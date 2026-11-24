“Están pescando en río revuelto”, la reacción de Deisy Osorio a la polémica por sus estudios (@JohanaOsorioM_/X)

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La hoja de vida atribuida a la senadora Deisy Johana Osorio abrió un nuevo debate sobre la información académica de integrantes del Pacto Histórico. En un perfil de Congreso Visible, la legisladora aparecía como contadora pública y especialista en Finanzas, aunque todavía no ha recibido un título profesional.

La congresista sostuvo que esos datos no fueron entregados por ella y que su situación académica está consignada en las plataformas oficiales.

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Osorio ingresó al Senado en el puesto 21 de la lista cerrada de la coalición. Su caso se conoció durante las discusiones generadas por cuestionamientos a hojas de vida de miembros de esa bancada, entre ellos el de la representante Luz Verónica Estrada, suspendida provisionalmente por la Procuraduría el lunes 23 de noviembre de 2026, según la información suministrada.

La diferencia, de acuerdo con la explicación entregada por la senadora, radica en que no se trataría de documentos adulterados.

La controversia surgió porque una página de datos abiertos la describió con estudios que aún no culminan formalmente. En la publicación aparecía como “contadora pública” y con una especialización en Finanzas.

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Deisy Osorio habló tras las dudas sobre su perfil académico y pidió frenar las acusaciones (Cristian Bayona/Colprensa - @JohanaOsorioM_/X)

“Están pescando en río revuelto”, afirmó Osorio en declaraciones en su cuenta de X. La parlamentaria indicó que su perfil profesional no contiene esas credenciales y precisó que se define como “estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado”.

La plataforma admitió que usó una fuente secundaria sin validación

Congreso Visible respondió a El Colombiano que la información provenía de un medio secundario y reconoció que no verificó el contenido antes de incorporarlo a la ficha de la senadora. La entidad señaló que el perfil se elaboró sin una consulta directa a Osorio.

“Fue un error de Congreso Visible, usamos una fuente donde reportaron esa información y nosotros no hicimos la respectiva validación”, indicó la iniciativa, según la respuesta divulgada. También anunció una modificación en su sitio para ajustar los datos y ofreció disculpas a la congresista y a su equipo.

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La corrección replanteó el alcance del señalamiento. La discusión quedó centrada en la descripción académica publicada por terceros y no en la existencia de diplomas presentados por la senadora como propios. Osorio reiteró que no se ha mostrado ante instituciones públicas o electores como profesional titulada.

Perfil de Congreso Visible atribuyó a Deisy Osorio títulos que no ha obtenido (@JohanaOsorioM_/X)

“La senadora Johana Osorio no se ha presentado como contadora pública, y menos como especialista. Esto consta en la página del Sigep y la página oficial del Senado”, respondió la congresista al medio que consultó su versión.

La certificación universitaria fue expedida en enero de 2023

La Oficina de Registro y Control Académico de la Fundación de Educación Superior San José certificó en enero de 2023 que Osorio había aprobado todas las asignaturas del programa de Contaduría Pública. El documento establecía que solo quedaba pendiente el proceso de grado.

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Desde esa constancia hasta noviembre de 2026 han pasado cerca de cuatro años. La legisladora atribuyó la demora a sus responsabilidades políticas, de acuerdo con información divulgada por Caracol Radio. El requisito pendiente era la prueba Saber Pro, que finalmente presentó el 18 de octubre de 2026.

La aprobación de materias no constituye, por sí misma, la obtención de un título. La institución educativa debe completar los trámites establecidos para expedir el acta de grado y el diploma. Tampoco se aportó información que acreditara una especialización en Finanzas.

Deisy Osorio negó ser contadora pública y Congreso Visible admitió un error (@JohanaOsorioM_/X)

Osorio tuvo contratos con entidades públicas antes de llegar al Senado

Antes de asumir su curul, la hoy senadora suscribió al menos tres contratos con entidades estatales, según registros de contratación revisados por El Colombiano. Uno fue firmado con el municipio de Maicao por $18.450.000, entre junio y diciembre de 2024, para prestar “servicios técnicos en los procesos administrativos”.

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En 2025, Osorio tuvo un contrato con la agencia Itrc por $20 millones para apoyar la gestión de comunicaciones entre abril y diciembre. Ese mismo año suscribió otro vínculo con el Senado por $11,6 millones, relacionado con la Comisión Accidental de Seguimiento al Restablecimiento de Relaciones con Venezuela.

El documento fijó honorarios mensuales de $5 millones y señaló que se determinaron “de acuerdo con la formación y experiencia requerida”. La comisión era coordinada por la entonces senadora Gloria Flórez, identificada como madrina política de Osorio.

El nombre de la congresista también apareció en denuncias de líderes de Colombia Humana en Maicao durante septiembre de 2023.

Según un reporte de El Tiempo, cuestionaron que Félix Rosanía, entonces director departamental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y pareja de Osorio, le hubiera dado manejo sobre ollas comunitarias. Una fuente citada por ese diario afirmó que la entonces edil contactó a dirigentes locales para asignar esos recursos.

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