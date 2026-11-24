Plus Ultra suspendió todas sus operaciones aéreas tras el fracaso de las negociaciones financieras. (Europa Press)

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La aerolínea española Plus Ultra suspendió todas sus operaciones aéreas desde el lunes 23 de noviembre y hasta nuevo aviso, una decisión que amplía la incertidumbre para los pasajeros en Colombia que aún esperan respuestas por vuelos cancelados, reembolsos o cambios de itinerario en la ruta entre Madrid y Bogotá.

Aunque la compañía ya había retirado sus operaciones en Colombia en junio, la paralización total ocurre cuando siguen en curso reclamaciones de usuarios que compraron tiquetes para viajar entre Colombia y España.

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La Superintendencia de Transporte había ordenado medidas preventivas para que la empresa atendiera solicitudes de devolución de dinero, reprogramación e información sobre los vuelos cancelados.

La decisión de Plus Ultra también deja sin actividad a la compañía, que en los últimos días solo mantenía conexiones con Caracas desde Madrid y Tenerife. Antes operaba rutas desde la capital española hacia Buenos Aires, Lima, Bogotá y Caracas.

La ruta entre Madrid, Bogotá y Cartagena ya estaba suspendida

La compañía canceló sus rutas hacia Colombia, Perú y Argentina antes de anunciar la paralización total de sus vuelos. (Europa Press)

La salida de Plus Ultra del mercado colombiano se produjo meses antes del anuncio de la suspensión general. La aerolínea informó que sus vuelos Madrid-Bogotá-Cartagena y en sentido contrario, programados entre el 2 de junio y el 8 de diciembre, habían sido cancelados por la interrupción temporal de la ruta.

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La empresa indicó entonces que los pasajeros podían solicitar cambios, bonos o reembolsos, de acuerdo con las condiciones aplicables en cada caso. Para compras directas, el trámite debía hacerse ante la aerolínea; quienes adquirieron los tiquetes a través de agencias de viajes debían iniciar la gestión ante esos intermediarios.

La suspensión total de vuelos añade presión sobre esos procesos, en especial para los usuarios que aún no han recibido una solución frente a reservas afectadas. La compañía no anunció una nueva política específica de reembolsos ni precisó cuántos pasajeros continúan pendientes de atención en Colombia.

La Superintendencia exigió atención a reembolsos y reprogramaciones

Imagen de referencia. La Superintendencia de Transporte de Colombia aplicó medidas preventivas frente a los reclamos de pasajeros por reembolsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Transporte intervino en julio ante el aumento de las quejas relacionadas con la suspensión de la operación de Plus Ultra en el país. Entre enero y mayo, la entidad recibió 74 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre la aerolínea. Durante junio ingresaron otras 99, en su mayoría por cancelaciones, solicitudes de reembolso y dificultades en la atención al usuario.

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La autoridad ordenó a la empresa responder todas las reclamaciones, presentar un plan de atención para las solicitudes pendientes e informar de forma clara a los pasajeros sobre las alternativas disponibles. También exigió reportes periódicos sobre el tratamiento dado a los casos.

Los usuarios con vuelos cancelados pueden exigir información sobre reembolso, reprogramación u otras alternativas previstas en la regulación colombiana, según las condiciones de cada compra y el estado de su solicitud. El antecedente de vigilancia de la Superintendencia mantiene vigentes las obligaciones de atención frente a los pasajeros perjudicados por el retiro de la ruta.

La crisis financiera llevó a la suspensión de toda la actividad aérea

La empresa mantiene conversaciones sobre el rescate estatal de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2021. (Europa Press)

Plus Ultra informó que detuvo sus operaciones después de un periodo de negociaciones para reforzar su situación financiera que no llegó a acuerdos. La empresa afirmó que la medida busca gestionar la crisis “de forma ordenada” mientras evalúa las opciones disponibles dentro de su proceso de reestructuración.

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La aerolínea había suspendido el 17 de noviembre las rutas entre Madrid y Lima, así como los vuelos entre Madrid y Buenos Aires. Seis días después, dejó de operar también los enlaces con Venezuela, que eran los únicos que conservaba activos.

La compañía atribuyó parte de sus dificultades al aumento de los costos del combustible. Según su comunicado, el precio medio se elevó 68% desde marzo, con picos de 109%, en un contexto marcado por conflictos geopolíticos y cierres de espacios aéreos.

En 2021, Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España. El apoyo incluyó un préstamo ordinario de 19 millones de euros, cuyo vencimiento estaba previsto para marzo de 2026, y un préstamo participativo de 34 millones, con plazo hasta agosto de 2028.

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La aerolínea indicó que continuará en conversaciones con acreedores y otras partes vinculadas a su reestructuración. Por ahora, no ha definido una fecha para retomar los vuelos ni ha comunicado un mecanismo adicional para atender a los pasajeros afectados en Colombia.