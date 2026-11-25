La operación conjunta de las unidades de élite permitió recuperar el control del almacén Éxito en Cartagena y rescatar a los rehenes. (Ministerio de Defensa)

Guardar

La intervención conjunta de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeau), en coordinación con otras unidades, permitió recuperar el control del almacén Éxito, en Cartagena, y liberar a las personas que permanecían retenidas. Infobae Colombia habló con uno de los comandos que participó en el despliegue.

La operación se desarrolló durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026, después de varias horas de negociaciones, evacuaciones parciales y el cierre del perímetro alrededor del establecimiento comercial. El operativo reunió capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los grupos antisecuestro Gaula, la Defensa Civil Colombiana y autoridades locales.

PUBLICIDAD

El ingreso al almacén puso fin a una toma que comenzó tras un intento de asalto a un camión de valores. Según la información oficial, cinco hombres se refugiaron en el lugar después de ser detectados por trabajadores, que activaron los botones de pánico. Los responsables tomaron a los rehenes mientras las autoridades desplegaban el dispositivo de seguridad en el sector.

El ministro de Defensa Jorge Mora destacó la capacidad de reacción y la coordinación de la fuerza pública en el operativo. (Ministerio de Defensa)

La acción terminó con cuatro presuntos delincuentes capturados y uno muerto durante la intervención, además de la liberación de los ciudadanos que continuaban dentro del inmueble. El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, sostuvo que la operación demandó “la máxima capacidad de reacción, coordinación y precisión” de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

La Afeau integra comandos de las Fuerzas Militares para crisis de alto riesgo

La Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y forma parte de las capacidades del Estado para atender amenazas contra la seguridad nacional, tomas de rehenes, acciones terroristas y operaciones contra objetivos de alto valor.

Su estructura está articulada a través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) y reúne a militares del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana. Además, desarrolla intervenciones coordinadas con unidades especializadas de la Policía Nacional.

La Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas integra a efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. (socsouth /Instagram)

Esa composición permite que los comandos actúen en escenarios urbanos y rurales, así como en operaciones que requieren despliegues por tierra, aire, mar o ríos. Sus integrantes reciben preparación en tiro de alta precisión, asalto aéreo, demoliciones, infiltración nocturna, paracaidismo, buceo táctico, combate anfibio y maniobras en distintos ambientes geográficos.

PUBLICIDAD

El ingreso a la unidad exige que los aspirantes cuenten con formación previa en operaciones especiales dentro de sus respectivas fuerzas. Luego deben superar evaluaciones físicas, psicológicas y tácticas antes de recibir entrenamiento para intervenir en situaciones en las que la vida de civiles está en riesgo.

‘Hombres de honor’

Uno de los comandos que participó en Cartagena contó a Infobae Colombia que pertenecer a la agrupación representa una responsabilidad con la institución y con el país.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Unidad de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, por brindarme el honor y el privilegio de ser parte de esta prestigiosa unidad”, afirmó el comando.

PUBLICIDAD

Los miembros de la Afeau reciben preparación técnica en tiro de alta precisión, asalto aéreo, demoliciones y combate anfibio. (socsouth / Instagram)

El uniformado señaló que integra un grupo en el que la preparación técnica debe ir acompañada por disciplina y compromiso frente a las misiones asignadas. “Me siento profundamente orgulloso de pertenecer a un equipo conformado por hombres de honor, disciplina, valor, compromiso y vocación de servicio”, expresó.

Para el integrante de Afeau, hacer parte de esta agrupación supone una responsabilidad que trasciende la formación operativa. “Ser partícipe de esta unidad representa para mí no solo un motivo de orgullo, sino también una gran responsabilidad y un compromiso permanente con la institución y con Colombia”, dijo.

El operador también se refirió a la experiencia adquirida junto a otros miembros de las Fuerzas Militares y a las enseñanzas que deja el trabajo dentro de una unidad de operaciones especiales. “Agradezco cada enseñanza, cada experiencia y la oportunidad de compartir con excelentes profesionales, de quienes he aprendido el verdadero significado del trabajo en equipo, la lealtad y el espíritu de cuerpo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Integrantes de la AFEAU, unidad conjunta de las Fuerzas Militares especializada en rescate de rehenes y operaciones antiterroristas urbanas. (Ccoes / Fuerzas Militares)

Finalmente, destacó el valor simbólico de portar la insignia de la agrupación y su vínculo con las tareas de protección de la población civil. “Llevar el nombre de esta prestigiosa unidad es un honor que siempre llevaré con orgullo, respeto y gratitud”, concluyó.