Gabriel Vallejo sostuvo que las recomendaciones de la dirigente impidieron que el partido realizara eventos políticos quincenales en varias regiones del país (Colprensa)

Guardar

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, respaldó a Paloma Valencia frente a los cuestionamientos según los cuales tenía conocimiento previo del atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

El dirigente político afirmó que la entonces precandidata presidencial del partido alertaba de forma reiterada sobre los riesgos de seguridad durante reuniones internas.

PUBLICIDAD

En su cuenta de X, Vallejo aseguró que presenció encuentros entre los aspirantes presidenciales de la colectividad uribista, en los que Valencia insistió en la necesidad de atender esas advertencias. “Quiero ser categórico. En varias reuniones de los cinco precandidatos presidenciales del @CeDemocratico fui testigo de cómo @PalomaValenciaL advertía de manera reiterada sobre los riesgos de seguridad”, escribió.

Las declaraciones se conocen después de que circularon cuestionamientos sobre mensajes que Valencia recibió en abril de 2025, antes del ataque contra Uribe Turbay en Bogotá. Valencia ha sostenido que esos mensajes se referían a un eventual atentado contra ella y que no tuvo información sobre un plan contra su copartidario.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...