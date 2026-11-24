Gustavo Petro enfrentaría una investigación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022, aunque no habría reportes públicos. (Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro estarían entregando declaraciones ante autoridades de Estados Unidos. Los testimonios, según se conoció el martes 24 de noviembre, se estarían rindiendo bajo reserva y algunos provendrían de personas que permanecen en Colombia, cuyas identidades no se conocen por razones de seguridad.

La información fue divulgada por la periodista D’arcy Quinn en medio de las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que afirmó que su primera declaración ante la Fiscalía General de la Nación sobre hechos relacionados con el expresidente se extravió durante una diligencia.

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En su reporte, Quinn sostuvo que el proceso en territorio estadounidense aún no tendría una acusación formal. Por ese motivo, las autoridades de ese país no habrían confirmado públicamente si existe una investigación abierta contra el ex jefe de Estado o contra otros integrantes de su administración, por la comisión de presuntos delitos.

Deicy Jiménez y Angie Rodríguez son dos de las mujeres denunciantes contra el expresidente Gustavo Petro, que afronta los señalamientos por ofrecer contratos a cambio de favores sexuales. (suministrada a Infobae Colombia)

“Cuando haya un indictment de por medio, se sabrá”, señaló Quinn, en referencia a una eventual imputación formal ante la justicia estadounidense. Según explicó, la evaluación se concentraría en determinar si existieron conductas que pudieran afectar intereses de Estados Unidos y que, por esa razón, fueran objeto de competencia judicial en ese país.

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La reserva sobre los declarantes y una eventual acusación formal

La información revelada en La FM afirmó que los exfuncionarios que comparecerían ante autoridades norteamericanas cuentan con protección sobre sus nombres. Aunque no detalló cuántas personas habrían declarado, qué cargos ocuparon ni en qué expedientes estarían colaborando, en relación con el caso que involucra al exmandatario.

La versión surgió después de que el expresidente de la República publicara en sus redes sociales documentos atribuidos a tribunales de Nueva York y Florida. Según expuso Quinn, esos certificados indicarían que no existe una investigación formal en su contra en esas jurisdicciones, aunque podría adelantarse sin previo aviso.

Eva Ferrer declaró en Estados Unidos contra la ex primera dama Verónica Alcocer, por presunto tráfico de drogas y armas. (Canal Institucional - @Veronicalcocerg/X)

En efecto, la ausencia de una causa pública, sin embargo, no permite establecer si hay verificaciones preliminares, solicitudes de información o declaraciones reservadas. En EE. UU., una acusación penal suele hacerse pública cuando un fiscal presenta cargos y un gran jurado o una autoridad judicial interviene en el caso, según el procedimiento.

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La periodista sostuvo que ese escenario todavía no se habría producido. “Se están recibiendo esas declaraciones, se seguirán recibiendo y se evaluará si hay delitos cometidos por el expresidente que deban ser perseguidos por los Estados Unidos”, agregó la periodista, en lo que concierne a esta situación de orden jurídico.

Cabe destacar que Eva Ferrer, exconsejera presidencial, compareció el 18 de noviembre ante fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, junto con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional. La mujer acudió como testigo en una investigación federal y estuvo acompañada por su abogado.

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El expresidente Gustavo Petro se encuentra incluido en la lista Ofac de los Estados Unidos. (Colprensa - Imagen ilustrativa Infobae Colombia)

Durante la diligencia, Ferrer amplió sus declaraciones y entregó material sobre presuntos hechos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas que atribuye a la exprimera dama Verónica Alcocer y a personas de su entorno. Entre sus señalamientos figuran supuestos traslados de estupefacientes, armas y dinero en efectivo desde y hacia Venezuela.

Angie Rodríguez denunció la pérdida de su primer testimonio ante la Fiscalía

Todo esto se supo como parte de las denuncias de la exdirectora del Dapre, que acudió el lunes 23 de noviembre a la Fiscalía para solicitar garantías procesales. La exdirectora del Dapre aseguró que debió rendir nuevamente una declaración que había entregado meses atrás ante un grupo investigador contra la criminalidad organizada y la corrupción.

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“Tuve que acudir por segunda vez porque mi testimonio se perdió durante la diligencia”, expresó en un mensaje divulgado en redes sociales la exfuncionaria, que también cuestionó las filtraciones de información reservada desde el interior de la Fiscalía y pidió, en consecuencia, las medidas que garanticen la preservación de sus declaraciones.

En la actualidad, hay una serie de investigaciones que se adelantan en los órganos de control y que involucran al Gobierno de Gustavo Petro. (Europa Press)

Para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones, la mujer señaló que, a partir de ahora, buscará rendir sus declaraciones por videollamada para conservar una grabación de cada diligencia. La decisión responde, según dijo, a la pérdida de su primer testimonio y a su pedido de mayores garantías de seguridad y trazabilidad dentro del proceso.

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La exfuncionaria precisó que su comparecencia no correspondía a la investigación conocida como los “sexocontratos”, en la que fue vinculada como indiciada por presunta omisión de denuncia y celebración indebida de contratos, sino que se enmarcó en denuncias que ella impulsa por supuestos abusos de poder y tráfico de influencias.

Mientras las denuncias avanzan en Colombia, Quinn afirmó que los procedimientos en Estados Unidos tendrían un ritmo distinto. Hasta el momento, no se conocen comunicaciones oficiales de autoridades judiciales estadounidenses que confirmen una investigación formal, la recepción de testimonios o una acusación contra Petro.