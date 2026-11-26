Mary de Dinamarca recorrió Cali el 25 de noviembre en su primera visita oficial a Colombia. (REUTERS)

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Mary de Dinamarca, se convirtió el miércoles 25 de noviembre en la primera representante de la Casa Real danesa en visitar Suramérica desde que ascendió al trono junto al rey Federico X en enero de 2024.

Pasó su jornada en Cali no entre salones de protocolo, sino entre pupitres, familias desplazadas y árboles recién sembrados, en medio de su primera visita oficial a Colombia, según el cubrimiento de El Tiempo.

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A las 10:50 a. m., la comitiva se detuvo en el colegio Cristóbal Colón, en el barrio Mariano Ramos, donde la recibió el grupo cultural Afrocolon —integrado por jóvenes de entre 13 y 15 años— con tambores, cununos y tres marimbas de chonta al ritmo del litoral Pacífico.

El coliseo del plantel, transformado con 150 sillas blancas numeradas, banderas de Colombia y Dinamarca, y un telón con el lema ‘Unidos por la salud: Transformando territorios’, fue el primer escenario de un día pensado para el encuentro directo.

La reina Mary de Dinamarca llegó al colegio Cristóbal Colón, en el barrio Mariano Ramos, donde jóvenes del grupo Afrocolon la recibieron con marimbas de chonta y tambores del litoral Pacífico. (Ritzau Scanpix/via REUTERS)

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la recuperación del plantel gracias a la cooperación internacional y cifró en alrededor de 2 billones de pesos la inversión gestionada con la empresa privada para la reconstrucción de la ciudad, donde 155 personas murieron tras el sismo del 10 de agosto.

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También recordó los 600.000 dólares aportados por el gobierno de Dinamarca. “Aquí no hay una varita para la reconstrucción. Es un proceso”, afirmó el mandatario.

La reina también palpó en ese colegio el trabajo de Cities for Better Health, alianza entre Dinamarca, la alcaldía y la Fundación Colombianitos orientada a combatir el sobrepeso infantil desde las aulas. Integrantes de la agrupación Las Gardenias —entre ellas Doris Cortés, una mujer desplazada de Tumaco que hoy reconstruye su vida en el oriente caleño— bailaron ante la monarca con faldas blancas de vuelos rojos y sombreros de ala ancha.

Un niño de 13 años le habló en inglés a la reina sobre el terremoto

En su recorrido se encontró con colegios y sectores que todavía conviven con las cicatrices que dejó el terremoto el 10 de agosto de 2026. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard)

La siguiente parada fue el colegio Eustaquio Palacios, en el barrio El Lido, institución insignia del sur de Cali. Allí, Andrew Hoyos Osorio, de 13 años, sostuvo toda la conversación con Mary de Dinamarca en inglés. La monarca quiso saber cómo vivió la comunidad educativa el sismo y cómo se desarrolló la evacuación.

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“Me preguntó sobre cómo fue el proceso de evacuación y cómo estamos en este momento. También me preguntó por mi nivel de inglés”, contó el estudiante en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Andrew también aprovechó el momento para señalar una realidad urgente ante el auditorio: “Estamos en modalidad virtual, pero no todos tienen dispositivos tecnológicos para las clases”, dijo frente a la reina y una audiencia bajo carpa y con ventiladores. El rector del plantel, Óscar Atilio Ordóñez, le dio la bienvenida en español y pidió una piscina y otros escenarios deportivos para el colegio. “Majestad, bienvenida a su casa”, le dijo.

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En el Valladito, escuchó a familias desplazadas que sobrevivieron al terremoto

La reina Mary de Dinamarca visitó el colegio Eustaquio Palacios, en el barrio El Lido, donde estudiantes y directivos la recibieron bajo carpa y con ventiladores por los daños que dejó el terremoto de agosto. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

La comitiva llegó a El Valladito pasadas las 2:00 p. m., en el distrito de Aguablanca, un asentamiento donde cerca de 1.400 personas —muchas llegadas por el conflicto armado o por desastres en el Pacífico colombiano— aún conviven con las cicatrices del sismo, que dejó más de 170 viviendas afectadas en ese sector. De la mano de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la reina escuchó a madres cabeza de hogar y lideresas comunitarias. No hubo discursos; hubo relatos de pérdida y de dignidad sostenida a pulso.

156 guayacanes sembrados: 154 por las víctimas del terremoto, uno por las mascotas, uno por Cali

La tarde cerró en el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, en el corregimiento de Pance, el legado verde que la capital del Valle recibió tras ser sede de la cumbre mundial de naturaleza hace dos años.

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Entre el canto de más de 250 especies de aves y el zumbido de abejas en el jardín de polinizadores, Mary de Dinamarca participó en la siembra de 156 guayacanes: 154 en memoria de las personas fallecidas en el terremoto de agosto, uno en representación de las mascotas y otro en honor a Cali. También se liberaron especies de fauna que habían estado en peligro para que volvieran a su hábitat.

En El Valladito, distrito de Aguablanca, Mary de Dinamarca escuchó los testimonios de madres cabeza de hogar y lideresas de un asentamiento donde el sismo afectó más de 170 viviendas. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Antes de abandonar la ciudad, la primera dama Ana Lucía Pineda acompañó a la reina en cada tramo del recorrido, que inició en el suroriente popular y cerró en el bosque en restauración de Pance, donde el aire, según El Tiempo, huele a tierra húmeda y a hojas lavadas por la lluvia.

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