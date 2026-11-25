El video difundido en redes sociales registra que el usuario golpeó la lámina con su bastón, insultó y amenazó a las trabajadoras antes de abandonar el establecimiento, sin reportes oficiales posteriores de captura o denuncia (Colombia Oscura/X)

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El programa Colombia Mayor enfrenta un faltante presupuestal que, según Prosperidad Social, dejó recursos para financiar únicamente seis de los ciclos de pago previstos para 2026. La entidad sostiene que la administración anterior amplió el programa y el valor de las transferencias, pero no dejó asegurada la totalidad de los fondos requeridos para mantener los giros durante el año.

En ese escenario se conoció el video de un adulto mayor que habría roto el vidrio de un punto de SuperGiros, en Tolima, tras no poder cobrar una transferencia que aún no estaba disponible. El caso reflejló la tensión que generan los retrasos y la incertidumbre sobre los pagos, pero el eje de la situación está en la financiación pendiente del programa, que beneficia a cerca de 3 millones de personas mayores.

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Las imágenes, compartidas por la cuenta Colombia Oscura en X, muestran al hombre frente a una funcionaria, separado de ella por una lámina de cristal. En un momento, utiliza una piedra para golpear el vidrio hasta romperlo. La empleada se aleja del módulo y realiza una llamada mientras el usuario abandona el lugar.

Durante el incidente, el adulto mayor profirió amenazas y expresiones ofensivas, como quedó registrado en el video. Luego de que el caso se publicara, no trascendieron informes oficiales sobre una denuncia, una captura ni posibles medidas de las autoridades por lo ocurrido.

Un usuario rompió con una piedra el vidrio de un punto de SuperGiros en Tolima debido a la falta de disponibilidad de su transferencia económica (@horusperegrinus/X)

Colombia Mayor solo tenía recursos para seis ciclos de pago en 2026

Prosperidad Social indicó a Infobae Colombia que la administración anterior aprobó un incremento en el programa, pero no dejó asignados ni proyectados los recursos necesarios para cubrir todos los pagos del año. El presupuesto disponible habría alcanzado para financiar únicamente seis ciclos operativos.

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“Se hizo el aumento, pero no se proyectó el dinero, ni se presupuestó”, indicó la entidad al medio. Prosperidad Social agregó que la continuidad de las transferencias depende de la decisión presupuestal que adopte el Congreso de la República.

El programa entrega apoyos económicos a personas mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión. Para numerosos hogares, esos recursos se destinan a alimentación, medicamentos y otros gastos básicos, por lo que los retrasos o la falta de información sobre las fechas de giro pueden generar filas y reclamos en los puntos habilitados.

Prosperidad Social reportó un faltante de $3,7 billones para 2026

El 6 de noviembre, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, presentó documentos con los que sostuvo que Colombia Mayor arrastra un déficit presupuestal superior a $3 billones. Según la funcionaria, la situación afecta a cerca de 3 millones de beneficiarios.

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Cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión dependen del subsidio de Colombia Mayor para cubrir gastos básicos de alimentación y medicamentos (Prosperidad Social)

Suárez citó el Acta de Informe de Gestión de Prosperidad Social, fechada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el entonces director Mauricio Rodríguez. El documento consigna una solicitud de $ 8,4 billones para financiar el programa este año, frente a una asignación de $4,6 billones. La diferencia es de $ 3,7 billones, y el texto establece que los recursos solo cubrían seis ciclos.

La directora también sostuvo que, durante el primer semestre, quedó pendiente el pago correspondiente a marzo. De acuerdo con la trazabilidad expuesta por la entidad, los ciclos 1 y 2 empezaron el último día de febrero y solo en dos departamentos; el tercer giro se efectuó en abril, el cuarto en mayo y el quinto en junio.

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Para el 4 de agosto todavía se realizaban pagos del sexto ciclo, correspondiente a junio. Prosperidad Social indicó que no se aplicó un giro doble para compensar marzo, por lo que el programa acumuló un desfase antes de comenzar el séptimo ciclo.

El Gobierno afirma que consiguió recursos para los ciclos séptimo y octavo

Suárez afirmó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella consiguió recursos adicionales para atender los ciclos séptimo y octavo. Según la funcionaria, las gestiones suman $1,3 billones, incluidos más de $400.000 millones destinados a completar la financiación del programa.

El Gobierno nacional gestionó 1,3 billones de pesos con el fin de asegurar los desembolsos de los ciclos séptimo y octavo del programa social (Prosperidad Social)

“Conseguimos la financiación del séptimo ciclo y aseguramos también la del octavo”, aseguró Suárez. No obstante, precisó que se requiere el aval del Congreso al proyecto de adición presupuestal de 2026 para dar continuidad a Colombia Mayor durante el resto de la vigencia.

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La directora solicitó además que los organismos de control revisen una operación presupuestal por $770.095 millones, vinculada al convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, suscrito el 7 de noviembre de 2025. La petición busca establecer si el traslado de recursos apropiados para funcionamiento del Ministerio del Trabajo hacia Prosperidad Social requería autorización legislativa.

Mientras avanza el trámite presupuestal, Prosperidad Social deberá informar las fechas y condiciones de los próximos giros para evitar que los beneficiarios se desplacen a los puntos de pago antes de que las transferencias estén disponibles.