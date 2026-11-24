Repatriación y traslado médico de paciente desde China hasta Colombia (Cancillería)

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La Cancillería de Colombia facilitó el retorno humanitario desde China de Johan Manuel Rodríguez Jiménez, un estudiante de medicina de 31 años diagnosticado con insuficiencia cardíaca avanzada y que requiere un trasplante de corazón.

Rodríguez Jiménez llegó a Bogotá el 23 de noviembre, tras viajar desde Hong Kong con un médico, una enfermera y equipos de monitoreo. Luego fue trasladado a un centro especializado para continuar su tratamiento.

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El colombiano permanecía hospitalizado en Guangzhou, donde cursaba sus estudios universitarios. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la intervención no podía realizarse allí porque la legislación china prioriza a sus ciudadanos en la asignación de órganos.

El Consulado General de Colombia en Guangzhou coordinó el acompañamiento a la familia y las gestiones con el hospital, la universidad y otras instituciones. También participaron el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional y la Secretaría General de la Cancillería.

Un colombiano volvió desde China para continuar un tratamiento cardíaco en Bogotá (Cancillería)

Varias aerolíneas internacionales no ofrecían traslado en camilla hasta Colombia, por lo que la red consular evaluó opciones en distintos países. Un nuevo concepto médico permitió organizar el viaje desde Hong Kong bajo condiciones de seguridad.

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El traslado, realizado el 22 de noviembre, recibió financiación excepcional del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), luego de que resultaran insuficientes el seguro estudiantil y los recursos reunidos por la familia y la universidad.

La ayuda estatal se otorga en casos excepcionales

El canciller Omar Bula Escobar afirmó que el caso refleja el propósito de la asistencia consular para los ciudadanos que enfrentan situaciones críticas en el exterior.

La Cancillería precisó que el FEM actúa como un mecanismo subsidiario y de última instancia. Su activación depende de la evaluación individual de cada caso, del agotamiento de otras alternativas de apoyo y de la disponibilidad de recursos.

La entidad recomendó a los colombianos que viajan, estudian o viven fuera del país contar con seguros internacionales que cubran emergencias, hospitalizaciones y eventuales repatriaciones sanitarias.

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Rodríguez Jiménez llegó a Bogotá el 23 de noviembre, tras viajar desde Hong Kong con un médico, una enfermera y equipos de monitoreo. Luego fue trasladado a un centro especializado para continuar su tratamiento (Cancillería)

Familia de niño colombiano fallecido en accidente de motocross reunió dinero para repatriar sus restos

La familia de Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño colombiano de siete años que murió después de sufrir un accidente durante un entrenamiento de motocross en Denver, Colorado, logró reunir cerca de USD 30.000, equivalentes a unos $98 millones, para trasladar sus restos a Santander. La campaña recibió aportes de familiares, amigos, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos en menos de 24 horas.

Ryan era oriundo de Girón, Santander, y vivía en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años junto a sus padres. El menor practicaba motocross, participaba en competencias y había recibido medallas y trofeos, según relató su familia.

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El accidente ocurrió en una pista de Denver, cuando una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre el niño durante una práctica. Ryan quedó inconsciente, fue trasladado en helicóptero a un hospital pediátrico y murió poco después de una intervención neuroquirúrgica de urgencia.

La familia agradeció la ayuda recibida y afirmó: “Gracias a ustedes, Ryan regresa a casa”. Los recursos permitirán cubrir los trámites de repatriación desde Estados Unidos hasta Colombia. La fecha y el lugar de la velación y el sepelio todavía no fueron anunciados.

Ellos también explicaron que la campaña comenzó después de conocer el costo del traslado internacional y de solicitar apoyo mediante redes sociales. La difusión del caso permitió que la información circulara entre habitantes de Santander y colombianos residentes en Estados Unidos, lo que aceleró la recaudación y permitió alcanzar la meta en menos de un día. “En medio de este dolor tan grande, su apoyo ha sido un consuelo y una muestra de que no estamos solos”, señaló el comunicado divulgado por los familiares.

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