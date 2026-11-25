a Comisión Séptima aprobó con nueve votos a favor y ocho en contra una moción de observación contra la directora del Icbf (Comisión Séptima - Cámara de Representantes/YouTube)

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La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó con 9 votos a favor y 8 en contra una moción de observación contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, por no asistir a los debates de control político programados en esa célula legislativa.

La decisión parlamentaria constituye un llamado de atención formal hacia la funcionaria, luego de que en la sesión de la semana anterior los integrantes de la comisión votaran por rechazar la excusa que presentó para ausentarse de la citación debido a un viaje fuera del país.

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Tras conocerse el resultado de la votación, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, se pronunció en su cuenta de la red social X y divulgó un fragmento de su intervención en el recinto legislativo, en el que señaló que la comparecencia ante el Congreso constituye un deber constitucional.

Con nueve votos a favor y ocho en contra, los integrantes de la Comisión Séptima aprobaron el llamado de atención formal contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Cristian Bayona/Colprensa)

Al referirse a la ausencia de la directora de la entidad y al alcance de la medida aprobada por los congresistas, Carrascal escribió en la plataforma digital: “Segunda derrota para la directora del Icbf, @carorestrepocan. Esta señora no tiene vergüenza. No quiere venir a darle la cara a esta Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y no hay razón para huirle al país. Venir no es una opción, es su obligación. Tiene que venir, descarada (sic)”.

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Mafe Carrascal rechazó que Carolina Restrepo no se presentara en el Congreso

En la misma publicación, la congresista vinculó la aprobación del llamado de atención con la suspensión de servicios en programas de primera infancia y afirmó: “Mientras tanto, los Centros de Desarrollo Infantil están sin operar en todo el país porque no se ha continuado la contratación de los hogares infantiles. Hay niños afectados, madres comunitarias afectadas, centros cerrados y plantones por el cierre de servicios”.

Durante su intervención en la sesión de la Comisión Séptima, la legisladora cuestionó que la funcionaria viajara a Filipinas la semana pasada pese a que el debate de control político fue aprobado desde el 28 de julio y agregó que la directora anunció que tampoco asistirá la próxima semana por desplazamientos a Sucre y Córdoba.

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La representante Mafe Carrascal cuestionó la ausencia de Carolina Restrepo en el debate de moción de censura (@MafeCarrascal/X)

Sobre este punto, Carrascal declaró ante los miembros de la comisión: “La semana pasada le rechazamos su excusa y esta vez lo que hemos hecho es aprobar una moción de observación. ¿Qué significa una moción de observación? Es un llamado de atención por no asistir al control político aquí en la Cámara de Representantes. Así que bueno, estamos listos para citarla nuevamente”.

En su exposición ante la célula legislativa, la representante enumeró los territorios donde reportó interrupciones en la operación de los Centros de Desarrollo Infantil y en la contratación de los hogares infantiles, indicando que en el departamento del Cesar 50 centros se encuentran sin operar y 18 están cerrados en Valledupar.

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La congresista señaló igualmente que en Antioquia la falta de contratación afecta a 3.000 menores de edad y a 300 madres comunitarias, mientras que en Buenaventura cuatro centros permanecen sin contrato, dejando a 473 niños sin atención, y en Santiago de Tolú (Sucre), el cierre de unidades impacta a 117 menores.

Adicionalmente, Carrascal mencionó cierres de centros y protestas por la suspensión de servicios en Manaure, La Guajira; Pasto, Nariño; Repelón, Atlántico, y Pereira, Risaralda, al tiempo que denunció cambios en el esquema de contratación en Aguachica, Cesar, donde, según afirmó, se reemplazan asociaciones de padres de familia por fundaciones de Barranquilla, Sincelejo y Cartagena.

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Mafe Carrascal aseguró que comparecer ante el Congreso es una obligación constitucional de los funcionarios citados, en un rechazo directo hacia Carolina Restrepo, directora del Icbf (@MafeCarrascal/X)

“Imagínense ustedes que están trayendo a operadores antiguos, que hasta certificaciones falsas han presentado, y se los traen desde el Cesar para que ahora tercericen a las madres que antes estaban contratadas directamente por el gobierno de Gustavo Petro, que logró esa democratización de la contratación”, señaló la congresista del Pacto Histórico.

Al final de su mensaje, la congresista advirtió que insistirá en la citación de Carolina Restrepo al señalar: “Aquí la espero, para verla a los ojos, como me gusta. Usted no se va a pasar por la faja a este Congreso. Se lo advierto”.

Carolina Restrepo defendió su viaje a Filipinas y dio cara a los congresistas

Ante los cuestionamientos por sus inasistencias, la directora del Icbf, Carolina Restrepo, respondió que dos de las tres citaciones radicadas desde julio fueron canceladas por la misma Comisión Séptima y explicó que su ausencia en la tercera obedeció a un viaje oficial autofinanciado: “Y en cuanto a la tercera, lo que los tiene muertos de la ira es que yo estaba en Filipinas, invitada por Naciones Unidas, con mis recursos, y me fue de maravilla”.

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Carolina Restrepo defendió su ausencia ante la Comisión Séptima y explicó que se encontraba en Filipinas, donde participó en una actividad a la que fue invitada por Naciones Unidas (@carorestrepocan/X)

La funcionaria rechazó las críticas de los congresistas y señaló directamente a la representante Luz Marina Gordillo y a su colectividad: “A mi juicio, la representante @gordillo_luz busca darse un bañito de popularidad con esa citación. Lo que sí me extraña es que el @CeDemocratico se preste para semejante espectáculo (sic)”.

Restrepo aseguró que responderá el cuestionario detallando el estado en que encontró la entidad durante la administración anterior y advirtió: “Ahora les corresponde escuchar las respuestas, así les incomoden. Y si creen que a punta de presiones me van a sacar de ese cuestionario, se equivocan. Conmigo no van a hacer lo que les da la gana”.

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