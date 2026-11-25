El director del Dapre, Carlos Ríos, aseguró que en el gobierno del expresidente Gustavo Petro decenas de mujeres habrían sido instrumentalizadas. Afirmó que alfunas de ellas entregaron sus testimonios (@CarlosARiosP/X - Alejandro Garcia/EFE)

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El director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, se refirió ante la prensa sobre las presuntas prácticas irregulares que se habrían presentado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con la presunta vulneración de mujeres.

Según indicó el funcionario en su momento, en el gobierno anterior presuntamente se habría instrumentalizado a decenas de mujeres por medio de contratos de prestación de servicios. A su denuncia se suman otras provenientes de otros exmiembros de la administración de Gustavo Petro, como la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, que indican que varias mujeres llegaron a tener contratos y cargos de importancia en la administración antecesora por la prestación de servicios de carácter sexual.

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Ante los hechos denunciados, Carlos Andrés Ríos aseguró que la Fiscalía General de la Nación ya está adelantando las investigaciones pertinentes. El funcionario afirmó que el expresidente Gustavo Petro no sería el único presuntamente involucrado en esas actuaciones irregulares.

El expresidente Gustavo Petro es señalado de presuntamente haber instrumentalizado mujeres y de haber pagado servicios sexuales con contratos (Catalina Olaya/Colprensa)

“Ya está la Fiscalía investigando todos esos procesos, porque todas esas personas tienen que caer, no solamente Petro. Todos los servidores públicos que estuvieron en este proceso, lamentablemente”, precisó el director de la entidad ante los medios de comunicación.

Ríos informó que todos los casos de los que tiene conocimiento están en manos del ente acusador. En consecuencia, recordó que es la Fiscalía la entidad encargada de investigar todos los presuntos actos de corrupción y violencia contra la mujer que se hayan registrado durante la administración del expresidente Petro.

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, también se pronunció al respecto ante la prensa. Afirmó que desconoce los casos denunciados, pero insistió en la importancia de que se lleve a cabo una investigación rigurosa sobre el tema.

El ministro Alejandro Ordóñez criticó al gobierno anterior por la presunta instrumentalización de mujeres (@A_OrdonezM/X)

“Lo hemos venido diciendo, es la burdelización del Estado. No conozco estos nuevos episodios, pero es indudable que son episodios dolorosos y tristes para nuestra institucionalidad. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante”, dijo el jefe de la cartera.

La denuncia del director del Dapre: al menos 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas

El 21 de octubre de 2026, durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Segunda del Senado de la República, el funcionario dio a conocer que, presuntamente, casi 50 mujeres habrían sido instrumentalizadas en el gobierno del expresidente Petro. Afirmó que las ciudadanas dieron sus testimonios y que entregaría la información recolectada a las autoridades competentes.

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“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube

Posteriormente, dio una entrevista en la Fiscalía General de la Nación, en la que ahondó en su denuncia y entregó material probatorio para respaldar sus aseveraciones.

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“Explicamos todo lo que lamentablemente ha pasado en la Presidencia de la República. Contamos y narramos todos los hechos y obviamente es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación. Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron”, precisó.

Añadió: “Para nosotros es muy lamentable esto. Son ellos los que permanentemente dicen que protegen los derechos de las mujeres y aquí estamos demostrando que efectivamente eso no es cierto, que ha sido una narrativa constante y que aquí ante la Fiscalía les vamos a demostrar que lo que han hecho ellos es vulnerar los derechos de las mujeres”, señaló.

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