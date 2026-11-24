Gerente del Fondo Milagro anunció fecha del cierre de los campamentos donde viven las familias afectadas por el terremoto - (Catalina Olaya/Colprensa)

Guardar

El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, aseguró que la entidad trabaja para que, antes del 31 de diciembre de 2026, las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto no sigan viviendo en campamentos. El plan contempla subsidios, alternativas de vivienda y cambios en la manera de contratar los proyectos de reconstrucción.

Para ello, el funcionario anunció la organización de ferias de vivienda en distintas regiones. Allí, las familias podrán conocer proyectos de constructoras y comparar precios, ubicaciones y características de las viviendas antes de elegir una alternativa.

PUBLICIDAD

La iniciativa busca que los hogares que perdieron sus casas accedan a opciones de reubicación o compra con información directa de las empresas. Henao sostuvo que la competencia entre constructoras debe permitir mejores condiciones para los damnificados, tanto en costos como en tiempos de entrega.

“El compromiso es que al 31 de diciembre no exista ninguna persona en los campamentos. Aliviar lo más rápido posible la situación de las familias. Vamos a hacer ferias de vivienda para entregar el mayor número de viviendas terminadas de aquí a diciembre. También habrá viviendas que se entregarán en tres, seis y 12 meses, pero las familias sabrán desde ahora qué día recibirán su vivienda y podrán escoger el proyecto, con su respectivo cierre financiero”, dijo en entrevista con El Tiempo.

PUBLICIDAD

Las familias de Pereira reclaman garantías sobre sus predios

Luis Felipe Henao aseguró que la meta es entregar el mayor número de viviendas terminadas para aliviar la situación de las víctimas - (Europa Press)

Uno de los focos de inconformidad está en Pereira, Risaralda, donde propietarios de inmuebles afectados por el terremoto han denunciado presiones para ceder o vender sus predios. Las quejas también incluyen dudas sobre quién debe asumir las demoliciones de las edificaciones que quedaron en riesgo.

Henao afirmó que el futuro de los predios debe definirse con base en la voluntad de los propietarios. Esa declaración llegó después de que residentes del conjunto residencial La Lorena 3 cuestionaran las opciones de reubicación que les fueron planteadas.

El conjunto, ubicado en el oriente de la ciudad, está compuesto por 16 torres. La Alcaldía de Pereira demolió 13 de ellas, mientras que tres permanecen pendientes de intervención. Según los residentes, algunas familias recibieron propuestas para acceder a viviendas de interés social en Condina o Dosquebradas a cambio de renunciar a sus derechos sobre el terreno original.

PUBLICIDAD

La preocupación se extiende a los costos de demolición. Algunos damnificados temen que, si no financian directamente esos trabajos, la administración local ejecute las obras y luego les cobre el valor - (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

133 familias de La Lorena 3 sostienen que prefieren reconstruir en el mismo lote. Juan Loaiza, propietario de uno de los apartamentos, aseguró que los residentes contrataron un avalúo que valoró el predio en más de $16.000.000.000, una cifra que consideran relevante al evaluar cualquier oferta de traslado.

La preocupación se extiende a los costos de demolición. Algunos damnificados temen que, si no financian directamente esos trabajos, la administración local ejecute las obras y luego les cobre el valor. Para muchas familias, esa posibilidad se suma al pago de arriendos o a la permanencia temporal en casas de parientes.

El Fondo Milagro anuncia cambios en contratación y gastos

El Fondo Milagro anuncia cambios en contratación y gastos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo gerente también anticipó medidas de austeridad y transparencia para la entidad. Henao señaló que ejercerá el cargo ad honorem y que habrá recortes de personal y salarios frente a las controversias que rodearon la administración anterior.

PUBLICIDAD

En efecto, anunció que todas las contrataciones públicas del Fondo Milagro serán publicadas en SECOP II, la plataforma estatal de contratación. La medida apunta a que los procesos relacionados con la reconstrucción puedan ser consultados públicamente.

El Fondo deberá coordinar su trabajo con alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales, constructoras y comunidades. Los retos incluyen identificar a los hogares que quedaron fuera de los registros oficiales, atender a quienes aún viven en alojamientos temporales y resolver la situación de predios con órdenes de demolición.

En Manizales, Henao indicó que 1.500 familias que perdieron todo recibirán subsidios de entre $90.000.000 y $110.000.000. La ejecución de esas ayudas y el avance de las soluciones habitacionales serán determinantes para cumplir la meta anunciada para diciembre.

PUBLICIDAD