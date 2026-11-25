El consumo de arroz con huevo es muy común en la cultura colombiana y los expertos aseguran que puede ser más nutritivo de lo que se cree (Dr. Rawdy/TikTok)

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El arroz con huevo, una combinación habitual en hogares colombianos, volvió a instalarse en la conversación nutricional tras un video del médico internista y endocrinólogo Rawdy Reales Rois, conocido como Dr. Rawdy.

El especialista indicó el 23 de noviembre de 2026 que combinar arroz con huevo puede moderar la respuesta de glucosa frente al consumo del cereal solo, aunque el resultado depende de la porción, del tipo de arroz y del resto del plato.

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En su publicación de TikTok, Reales Rois describió al arroz como una fuente de carbohidratos y energía, y destacó el aporte proteico del huevo: “El arroz con huevo es un plato delicioso y que tiene un gran valor nutricional”.

También planteó que añadir el huevo puede favorecer un perfil metabólico más estable, aunque esto requiere considerar la composición completa de cada comida y las necesidades de cada persona.

Expertos destacan el valor nutricional de una combinación cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz aporta energía, pero su efecto varía según la variedad y la porción

El arroz contiene principalmente carbohidratos, nutrientes que el sistema digestivo transforma en glucosa. Ese proceso activa la liberación de insulina, hormona que permite a las células usar o almacenar la glucosa.

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Una taza de arroz blanco cocido aporta cerca de 44,5 gramos de carbohidratos y menos de un gramo de fibra, de acuerdo con la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La variedad elegida cambia la respuesta del organismo. La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que el índice glucémico del arroz puede oscilar entre 48 y 93 según el grano y su procesamiento.

El arroz integral presenta un promedio menor que el blanco, debido en parte a que conserva componentes del grano y más fibra. Aun así, el índice glucémico no sustituye la evaluación de la cantidad total de carbohidratos que se consume.

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La preparación del huevo puede variar en cada hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo suma proteína y grasa a una comida basada en carbohidratos

El planteamiento de Dr. Rawdy parte de una idea nutricional conocida: acompañar un carbohidrato con proteína y grasa puede modificar la velocidad de digestión de la comida. Un huevo grande contiene alrededor de 6 gramos de proteína y muy pocos carbohidratos. Dos unidades, como las mencionadas por el médico, aportarían cerca de 12 gramos, antes de sumar el queso u otros ingredientes.

“Este plato lo estamos acompañando con queso. Esta cantidad me aporta 25 gramos de queso, una comida con aproximadamente 37 gramos de proteína. Y adicionalmente, le puse un guineo maduro, que es otra fuente de carbohidratos, minerales y más fibra prebiótica, lo cual va a regular más tu microbiota intestinal”, por lo que es indispensable incluir otros alimentos para que realmente sea un plato completo.

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El médico agregó: “Esto me recuerda a mi infancia. Aquí no hay ultraprocesados, aquí no hay grasas trans, aquí no hay comida dañina, aquí está lo que te da la tierra, arrocito, huevito, quesito y guineo maduro. Esto es comida sanadora”.

Es necesario aclarar que los efectos no son idénticos para todas las preparaciones. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos sobre comidas a base de arroz halló que agregar una sola fuente de macronutrientes, como huevo, no redujo de manera significativa la respuesta de glucosa frente al arroz solo en los participantes evaluados. La reducción fue mayor cuando la preparación integró carbohidratos, proteína, grasa y fibra.

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Para personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, la respuesta después de comer puede diferir por los medicamentos, la actividad física, el estado de salud y la cantidad servida. El seguimiento profesional mantiene un papel central en esos casos.

Tenga cuidado con el aceite que utiliza para sus preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verduras y porciones equilibradas completan una preparación más adecuada

La American Diabetes Association propone que la mitad del plato esté formada por verduras sin almidón, una cuarta parte por proteína y otra cuarta parte por carbohidratos de calidad. En ese orden de ideas, el arroz con huevo puede formar parte de una comida, aunque conviene complementar la preparación con vegetales como tomate, espinaca, brócoli, zanahoria o pimientos.

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El queso incrementa la proteína y el calcio, pero también puede elevar el contenido de sodio y grasas saturadas, según la clase y la cantidad. La entidad recomienda optar por proteínas magras y limitar los alimentos altos en grasa saturada.

En lugar de definir el plato como bueno o malo, el criterio nutricional incluye frecuencia de consumo, método de cocción, tamaño de la ración y variedad dentro de la dieta.

La preparación puede variar incluyendo algunos vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que la comida también tiene una dimensión cultural y emocional, pero esos factores pueden convivir con decisiones informadas sobre los ingredientes y las cantidades.

El arroz con huevo puede ser una opción cotidiana y nutritiva, especialmente si se prepara con poca grasa añadida y se acompaña de vegetales. Para aquellos que necesitan controlar su glucosa, medir la respuesta individual y consultar con un profesional de salud permite ajustar el plato a un plan personalizado.

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