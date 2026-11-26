Iván Cepeda cuestionó las circunstancias del operativo en el que murió uno de los presuntos responsables del secuestro en el Éxito de Cartagena. (Colprensa)

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó el operativo militar y policial realizado en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, y pidió explicaciones al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa sobre las circunstancias de la intervención que permitió rescatar a 76 personas que permanecían secuestradas.

A través de sus redes sociales, el congresista manifestó que existe incredulidad frente a las explicaciones entregadas por las autoridades y señaló que los hechos han generado interrogantes que deben ser respondidos por el Gobierno.

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“Es indispensable que el Gobierno ofrezca, cuanto antes, respuestas transparentes, verificables y sustentadas sobre las circunstancias en que se desarrolló el operativo, sus objetivos, sus resultados y el fundamento legal de las actuaciones”, expresó Cepeda.

El senador también solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación rigurosa, independiente y expedita que permita establecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades.

Cepeda cuestionó el manejo público del operativo en Cartagena

En su pronunciamiento, el congresista también criticó la manera en que, según su interpretación, De la Espriella presenta las operaciones militares y policiales ante la opinión pública.

Cepeda aseguró que existe una práctica de convertir estos procedimientos en escenarios de propaganda y cuestionó el uso de las intervenciones de la Fuerza Pública para generar exposición personal.

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“Esta situación es consecuencia, también, de una práctica reiterada de De la Espriella: convertir las operaciones militares y policiales en escenarios de espectáculo y propaganda, utilizándolas para intentar manipular emocionalmente la opinión pública y hacer alarde autoritario y narcisista”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las actuaciones relacionadas con la seguridad y el orden público deben desarrollarse bajo criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos.

“La seguridad y el manejo del orden público no pueden convertirse en una puesta en escena ni las operaciones de la fuerza pública en instrumentos de exaltación personal o manipulación política”, agregó.

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Iván Cepeda criticó que las operaciones de la Fuerza Pública se utilicen como escenarios de propaganda y pidió una investigación de la Fiscalía. (@IvanCepedaCast/X)

¿Por qué hay cuestionamientos por el operativo en el Éxito de Cartagena?

La declaración de Cepeda se produjo en medio de la polémica que surgió después de la muerte de uno de los presuntos responsables del secuestro durante la intervención de la Fuerza Pública, realizada en la madrugada del 25 de noviembre.

La controversia aumentó luego de que la esposa del hombre abatido publicara videos y declaraciones en redes sociales en los que aseguró que su pareja era un ciudadano inocente que había ingresado al supermercado para realizar una compra. La mujer negó que tuviera vínculos con actividades delictivas y pidió esclarecer las circunstancias de su muerte.

A partir de estas declaraciones circularon diferentes señalamientos en redes sociales sobre una posible confusión en la identificación de los responsables, así como versiones que cuestionaban la legitimidad del procedimiento.

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También se conoció la denuncia de Daniel Díaz, uno de los ciudadanos que permaneció retenido en el establecimiento. El hombre aseguró que, durante el ingreso de las autoridades, fue señalado inicialmente como integrante de la banda por su acento paisa y obligado a permanecer inmovilizado en el suelo antes de que se verificara su identidad.

La esposa del hombre abatido aseguró que su pareja era inocente y que había ingresado al Éxito de Cartagena para realizar una compra. También pidió esclarecer las circunstancias de su muerte. (Captura video)

Ministerio de Defensa respondió a las versiones sobre el rescate de los rehenes

El 25 de noviembre, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que entregó detalles sobre el procedimiento y respondió a la circulación de información que calificó como no verificada.

La entidad informó que la operación permitió rescatar a 76 personas que permanecían secuestradas en el establecimiento comercial y confirmó que uno de los presuntos responsables murió durante la intervención.

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Según la cartera, el hombre abatido se encontraba custodiando a los secuestrados, portaba armas y vestía de manera similar a los otros presuntos delincuentes que estaban dentro del almacén.

El comunicado también indicó que otras dos personas fueron capturadas por su posible vinculación con el secuestro. Sobre la identificación de los responsables, el Ministerio señaló que más de 40 personas entrevistadas por los investigadores coincidieron en señalar que se trataba de tres delincuentes y mencionaron que tenían un acento característico de una región del país.

Frente al uso de la fuerza, la entidad aseguró que los uniformados fueron atacados al momento de ingresar al establecimiento, pero que inicialmente privilegiaron la preservación de la vida.

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Sin embargo, explicó que, ante la persistencia de la agresión y el riesgo para los secuestrados y los integrantes de la Fuerza Pública, fue necesario actuar para controlar la amenaza.

MinDefensa explicó las circunstancias del operativo y respondió a las versiones que generaron polémica por la muerte de uno de los presuntos delincuentes. (@mindefensa/X)

El Ministerio también confirmó que la Justicia Penal Militar y Policial hizo presencia en el lugar e inició los actos urgentes correspondientes. No obstante, precisó que será la Fiscalía la encargada de esclarecer la presunta participación del ciudadano abatido y las circunstancias de su muerte.