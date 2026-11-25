El balance divulgado por el presidente colombiano indicó que el ciudadano fue rescatado con vida y varios de sus captores asegurados (@ABDELAESPRIELLA/X - Presidencia)

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En la tarde del 25 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la liberación de Fernando Murcia Castro tras 75 días de secuestro y la captura de nueve presuntos integrantes del ELN durante una operación desarrollada en el corregimiento de Paletará, en el municipio de Puracé, departamento del Cauca.

El mandatario informó el resultado mediante una publicación en su cuenta de X. De acuerdo con el mensaje, el procedimiento estuvo a cargo de las Fuerzas Militares, con coordinación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, de la Policía.

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Del mismo modo, informó que la operación tuvo como objetivo a la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu, una estructura que, según el reporte oficial citado por el mandatario de los colombianos, hace parte del Ejército de Liberación Nacional.

“¡A los narcoterroristas del ELN se les acabó la fiesta en el Cauca!”, escribió De la Espriella al referirse al operativo. El jefe de Estado vinculó esa afirmación con la recuperación de Murcia Castro y la acción contra la estructura armada que opera en esa zona del suroccidente colombiano.

El ciudadano estuvo retenido durante 75 días

La prioridad del operativo fue la ubicación y liberación de Fernando Murcia Castro, que, según la información divulgada por el mandatario, permanecía privado de la libertad desde hacía 75 días.

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El resultado permitió que la víctima quedara bajo protección de las autoridades que se encargarán de su traslado a un centro médico para verificar su estado de salud.

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