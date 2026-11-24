Juan Felipe Pedroza, conocido como Rentas, expuso lo que serían las irregularidades académicas de la representante del Pacto Histórico Claudia Romero Nader. (@R3ntas/X - @ClauRomeroNader/X)

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La congresista Claudia Romero Nader, del Pacto Histórico, fue señalada por Juan Felipe Pedraza, conocido como Rentas, de haber cursado una especialización en la Universidad Católica pese a no contar con un título profesional, una acusación que se suma a las denuncias ya presentadas por presuntas irregularidades en sus credenciales académicas.

La controversia que salpica a la representante comenzó con la difusión en redes sociales de un supuesto diploma de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Un documento atribuido a la institución y firmado por su director de Admisiones y Registro indicó que la representante no figura como estudiante ni graduada.

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Al respecto, la Red de Veedurías Ciudadanas, conocida como Red Ver, interpuso una serie de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación para que se investigue una posible falsedad en documento público y también remitió noticias criminales al alto tribunal en relación con lo que sería este caso.

Juan Felipe Pedraza, más conocido como Rentas, expuso un registro universitario atribuido a Claudia Romero Nader en una publicación de redes sociales, de la Universidad Católica de Colombia. (@R3ntas/X)

Registro de una especialización y la disputa por las credenciales académicas tendrían en la mira a Claudia Romero Nader

En una trasmisión en sus redes sociales, Pedraza afirmó que recibió de una veeduría un registro de matrícula a nombre de Romero Nader en la especialización en Gobierno y Gestión de Desarrollo Regional. El documento, según su exposición, incluye el nombre completo de la congresista, un código estudiantil y la referencia al período 2026-3.

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El señalamiento se apoyó además en documentos difundidos previamente por el periodista Juan Pablo Barrientos, del medio Casa Macondo, según relató Pedraza. El creador de contenido sostuvo que entre esos archivos había una hoja de vida que Romero Nader habría debido firmar o presentar, pero que, al parecer, no completó.

“La señora Claudia Teresa Romero Nader estuvo en especialización en la Universidad Católica, pero no tiene título de profesional”, afirmó Pedraza, que luego cuestionó cómo pudo haber sido matriculada en un posgrado si no cuenta con una formación universitaria de pregrado, requisito clave para haberse matriculado en una especialización.

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La congresista Claudia Romero Nader está en el ojo del huracán por las aparentes anomalías en su historial académico. (Prensa Claudia Romero)

El denunciante aseguró que consultó a compañeros de la especialización, quienes le habrían confirmado la presencia de la congresista en el programa. También dijo que ocultó el número de identificación estudiantil y los nombres de profesores en los documentos que mostró para soportar su afirmación en contra de la mujer.

Al respecto, Pedraza planteó que el caso podría configurar una presunta falsedad en documento privado. Más adelante agregó que, junto con las representantes a la Cámara Sara Castellanos y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentó una denuncia contra Romero Nader, con las que buscaría que se investigue el tema en el Congreso.

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La defensa de Claudia Romero Nader frente a las acusaciones en su contra

La congresista rechazó haber cursado Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana y sostuvo que el diploma que circula es apócrifo. “Está circulando un diploma de la Universidad Javeriana, el cual es falso. Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad, ni he afirmado tener título de esa institución”, declaró.

La representante por Bogotá afirmó que nunca estudió Administración de Empresas en esa institución y pidió a la Fiscalía establecer quién elaboró y difundió el documento. (@ClauRomeroNader / X)

A su vez, la representante afirmó que denunció el documento ante la Fiscalía cuando tuvo conocimiento de su circulación. También negó haber solicitado modificaciones en su perfil de Congreso Visible, una plataforma que dejó de exhibir información sobre su profesión y nivel de estudios tras el inicio de las alertas en su contra.

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“Para ser congresista no necesito tener títulos universitarios”, expresó Romero Nader al responder a las acusaciones. La representante del Pacto Histórico añadió que lleva meses siendo víctima de amenazas e intimidaciones y que ha documentado los hechos que considera un atentado contra ella y el proyecto político que lidera.

La legisladora respaldó su defensa en la hoja de vida oficial registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep. El caso se incorpora a cuestionamientos previos sobre las credenciales académicas de integrantes del Pacto Histórico, mientras las autoridades definen el curso de las actuaciones judiciales.

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