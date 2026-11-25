El almacén Éxito de Cartagena reanudó la atención al público el miércoles 25 de noviembre. (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa)

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El Grupo Éxito anunció la reapertura este miércoles 25 de noviembre su almacén de La Castellana, en Cartagena, después de que las autoridades confirmaran la liberación de las personas que permanecían retenidas dentro del establecimiento durante más de 16 horas.

La empresa informó que el local, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, retomó la atención al público tras el operativo de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. La situación de orden público había comenzado en la mañana del martes 24 de noviembre.

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“Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo”, señaló la compañía en un comunicado dirigido a la opinión pública.