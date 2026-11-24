Desde la Gobernación de Norte de Santander anunciaron una recompensa de hasta $50 millones de pesos, por información que permita identificar a los responsables (Gobernación Norte de Santander)

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Los ataques con drones cargados de explosivos contra instalaciones de la fuerza pública dejaron tres civiles heridos en Cúcuta y una patrullera lesionada en Curumaní durante las últimas 24 horas. Las acciones, atribuidas de manera preliminar a grupos ilegales, ocurrieron en Norte de Santander y Cesar.

En Cúcuta, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50.000.000 por información que permita identificar a los responsables. La investigación busca establecer si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) participó en el atentado.

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La arremetida se registró hacia las 2:30 a.m. del lunes 23 de noviembre de 2026. De acuerdo con fuentes oficiales, tres drones impactaron en las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander, sin daños de consideración. Al menos otros dos aparatos cayeron sobre viviendas del barrio Tasajero.

Abelardo de la Espriella informó que no se reportaron víctimas en los atentados en Norte de Santander y Cesar - (Gobernación Norte de Santander/Reuters)

La explosión afectó 62 viviendas y dejó tres civiles heridos, entre ellos un menor de edad. Las autoridades evalúan los daños materiales y avanzan en la recolección de información sobre la ruta de los drones y sus responsables.

En Curumaní, Cesar, al menos siete artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la estación de Policía. Una patrullera resultó herida; según la institución, su condición no reviste gravedad.

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El hecho ocurrió durante la mañana, cuando padres de familia acompañaban a sus hijos a los centros educativos. Una testigo relató que, tras escuchar las detonaciones, varias personas corrieron hacia los colegios para buscar a los menores.

Abelardo de la Espriella rechazó atentados en Cúcuta y Curumaní

Tras la escalada de violencia, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, escribió en su cuenta de X que “los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, Norte de Santander, y Curumaní, Cesar, merecen también, nuestra más enérgica condena”.

El presidente de la República señaló que avanza en la organización de un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados (@ABDELAESPRIELLA/X)

A la par, sostuvo que en la capital del departamento de Norte de Santander hubo tres heridos, dos casas dañadas y varios edificios públicos comprometidos.

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“En Cúcuta, el ataque contra el Comando de la Policía dejó un balance preliminar de tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, más de 60 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y daños en la infraestructura policial y los servicios públicos”, expuso.

El líder del movimiento Defensores de la Patria también confirmó que no se reportaron muertos por los ataques de los grupos armados en Norte de Santander y Cesar.

“En Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y daños en la infraestructura policial. Gracias a Dios, no se reportan víctimas mortales en ninguno de estos dos atentados”.

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De la Espriella manifestó toda su solidaridad con las familias afectadas y con la Policía Nacional. “Desde el Gobierno nacional estamos organizando un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados y apoyar la recuperación de las viviendas y la infraestructura dañada”.

En sus declaraciones, aseguró: “¡No vamos a dejar solas a las familias afectadas por el terrorismo! Rechazo con absoluta contundencia estas miserables y cobardes acciones terroristas. La respuesta del Estado será firme e implacable, en el marco de la ley. Los responsables deberán responder ante la justicia”.

El presidente rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y aseguró que su Gobierno enfrentará a los responsables sin recurrir al diálogo. (@ABDELAESPRIELLA/X)

También se refirió a los hechos contra la sede de la Gobernación del Meta atribuidos a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. El jefe de Estado. El jefe de Estado anunció que su Gobierno responderá mediante las capacidades de la fuerza pública.

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“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, manifestó inicialmente antes que se confirmaran 23 heridos.

En su pronunciamiento, sostuvo que los narcoterroristas responsables buscarían intimidar a su administración para presionar la apertura de otro proceso de paz.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, afirmó.

De la Espriella también fijó su posición frente a eventuales negociaciones con estas organizaciones y descartó esa posibilidad durante su administración.

“Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió.