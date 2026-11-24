La determinación dejó sin las medidas asignadas al periodista, quien había contado con protección internacional desde el año 2000 (Colprensa/UNP)

Guardar

La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad de Hollman Morris, exgerente de Rtvc.

Según informó Caracol Radio, el periodista ya fue notificado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La medida ocurre pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó al Estado que adoptara medidas de protección para él y su familia.

PUBLICIDAD

La Cidh ordenó la protección de Morris desde el año 2000 y que, en 2005, pidió extenderla a su núcleo familiar.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad de Hollman Morris, exgerente de Rtvc (Colprensa)

Según el citado medio de comunicación, la información se conoció durante una revisión de esquemas de protección que alcanzó a otras figuras públicas y periodistas. En ese contexto, la UNP también notificó al periodista Daniel Coronell que retirará el vehículo blindado y los dos escoltas que tenía asignados.

Uno de los argumentos expuestos en el caso de Coronell fue por su residencia en Estados Unidos. Esa situación habría impedido actualizar la evaluación de riesgo y las medidas de protección, según la versión difundida por la emisora.

PUBLICIDAD

La revisión de los esquemas también coincidió con denuncias del expresidente Gustavo Petro. El exmandatario sostuvo que habrían reducido los vehículos blindados y parte de su equipo de seguridad para destinarlos a la protección del presidente Abelardo de la Espriella.

La revisión de los esquemas también coincidió con denuncias del expresidente Gustavo Petro (Catalina Olaya/Colprensa)

La emisora además informó que la UNP habría retirado la protección a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. El caso se habría producido después de señalamientos sobre el supuesto uso de una camioneta oficial para un trasteo personal.

Denuncias de Hollman Morris

El exgerente Rtvc Hollman Morris denunció el 19 de noviembre de 2026 que una camioneta blindada asignada a su esquema de seguridad quedó bloqueada durante la noche. Según relató en su cuenta de X, la situación ocurrió cerca de las 7:00 p. m. y no recibió una explicación inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

PUBLICIDAD

Morris afirmó que sus escoltas atribuyeron la inmovilización del vehículo a un chip administrado por la empresa propietaria del automotor. El periodista sostuvo que esa fue la interpretación que le dieron los integrantes de su esquema, aunque señaló que desconocía las causas concretas de la desactivación.

En su mensaje, dirigió un reclamo al director de la UNP, Didier Blanco. “Anoche hacía las 7pm la camioneta blindada asignada a mi esquema quedó totalmente bloqueada”, escribió. También cuestionó que, hasta ese momento, ningún funcionario de la entidad se hubiera comunicado con él para aclarar lo sucedido.

El exgerente de Rtvc recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al Estado colombiano la adopción de medidas de protección para él y su núcleo familiar. Morris vinculó esa petición con las amenazas que, según indicó, habían recibido sus familiares y él.

PUBLICIDAD

Además, sostuvo que las evaluaciones de seguridad más recientes mantuvieron la calificación de riesgo extremo. Dijo que había entregado a los analistas de la UNP información sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas recientes. “Le agradecería una comunicación al respecto para saber qué es lo que está pasando”, expresó en el cierre de su publicación.

El exgerente Rtvc Hollman Morris denunció el 19 de noviembre de 2026 que una camioneta blindada asignada a su esquema de seguridad quedó bloqueada (@HOLLMANMORRIS/X)

Dos días antes, el 17 de noviembre de 2026, la Fiscalía imputó a Morris por el presunto delito de acto sexual violento agravado. El proceso se relacionó con un hecho que habría ocurrido el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, durante un encuentro con la escritora María Antonia García de la Torre.

PUBLICIDAD

El ente acusador consideró que tenía elementos para atribuirle una conducta sexual presuntamente ejercida mediante la fuerza y sin consentimiento. La Fiscalía calificó el caso como una posible expresión de violencia basada en género que habría afectado la libertad, la integridad y la autodeterminación sexual de la denunciante.

La investigación quedó a cargo del Grupo de Tareas Especiales para la judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos reunidos indicaron que Morris posiblemente estuvo bajo los efectos del alcohol cuando habrían ocurrido los hechos.

La abogada penalista Sharon Nicole Castillo relacionó el cambio de criterio en el caso con decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entre los antecedentes citó la sentencia SP085-2025, correspondiente al radicado 59221.

PUBLICIDAD