa combinación explica que ambas ciudades concentren algunas de las mayores caídas de precios en el mercado de obra nueva.

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Los tiempos estimados para agotar inventarios siguen por encima de los niveles previos a la pandemia en todas las regiones. Bogotá, sus municipios aledaños y Medellín mostraron una mejora reciente, aunque el Banco de la República advirtió que esta tendencia puede revertirse en la capital antioqueña si continúa el aumento de la oferta y persiste la caída de las ventas.

El informe plantea que los precios de la vivienda nueva podrían mantener su trayectoria descendente mientras las tasas de interés continúen elevadas y las constructoras busquen reducir las unidades acumuladas. En el mercado usado, la escasez de propiedades disponibles puede sostener las presiones al alza si más hogares trasladan su búsqueda hacia ese segmento.

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El precio de la vivienda nueva en Colombia aumentó durante el tercer trimestre de 2026, según el Dane

El Dane informó que los precios de la vivienda nueva en Colombia subieron 9,97% en el tercer trimestre de 2026. (Dane)

El Dane informó que los precios de la vivienda nueva en Colombia aumentaron 9,97% durante el tercer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (Ipvn).

El incremento fue más alto en los estratos uno, dos y tres: una evaluación en siete ciudades registró una subida del 20% en el último año. En Cali, el aumento para esos sectores superó el 26%.

Cúcuta tuvo la mayor variación, con más del 15%, seguida de Neiva, con más del 14%; Ibagué, con más del 13%; Bogotá y Soacha, con más del 11%; Barranquilla, con más del 10%; Medellín, con más del 9%, y Cali, con más del 8%.

El precio promedio de los apartamentos subió cerca de 10%, mientras que el de las casas aumentó más del 8%. El índice contempla el valor del lote, los costos de urbanismo, los gastos directos e indirectos de construcción, las ventas y la utilidad del constructor.

Para dimensionar el alza, una vivienda que costaba $300 millones el año anterior tendría un valor aproximado de $ 330 millones en el tercer trimestre de 2026. El Ipvn también registró un aumento trimestral de 2,98%, frente al 1,89% observado en el mismo trimestre de 2025.