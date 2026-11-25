Operativo contra la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo en Guacamayal, Magdalena, dejó tres capturados y dos presuntos integrantes abatidos. (@ABDELAESPRIELLA/X)

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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, realizó un operativo contra el Clan del Golfo en Magdalena que dejó dos presuntos integrantes abatidos y otros tres capturados. El procedimiento se llevó a cabo en Guacamayal, municipio de Zona Bananera, y estuvo dirigido contra la subestructura David Mesa Peña.

El resultado fue anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, donde identificó a los dos abatidos como alias Héctor, señalado como segundo cabecilla urbano de la organización, y alias La Gorda, quien presuntamente coordinaba el tráfico de estupefacientes.

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Durante la operación también fueron incautadas armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes, según el reporte del mandatario. El procedimiento dejó cinco personas afectadas: tres capturadas y dos abatidas, de acuerdo con el balance divulgado.

¿De qué delitos es señalada la subestructura David Mesa Peña?

De acuerdo con la información publicada por el mandatario, esta estructura del Clan del Golfo estaría relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos, intimidaciones armadas y homicidios selectivos.

El mandatario hizo referencia a las afectaciones que estas actividades representarían para los sectores comercial y ganadero de la región. En particular, señaló las amenazas contra comerciantes y ganaderos, así como los homicidios atribuidos a integrantes de la organización.

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“No vamos a tolerar que extorsionen a nuestros comerciantes, amenacen a nuestros ganaderos y asesinen a nuestra gente”, escribió el presidente en su publicación.

La declaración acompañó el anuncio de los resultados de la operación y su posición frente a las estructuras criminales que operan en el territorio nacional. En ese mismo mensaje, aseguró que las autoridades continuarán las acciones contra sus integrantes.

“Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus estructuras criminales, no importa dónde se escondan”, agregó De la Espriella.

El presidente también destacó la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía en el procedimiento. Sin embargo, su publicación no incluyó información sobre las unidades que participaron, las circunstancias específicas del enfrentamiento ni el material probatorio que será presentado dentro de las investigaciones.

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Tampoco se dieron a conocer los nombres de las tres personas capturadas, sus presuntas funciones dentro de la subestructura o los delitos por los que serían procesadas.

El presidente informó sobre el operativo de la Policía y la Fiscalía contra el Clan del Golfo en Zona Bananera. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Hallaron muerto a alias Fantasma, presunto cabecilla aliado del Clan del Golfo en Antioquia

En otro hecho relacionado con estructuras criminales vinculadas al Clan del Golfo, el pasado 23 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el hallazgo del cuerpo de Ramiro de Jesús Henao, conocido como alias Simón o Fantasma, en una carretera del municipio de San Luis.

Según el mandatario departamental, el hombre era señalado como cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná y hacía parte del cartel de los más buscados de Antioquia, en el marco de la Operación Cazador Antioquia.

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Rendón indicó que, según información preliminar, la muerte habría ocurrido en medio de un ajuste de cuentas con integrantes del Clan del Golfo.

“Alias Fantasma, uno de los más buscados de Antioquia, apareció muerto en una carretera de San Luis. Según información preliminar, habría sido un ajuste de cuentas con sus compinches del Clan del Golfo”, publicó el gobernador.

El pronunciamiento del mandatario departamental también permitió conocer los antecedentes que le atribuían a Henao y las acciones que se habían adelantado para lograr su ubicación y captura. No obstante, la hipótesis sobre las circunstancias de su muerte fue presentada como información preliminar y no como un resultado definitivo de una investigación judicial.

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La Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera capturar a Henao (@AndresJRendonC/X)

Los antecedentes judiciales de alias Fantasma

En su publicación, Rendón señaló que Ramiro de Jesús Henao había sido sindicado y condenado por diferentes delitos, entre ellos tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y falsedad de documento público.

El gobernador también recordó que el hombre figuraba en el cartel de los más buscados del departamento, dentro de la estrategia denominada Operación Cazador Antioquia. Por información que permitiera establecer su ubicación, judicialización y captura, la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

La recompensa estaba dirigida a obtener información que facilitara su localización y posterior entrega a las autoridades para responder por los procesos judiciales que tenía en su contra.

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Alias Fantasma figuraba entre los objetivos de alto valor dentro de la estrategia de seguridad denominada Operación Cazador Antioquia (@AndresJRendonC/X)