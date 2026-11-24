El Simit aclaró que no puede eliminar multas ni ordenar devoluciones, facultades que dependen de los organismos de tránsito y de las autoridades competentes. (Alcaldía de Bogotá)

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La directora nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), Sandra Tapias, afirmó que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro creó falsas expectativas al anunciar la eventual revocatoria de millones de fotomultas, porque la investigación sobre su legalidad todavía no tiene una decisión definitiva.

Mientras no exista un fallo, tampoco habrá devoluciones automáticas de dinero, dijo durante una entrevista con Blu Radio.

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La controversia se originó tras el anuncio de la anterior Superintendencia de Transporte sobre 7,5 millones de comparendos que habrían sido impuestos de forma irregular. La revelación derivó en la apertura de una investigación administrativa contra 36 organismos de tránsito del país.

Tapias sostuvo que el Simit no presenta irregularidades y que la confusión surgió al interpretar aquel anuncio como una anulación inmediata de las sanciones. “Le dijeron mentiras a la gente, por supuesto, porque uno no puede hacer una devolución automática cuando el proceso hasta ahora está en su etapa de desarrollo”, afirmó.