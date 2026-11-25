Solo tres dispositivos de este tipo operan en la Reclusión de Mujeres de Pereira y deberían estar disponibles en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las visitas conyugales en las cárceles colombianas se realizan, en su mayoría, sin un mecanismo de alerta inmediata para reportar agresiones o emergencias, teniendo en cuenta varios ataques que han terminado en tragedia.

Uno de los más recientes ocurrió el 22 de agosto de 2026 en la cárcel La Modelo, de Bogotá, cuando una mujer fue estrangulada por su pareja en una de estas visitas. El sujeto, identificado como William Rafael Martínez Alvariño, aceptó los cargos por feminicidio y recibió una condena adicional por el fatal ataque.

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El “Botón por la Vida”, un proyecto que busca reportar cualquier tipo de comportamiento extraño por parte del interno o el visitante, solo está instalado en la Reclusión de Mujeres de Pereira, Risaralda, donde se encuentran tres de estos dispositivos, pese a que el Manual de Visita Íntima del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contempla este recurso como una herramienta de protección.

La información fue revelada por Noticias RCN, que consultó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sobre la expansión de esta medida. La entidad confirmó que no tiene registros de instalaciones adicionales en otras prisiones colombianas y precisó que las tres unidades disponibles funcionan en las celdas destinadas a visitas íntimas de la cárcel femenina de Pereira.

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La limitada cobertura del dispositivo deja sin esa alternativa a 125 establecimientos de reclusión del orden nacional. En varios de ellos, las visitas íntimas se desarrollan en celdas compartidas o de uso común, una condición que, según las autoridades, complica identificar el punto exacto desde el cual se activa una alarma y dificulta la instalación de cableado y botones individuales.

El sistema de aviso para guardianes es insuficiente y así no se pueden evitar las tragedias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Uspec ubica el proyecto entre las prioridades secundarias

La entidad señaló que la instalación de estos mecanismos no figura entre las intervenciones urgentes de infraestructura penitenciaria. También indicó que no se han impulsado procesos de contratación específicos para asegurar el mantenimiento, la reparación, la reposición o la operación a gran escala de los botones en los centros de reclusión.

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Los dispositivos de Pereira fueron incluidos en el contrato CTO-USPEC-321-2023, destinado al mantenimiento de 113 establecimientos penitenciarios. El convenio fue presupuestado inicialmente en $44.937 millones y terminó con una ejecución de $53.596 millones, lo que representó un aumento cercano a $8.660 millones frente al valor original.

La intervención en la Reclusión de Mujeres de Pereira tuvo un costo global de $613.828.000. Sin embargo, la entidad explicó que las cifras del proyecto fueron consolidadas de forma general, por lo que no existe un desglose que permita determinar el valor individual de cada uno de los tres botones instalados.

Hay preocupación por las personas que ingresan a visitar a los presos y la seguridad de ambos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos muertes recientes reabrieron las dudas sobre la protección

La falta de alertas cobra relevancia tras hechos ocurridos durante visitas en establecimientos carcelarios, pues no solo ha ocurrido el caso de la mujer que murió en la cárcel La Modelo de Bogotá a manos de su pareja durante una jornada de ingreso a ese penal. El señalado de causarle la muerte, cumplía una condena por tentativa de feminicidio.

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En otra situación, dos internos fueron hallados sin vida tras una visita íntima en la cárcel de Picaleña, en Ibagué; las circunstancias permanecen bajo investigación.

Varios ataques en medio de las visitas conyugales alertan a las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noticias RCN indicó que la Uspec confirmó que el llamado “Botón de Pánico” o “Botón por la Vida” no ha sido contratado, adquirido ni instalado en La Modelo. La entidad agregó que el Inpec no priorizó recursos para incorporar estos mecanismos en las actas de planeación de 2023, 2024 y 2025.

El llamado es a que no pase por alto el proyecto, puesto que el manual del Inpec establece que el dispositivo debe estar en un sitio visible y de fácil acceso, con el propósito de avisar a los guardianes y activar rutas de protección ante una situación de riesgo.

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