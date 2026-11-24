El senador Iván Cepeda rechazó el atentado con carrobomba y solicitó a las autoridades la protección de los ciudadanos en Villavicencio. (REUTERS/Sergio Acero)

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Horas después del grave atentado terrorista perpetrado, presuntamente, por las disidencias de las Farc en el departamento del Meta, el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda apareció en sus redes sociales.

En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, el congresista y ahora líder de la oposición rechazó el atentado con un carrobomba ocurrido el martes 24 de noviembre cerca de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó 23 personas heridas y daños en varios predios. El legislador pidió a las autoridades proteger a la población.

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Sin embargo, el excandidato optó por no hacer mayores declaraciones sobre el hecho, y limitó su mensaje a enviar un mensaje de solidaridad para las familias de las víctimas heridas, además de exigir una investigación por parte de las autoridades.

“Rechazo el atentado terrorista que ha sido perpetrado esta noche contra la Gobernación del Meta. Mi solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio, y mi llamado a las autoridades a proteger a la población”, escribió Cepeda en X.

La explosión en el centro de Villavicencio dejó veintitrés personas heridas y múltiples daños en edificaciones aledañas a la Gobernación. (Red social X)

Entretanto, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, atribuyó el ataque a una retaliación de grupos delincuenciales ante los operativos militares contra estructuras como la de Iván Mordisco.

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“El Ejército ha hecho unos operativos importantes contra estructuras como la de Iván Mordisco. Y estas son retaliaciones que hacen los grupos delincuenciales porque empiezan a sentir el acorralamiento del Gobierno frente a su política de seguridad”, dijo Cortés en diálogo con la revista Semana.

Abelardo de la Espriella anunció recursos para reparar los daños en Villavicencio

El presidente Abelardo de la Espriella llegó este martes 24 de noviembre a Villavicencio tras el atentado y anunció que el Gobierno nacional destinará recursos para reparar la sede de la Gobernación del Meta, los inmuebles aledaños y los establecimientos comerciales afectados por la explosión.

“El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno Nacional está aquí, primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción”, afirmó el mandatario ante periodistas.

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Declaraciones ante medios del presidente Abelardo de la Espriella bajo esquema de seguridad con escudos balísticos en Villavicencio (medios de comunicación)

La detonación se produjo cerca de las 9:30 p. m. en la plaza principal de la capital del Meta. El impacto rompió ventanas, desprendió partes de fachadas y dejó escombros en varias calles del centro de la ciudad. Los organismos de emergencia trasladaron a los lesionados a centros asistenciales, mientras unidades de la Policía Militar y de inteligencia acordonaron el sector para adelantar las inspecciones.

El balance conocido hasta ahora señala 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, y no se habían informado víctimas mortales. Las autoridades continúan con la recolección de elementos que permitan establecer las circunstancias del ataque y sus responsables.

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Durante su visita, De la Espriella aseguró que los autores del atentado serán judicializados. “Los culpables van a pagar y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, declaró el jefe de Estado.

El presidente atribuyó la acción a alias Antonio Medina, a quien identificó como integrante de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “El señor, el bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él”, sostuvo. La publicación no precisó los elementos en los que se basó el mandatario para hacer esa atribución.

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Andrea Petro comparte una noticia sobre un atentado con explosivos en la Gobernación del Meta, en Villavicencio, en una historia de Instagram con un contundente mensaje. (@andreapetro91/IG)

De la Espriella relacionó el atentado con las operaciones adelantadas contra grupos armados y afirmó que su administración no negociará con esas estructuras. “No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo”, agregó.

El ataque también generó reacciones desde sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro. Andrea Petro, hija del exmandatario, publicó un mensaje en Instagram en el que cuestionó la política de seguridad del actual Gobierno. “Lamentable en lo que están volviendo al país. De todas maneras, eso era lo que querían”, escribió junto a una noticia sobre la explosión.

Su pronunciamiento se produjo en medio del debate político por las medidas de seguridad y las operaciones militares contra las disidencias. La investigación sobre el carro bomba permanece en curso, mientras las autoridades evalúan los daños y la atención a los heridos.

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