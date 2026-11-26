La exalcaldesa de Bogotá expuso sus declaraciones en el pódcast A Fondo con la periodista María Jimena Duzán (Europa Press)

Guardar

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López planteó un acuerdo político entre sectores del progresismo para enfrentar al presidente Abelardo de la Espriella, al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno.

En el pódcast A Fondo, conducido por María Jimena Duzán, la excandidata presidencial también cuestionó el deterioro de la imagen del mandatario y vinculó su lectura del presente con los efectos del proceso de paz en Bogotá.

PUBLICIDAD

El material difundido señala que López observó una caída del respaldo al presidente por debajo del 50%, pese al impulso inicial que tuvo en las redes sociales. También menciona el retiro del aumento del IVA para productos de la canasta familiar dentro de la reforma tributaria, aunque no precisa los términos del acuerdo progresista ni los sectores que lo integrarían.

Claudia López vinculó la seguridad de Bogotá con el acuerdo de paz

La exalcaldesa sostuvo que el proceso de paz no fue resultado de una decisión espontánea de las Farc, sino de una combinación de presiones militares, sociales y democráticas que obligaron a la guerrilla a negociar su desmovilización.

Claudia López anunció un acuerdo del progresismo para enfrentar a Abelardo de la Espriella a los 100 días de su mandat (Presidencia de Colombia)

“La gobernanza de las élites y la derecha era exclusión, pobreza, desigualdad y si protesta, lo mato. Eso es lo que pasaba antes del proceso de paz”, afirmó López en A Fondo. La dirigente reconoció que hubo una presión militar durante los gobiernos de Álvaro Uribe y en el primero de Juan Manuel Santos. Según explicó, ese escenario llevó a las FARC a una negociación que consideró seria.

PUBLICIDAD

López remarcó que la guerrilla no se desmovilizó por voluntad propia. “Ellos no fue que de angelitos ni de conmovidos decidieron desmovilizarse, fue porque empezaron a morir en combates legítimos, el Mono Jojoy, en fin”, dijo.

La exalcaldesa ubicó ese proceso dentro de una estrategia que combinó acciones estatales y exigencias ciudadanas. También mencionó una “presión mili-militar legítima” de los gobiernos de entonces.

La negociación llevó seis años y cambió las armas por las elecciones

López describió como extensa la negociación con las Farc y recordó que incluyó la creación de un mecanismo de justicia transicional para los integrantes de la organización armada. “La negociación, que no fue fácil, implicó por primera vez seis años llevarlos a una justicia transicional”, señaló la exalcaldesa ante el pódcast.

PUBLICIDAD

Claudia López afirmó que el proceso de paz con las FARC redujo la violencia e impulsó la participación democrática (Captura de video)

Para la dirigente, uno de los resultados centrales del acuerdo fue reemplazar la disputa armada por la competencia electoral. “Acordar que dejaran las balas para que se decidieran por los votos, pues por las elecciones, no por los fusiles”, expresó. Ese contraste fue el eje de su reflexión sobre los años posteriores al acuerdo. López sostuvo que la reducción de la violencia estuvo acompañada por una ampliación de la democracia.

La exalcaldesa no detalló en el fragmento cuáles serían las propuestas comunes del progresismo frente al actual Gobierno. Su intervención se concentró en defender la negociación de paz como antecedente para comprender los cambios en materia de seguridad.

PUBLICIDAD

La exmandataria local afirmó que, desde 2016, Bogotá atravesó un período de reducción de varios indicadores de violencia. En su relato, ese saldo estuvo directamente asociado al fin de la confrontación con las Farc. “En los diez años del período de paz del 16 en adelante, Bogotá vivió la era más pacífica de su historia”, sostuvo López en A Fondo.

La dirigente enumeró los fenómenos que, según dijo, disminuyeron durante ese lapso: las masacres, los desplazamientos, los secuestros y los homicidios. “Cayeron las masacres, cayeron los desplazamientos, cayeron los secuestros, cayeron los homicidios. Al nivel más bajo, nunca lo hemos tenido”, afirmó.

PUBLICIDAD

López resumió su interpretación con una frase que ligó la disminución de los hechos violentos con la competencia democrática: “Cayó la violencia y subió la democracia”.

La presión militar, social y democrática durante los mandatos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos propició la negociación de paz (@ABDELAESPRIELLA/X/Montaje Jesús Aviles)

Sobre la reforma tributaria

La aparición de López en el pódcast ocurrió mientras el Gobierno de De la Espriella enfrenta cuestionamientos por la evolución de su imagen pública durante sus primeros meses.

El texto difundido sostiene que el presidente tuvo un comienzo con alto impulso en redes sociales, aunque luego las encuestas reflejaron un respaldo inferior al 50%. También indica que otros mandatarios latinoamericanos conservan niveles de aprobación más altos.

A ese panorama se añadió el retroceso en la reforma tributaria, luego de que el Gobierno retirara el aumento del IVA para los productos de la canasta familiar.

PUBLICIDAD

López no formuló en el fragmento una respuesta directa sobre las razones de esa decisión fiscal. Su intervención puso el foco en el valor político y social que atribuye al proceso de paz y en la necesidad de que los conflictos se resuelvan mediante los votos.