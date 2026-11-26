Las autoridades avanzan en el proceso de imputación contra dos personas capturadas tras la toma del Éxito en Cartagena. (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa)

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Siguen las pesquisas contra los hombres que, desde la mañana del martes 24 de noviembre, se tomaron las instalaciones del Éxito en Cartagena, mientras las autoridades continúan con las labores de imputación a los dos sujetos capturados.

Sin embargo, la atención se ha centrado en Jailer Humberto Muñetón, el hombre de 51 años que resultó abatido durante el operativo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella y quien sería el líder de la banda criminal.

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Sin embargo, la investigación sobre la toma de rehenes en un establecimiento Éxito de Cartagena sumó un nuevo elemento: documentos empresariales vinculan a Muñetón con Pedro Javier Prada Rueda, excapitán de Navío de la Armada Nacional, según documentos obtenidos por El Tiempo.

El vínculo surge mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal prepara el dictamen que esperan los familiares de Muñetón. Ese informe deberá establecer las circunstancias de su fallecimiento.

Los allegados de Muñetón sostuvieron que el hombre laboraba en impermeabilización y que ingresó al supermercado en calidad de cliente. (Captura video)

La familia sostiene que Muñetón era uno de los rehenes. La otra hipótesis que se investiga lo ubica como jefe de la célula que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, primero intentó asaltar un vehículo de valores y después exigió cerca de $ 7.000 millones a cambio de liberar a más de 70 personas.

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Registros comerciales relacionan a Muñetón con un exoficial naval

Muñetón, quien había llegado a Cartagena desde Medellín hace varios años, figuraba como socio de Polyimper de Colombia S.A.S., una compañía dedicada a actividades de construcción, obras de ingeniería civil y terminación de edificaciones, según reveló El Tiempo.

Los documentos revisados por el medio señalan a Pedro Javier Prada Rueda como representante legal suplente de esa sociedad. Fuentes de la Armada Nacional confirmaron al diario que Prada Rueda es un capitán de Navío retirado.

El exoficial ocupó la Capitanía del Puerto de Cartagena en 2017 y fue coordinador general de la Dirección General Marítima (Dimar) en 2022. Una fuente de la Armada indicó además que Muñetón era concuñado de otro oficial naval que comandó el Buque Gloria, el velero insignia de la institución.

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Registros empresariales vincularon a Muñetón con el excapitán de la Armada Nacional Pedro Javier Prada Rueda a través de una constructora. (AFP - Sincelejo Hoy/Facebook)

“El señor Muñetón además es concuñado de otro alto oficial de la Naval, que fue el capitán del Buque Gloria, el velero insignia de la Armada de Colombia”, señaló la fuente al diario nacional.

Prada Rueda confirmó que conocía al hombre muerto en el operativo

Tras las revelaciones, el capital (r) Prada Rueda entregó unas breves declaraciones sobre la cercanía con el presunto delicuente abatido en Cartagena. El exoficial reconoció que sí tuvo relación con Muñetón. “Sí lo conocí”, respondió al ser preguntado por el nexo entre ambos.

Ante la consulta sobre si aún era socio de la empresa, afirmó: “Sí, como está en los papeles”. Sin embargo, no explicó cómo conoció a Muñetón y señaló que prefería no hacer declaraciones sobre el caso.

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La investigación por la toma de rehenes busca reconstruir los antecedentes de Muñetón y determinar su papel durante los hechos. En ese contexto, se prevé que las autoridades convoquen a declarar a las personas que puedan aportar información, entre ellas el exoficial retirado.

La familia afirma que Muñetón trabajaba en impermeabilización de obras

El Instituto Nacional de Medicina Legal prepara el dictamen pericial para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de Muñetón. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters-@mindefensa/X)

Entretanto, un allegado de la familia, Óscar Torres, aseguró que Jailer Humberto Muñetón Zapata se dedicaba a trabajos de impermeabilización en proyectos de construcción. Según dijo a El Tiempo, llevaba entre 12 y 13 años radicado en Cartagena, donde vivía con su esposa, Indira Lambis, y su hijo.

Asímismo, Lambis relató que su esposo le informó que iría al supermercado a comprar buñuelos, una compra que, según su versión, hacía habitualmente. La mujer y el allegado solicitaron que se espere el dictamen de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses antes de atribuirle participación en la toma. La familia sostiene que quedó atrapado como cliente del establecimiento.

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El medio señaló que la actividad descrita por Torres coincide con el objeto social de Polyimper de Colombia S.A.S., cuya información empresarial incluye labores de construcción, acabados e ingeniería civil.