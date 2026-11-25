Colombia tendría un déficit fiscal cercano al 9% del Producto Interno Bruto - (Leonardo Muñoz/EFE)

Guardar

El 24 de noviembre de 2026 se conoció que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) propuso al gobierno de Abelardo de la Espriella un recorte del gasto público y propuso aportes empresariales por $48,8 billones entre 2027 y 2030, a condición de que el Gobierno reduzca estructuras estatales mediante la reorganización, fusión o supresión de entidades.

El gremio sostuvo que la estrategia debe proteger las finanzas públicas, los hogares y el empleo formal. Dicho plan se presentó en una reunión con el presidente de la República. El esfuerzo empresarial previsto equivale a $12,2 billones por año durante cuatro años y está destinado a fortalecer las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema de salud, aunque el gremio insistió en que la recuperación fiscal no puede depender solo de nuevos ingresos.

PUBLICIDAD

“Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas. Pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos”, afirmó la presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas. La dirigente pidió un ajuste que preserve las condiciones para invertir y generar empleo.

Reducción del gasto y reorganización estatal

Ahora, el 25 de noviembre, se conoció que la Andi también propuso que el Gobierno busque ahorros mediante cambios en la estructura institucional. “En ese sentido, propuso que el Gobierno evalúe oportunidades de ahorro mediante la reorganización, fusión o supresión de entidades del Estado”, señaló el gremio.

Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, dice que el Gobierno puede tener austeridad sin descuidar la inversión - (Naturgas)

Incluyó entre las alternativas la revisión de subsidios, como el destinado al Acpm, y la eventual venta de activos de la Nación. También planteó reforzar las acciones contra la evasión y el contrabando para ampliar las fuentes de ajuste sin depender exclusivamente de nuevos tributos.

PUBLICIDAD

El planteamiento empresarial parte de que la recuperación fiscal requiere una reducción mayor del gasto, junto con medidas que sostengan el crecimiento y la inversión. La Andi vinculó ese equilibrio con la protección del empleo formal y de los ingresos de los hogares.

Impuestos, salud e incentivos a la inversión

En materia tributaria, el gremio respaldó mantener en 35% hasta 2030 la tasa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. La reducción al 31% quedaría aplazada hasta 2031, una decisión que, frente al escenario de disminución inicialmente previsto, aportaría $34,1 billones en cuatro años.

Dicho plan suma $14,7 billones en aportes nuevos de los empleadores al sistema de salud entre 2027 y 2030. El esquema se aplicaría de forma gradual a salarios superiores a cuatro salarios mínimos, con el propósito de reforzar la financiación sanitaria sin elevar las barreras para la contratación formal.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, dice que Gustavo Petro dejó al país en la peor crísis económica de la historia - (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia)

La Andi indicó que el 91% de los trabajadores recibe salarios inferiores a ese umbral. Además, defendió que el IVA no alcance a los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular ni los planes voluntarios de salud. Para dar previsibilidad a los proyectos productivos, la Asociación pidió ampliar a 30 años el plazo de estabilidad jurídica del mecanismo Ruge. La propuesta también busca que ese mecanismo cubra nuevas inversiones realizadas en proyectos ya existentes.

Recortes y metas fiscales del Gobierno

Como se recordará, el presidente Abelardo de la Espriella propuso durante su campaña recortar el 40% del gasto estatal burocrático. Ya en el Gobierno, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria, orientado a combinar recaudo tributario y ahorro en la administración pública. La iniciativa plantea reducir desde 2027 el gasto en contratos de prestación de servicios en un 50%. El ahorro anual estimado para ese recorte asciende a $9,6 billones.

PUBLICIDAD

El proyecto también prevé:

Disminuir en un 20% los gastos de personal para 2028, con excepción de la Fuerza Pública. A la vez, el Ejecutivo busca facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos y organismos ejecutivos.

Intervenir 105 de los 209 organismos ejecutivos y crear una Comisión de Seguimiento.

Prohibir la pauta publicitaria impresa, restringir viáticos y esquemas de la UNP, además de revisar transferencias y fondos públicos con gastos dispersos.

Evaluar la venta de activos improductivos de la Nación. Esa alternativa coincide con una de las vías de ahorro expuestas por la Andi, aunque el gremio la incorporó dentro de una estrategia más amplia de cambios institucionales y sostenibilidad fiscal.

El Congreso tendrá que debatir el proyecto de ley de rescate durante diciembre de 2026 - (Catalina Olaya/Colprensa)

El 22 de octubre de 2026, De la Espriella firmó el Decreto 1585, que ordenó un recorte de $13,8 billones en el Presupuesto General de la Nación. La medida distribuyó $6,8 billones en contratación, $4 billones en servicio de la deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.

Los gastos de funcionamiento incluidos en el decreto abarcan contratos de prestación de servicios y compras consideradas innecesarias. Entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, se registró la desvinculación de más de 4.500 personas vinculadas bajo contratos de prestación de servicios en la administración pública.

PUBLICIDAD

Reducciones internas en Presidencia

La Presidencia de la República informó reducciones internas cercanas a $192.000 millones, parte de un recorte superior a $267.000 millones dentro del Ejecutivo. La ley de rescate económico busca reducir el déficit fiscal en cerca de $40 billones mediante medidas de recaudo y ahorro estatal, con un ancla de deuda del 55% del Producto Interno Bruto (PIB) y un límite del 71%.

Asimismo, la reestructuración propuesta por el Gobierno apunta a pasar de 209 organismos ejecutivos a alrededor de 104 o 105 entidades, una modificación sujeta al debate y trámite legislativo. La Andi plantea una reducción estatal bajo una lógica similar, aunque insiste en que el ajuste debe mantener espacio para la inversión, el trabajo formal y la protección de los hogares.

PUBLICIDAD