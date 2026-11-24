La artista colombiana confirmó que son recursos destinados a la educación en Venezuela. (@shakira/IG)

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Shakira y el Fondo de Educación FIFA Global Citizen destinan USD 450.000 a cinco organizaciones venezolanas para llevar educación de calidad a más de 13.000 niños afectados por los terremotos que golpearon al país en junio de 2026, según anunció la cantante colombiana junto al cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, en un video publicado este martes en Instagram.

La iniciativa forma parte de un compromiso que la barranquillera asumió en mayo pasado, cuando lanzó Dai Dai —el himno oficial del Mundial de Fútbol FIFA 2026— junto al artista nigeriano Burna Boy.

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Desde ese momento, la cantante decidió donar el cien por ciento de sus regalías del sencillo al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, un programa que busca recaudar USD 100 millones antes del cierre del torneo para garantizar el acceso a la educación y al fútbol a niños en comunidades vulnerables de todo el mundo.

Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

Sony Music Latin, sello que distribuyó la canción, anunció además que igualará los primeros USD 250.000 recaudados con una donación propia.

Los terremotos de junio dejaron más de 430 escuelas destruidas en Venezuela

Cuando dos sismos sacudieron el norte de Venezuela en junio de 2026, más de 430 escuelas quedaron destruidas y miles de niños perdieron el acceso a las aulas en las semanas previas al inicio del nuevo ciclo escolar de septiembre.

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Ante la magnitud del daño, Shakira salió al frente en julio con un llamado urgente a los líderes mundiales. “Venezuela necesita con urgencia financiación para reconstruir escuelas, para capacitar a maestros y para comprar libros y materiales para los estudiantes”, afirmó entonces en un video en Instagram, en el que también agradeció al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, por sus contribuciones al fondo.

La Fundación Pies Descalzos y la CAF acordaron fortalecer su alianza para la reconstrucción de entidades educativas en el departamento del Chocó, afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @AgendaCAF/X

En aquel momento, el Fondo de Educación FIFA Global Citizen anunció una asignación inicial de USD 500.000 para apoyar a organizaciones que trabajaban en la recuperación educativa en el país. El anuncio de este martes representa la concreción de ese compromiso: la identificación de las cinco organizaciones receptoras y la cifra definitiva de USD 450.000 que recibirán.

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Cinco organizaciones recibirán los fondos para llegar a más de 13.000 niños

Las entidades seleccionadas fueron elegidas por su trabajo en zonas de alta vulnerabilidad y por la diversidad de sus programas. Impaktemos brindará tutoría a niños, capacitación laboral a mujeres y programas de alfabetización para comunidades wayúu, además de conectar a familias afectadas por los terremotos con asistencia de emergencia.

Fundación Madre María Luisa Casar gestiona una escuela en Petare que atiende a 400 niños de entre 3 y 13 años con educación, alimentación y atención médica. Asociación Provida de Venezuela – PROVIVE lleva a más de 75.000 estudiantes en 275 escuelas el programa de aprendizaje socioemocional Alive to the World.

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Autismo en Voz Alta atiende a niños y jóvenes con autismo con diagnóstico, terapia y apoyo financiero, al tiempo que forma a familias y docentes para construir entornos más inclusivos. Por último, AC EmpoderaME trabaja con mujeres, niñas y adolescentes en más de 12 estados del país para convertirlas en líderes comunitarias, con una red de voluntariado que también responde a emergencias humanitarias.

Shakira confirmó que la ayuda destinada con 'Dai Dai' va para los niños en Venezuela afectados por el terremoto. (Europa Press)

Según el comunicado compartido con Billboard, los programas financiados contemplan continuidad educativa, aprendizaje inclusivo, formación docente, actividades deportivas y servicios de nutrición y salud que facilitan la asistencia escolar.

La canción que nació en el Mundial y se convirtió en herramienta educativa

Dai Dai no fue solo un producto musical. Desde su lanzamiento el 15 de mayo de 2026, la canción —que combina el sonido latinoamericano de Shakira con la energía afrobeat de Burna Boy— se posicionó durante siete semanas en el número uno del Billboard Global 200 y diez semanas en el Global Excl., consolidándose como uno de los éxitos del año.

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Pero su impacto trascendió las listas: “He pasado mi vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En el Mundial de Fútbol, esos dos caminos convergen”, expresó la artista al momento del lanzamiento.

La cantante, quien integra la junta directiva del Fondo de Educación FIFA Global Citizen junto al artista The Weeknd, también comprometió USD 1 de cada entrada vendida en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran a la misma causa. Semanas después, en julio, encabezó junto a Madonna y BTS el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, celebrada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un show producido por Global Citizen en el que ninguno de los artistas percibió honorarios y en su lugar donó su participación al fondo.

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El compromiso con Venezuela se suma al anuncio de reconstrucción en Colombia

Hugh Evans y Shakira durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP/Heather Khalifa)

Este anuncio se suma al compromiso de USD 1,25 millones que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, Live Nation y CAF —el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— asumieron en agosto para la reconstrucción de escuelas en Colombia, liderada por la Fundación Pies Descalzos de la propia artista.

Evans, por su parte, reiteró el propósito central de la iniciativa: “Cuando lanzamos el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, nuestro objetivo era simple: llevar recursos directamente a las organizaciones que realizan un trabajo extraordinario por la educación de los niños en todo el mundo”, dijo. “Esta financiación va directamente a ustedes para que puedan seguir dando a los niños la oportunidad de construir su propio futuro”, añadió en referencia a los docentes, líderes comunitarios y organizaciones receptoras de las becas.

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