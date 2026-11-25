Néstor Humberto Martínez reveló detalles de una operación encubierta de la justicia estadounidense para rastrear cerca de US$500 millones que pertenecerían a las antiguas Farc (Álvaro Tavera/Colprensa | Carlos Ortega/EFE)

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El ex fiscal General Néstor Humberto Martínez aseguró que las autoridades estadounidenses intentaron rastrear cerca de 500 millones de dólares que estarían en poder de integrantes de las antiguas Farc, mediante una operación encubierta que buscaba trasladar esos recursos a bancos de Estados Unidos. El procedimiento se habría preparado en 2018, después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

La revelación fue hecha en una entrevista con Blu Radio, en respuesta a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien puso en duda que la antigua guerrilla tuviera grandes fortunas ocultas en el exterior. El exmandatario afirmó: “Eso de que es que las Farc eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira, o por lo menos nunca las encontramos”.

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El expresidente Juan Manuel Santos puso en duda que la extinta guerrilla tuviera grandes fortunas ocultas en bancos del exterior, afirmación que generó la respuesta del exfiscal (Juan Páez/Colprensaz)

Martínez rechazó esa versión y aseguró que existen documentos que respaldan la presencia de importantes activos de la organización. “Lo que sí no puede ocurrir ahora por defender el cuestionado proceso de paz es decir que las Farc eran unos monjes franciscanos. No, no, no, hay evidencias de que tenían activos muy importantes”, respondió.

La operación para rastrear los recursos

El exfiscal afirmó que tiene comunicaciones oficiales de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una de ellas, fechada el 9 de mayo de 2018, solicitaba colaboración a la Fiscalía colombiana para “realizar una operación de entrega controlada de aproximadamente 500 millones de dólares”, cuyo inicio estaba previsto para el 17 de mayo de ese año.

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El procedimiento fue identificado judicialmente como F500 y tenía como objetivo movilizar el dinero hacia entidades bancarias estadounidenses para después distribuirlo a través de instituciones financieras de otros países. Según Martínez, durante las gestiones se alcanzaron a abrir cuentas en Grecia y, según su conocimiento, también en Turquía.

Los integrantes de las antiguas Farc que participaron en los contactos creían estar negociando con un banquero estadounidense, sin saber que detrás de la operación estaban las autoridades de ese país.

La operación F500 contemplaba trasladar recursos de las antiguas Farc a entidades financieras de Estados Unidos y otros países, entre ellos Grecia y Turquía (Camila Díaz/Colprensa)

“Ellos no sabían que era la justicia americana, ellos creían que era un banquero de los Estados Unidos. Por eso tenía que hacerse una operación encubierta”, explicó Martínez. También señaló: “Ese banquero que vino supuestamente a Colombia tuvo contacto con esas caletas, como así lo reportó”.

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El plan contemplaba traer de regreso a Colombia hasta cinco millones de dólares mediante una operación de la DEA, con apoyo del CTI de la Fiscalía. Las entregas podían continuar hasta completar los cerca de 500 millones de dólares.

Sin embargo, la operación no se concretó. Según el exfiscal, el procedimiento perdió continuidad después de que se conocieran los detalles del operativo de la DEA relacionado con Jesús Santrich y sus colaboradores, durante mayo y junio de 2018.

“Las personas que habían tomado contacto con el supuesto banquero americano se perdieron del banquero americano”, afirmó. Martínez agregó que la correspondencia permanece en los archivos de la Fiscalía y que Andrés Eduardo Jiménez, entonces fiscal delegado para finanzas criminales, autorizó la operación en junio de ese año.

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Los bienes y la captura de ‘Jesús Santrich’

Néstor Martínez también cuestionó el cumplimiento de los compromisos de las Farc con la reparación de las víctimas. Aseguró que, durante su paso por la Fiscalía, un delegado de la antigua guerrilla, autorizado por el Gobierno, le planteó entregar un billón de pesos si se permitía crear un fideicomiso bajo su control. “Si se autorizaba la creación de un fideicomiso que ellos controlarían, ellos estaban dispuestos a entregar 1 billón de pesos”.

El exfuncionario añadió que, al terminar su gestión, se habían incautado 1.781 bienes valorados en 2,5 billones de pesos, que no aparecían en el inventario presentado por la organización. Sobre ese reporte manifestó: “El famoso reporte ese de las escobas y de los baldes, que fue un sainete, un desafío a la nación”. En la misma entrevista respondió a Santos sobre la captura de Santrich. El expresidente cuestionó que Martínez no le hubiera informado del procedimiento, pese a que se habían reunido la noche anterior.

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Martínez también respondió a los cuestionamientos de Santos sobre la captura de Jesús Santrich y aseguró que el entonces mandatario conocía previamente el procedimiento (AFP)

El exfiscal explicó que la orden fue expedida por una corte del estado de Nueva York y que la Fiscalía actuó en cumplimiento de los tratados de cooperación judicial. No obstante, aseguró que buscó al mandatario por las posibles consecuencias de orden público.

“Yo llamé al presidente Santos, le pedí una cita urgente, me reuní con él, por cierto, en la sala donde él hacía gimnasia”, sostuvo. Finalmente, insistió: “El presidente Santos estuvo informado. Eso no lo puede negar nadie. De ello constan las entradas al Palacio de Nariño ese día a las 5 de la mañana”.