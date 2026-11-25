Emanuel Otálvaro clasificó a octavos de final en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa - (REUTERS)

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Emanuel Otálvaro avanzó a octavos de final del Campeonato Mundial Juvenil de Tenis de Mesa tras derrotar por 4-0 al japonés Kohaku Nakano, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Estambul, Turquía. El colombiano, de 16 años, resolvió sin ceder sets su estreno en el cuadro individual sub-19 y quedó entre los 16 mejores jugadores del torneo.

El partido se disputó en el Ata Sporları Merkezi de Estambul, sede del Mundial Juvenil organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa. La competencia reúne a jugadores de las categorías sub-15 y sub-19 y representa uno de los principales escenarios internacionales para quienes buscan consolidarse antes de llegar al circuito profesional absoluto.

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La victoria de Otálvaro se produjo en la ronda de 32 del individual masculino sub-19. En el tenis de mesa, una serie al mejor de siete juegos se define cuando uno de los jugadores alcanza cuatro triunfos parciales. El 4-0 ante Nakano indica que el representante colombiano ganó los cuatro juegos necesarios para cerrar el encuentro y evitó que su rival japonés pudiera extender la definición.

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