La Policía Nacional de Colombia materializó la entrega de un colombiano, un mexicano y un venezolano a las autoridades estadounidenses (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El Gobierno nacional ejecutó la extradición hacia Estados Unidos de tres hombres requeridos por autoridades judiciales de ese país por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y agresión sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con el anuncio realizado el jueves 26 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en la red social X, el procedimiento de entrega fue materializado por unidades de la Policía Nacional de Colombia.

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Entre los ciudadanos enviados a territorio norteamericano figura un exmandatario local del departamento de Nariño (se trataría de Wylton Oleynar Belalcázar) junto a dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad mexicana y venezolana, quienes permanecían bajo custodia de las autoridades colombianas mientras se surtían los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

Al informar sobre el resultado de la operación ejecutada por la fuerza pública, el jefe de Estado publicó textualmente en la plataforma digital: “Nuestra Policía Nacional hizo efectiva la extradición de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos: un colombiano, un mexicano y un venezolano”.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la extradición de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos por diferentes delitos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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