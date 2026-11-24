El Pacto Histórico instaló su Comisión Nacional de Ética para investigar presuntos casos de diplomas falsificados dentro de su bancada. (Catalina Olaya/Colprensa)

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El Pacto Histórico instaló su Comisión Nacional de Ética para investigar a Luz Verónica Estrada y otros presuntos casos de diplomas falsos entre integrantes de su bancada, después de que la Universidad Nacional de Colombia negara que la congresista electa por Antioquia hubiera obtenido allí el título de Ingeniería de Minas que habría presentado ante el Congreso.

“El movimiento Político Pacto Histórico informa a la militancia y a la opinión pública que hoy quedó formalmente instalada la Comisión Nacional de Ética, de conformidad con el artículo 44 de los Estatutos del movimiento. Su integración es paritaria y cuenta con siete integrantes principales y sus respectivos suplentes, designados por la Coordinación Nacional Provisional para el período de transición”, se lee en el comunicado emitido por la colectividad.

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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Estrada el 23 de noviembre, cuatro días después de abrirle una investigación disciplinaria. La decisión se produjo tras la divulgación de una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la universidad negó la existencia del título atribuido a la representante.

La organización política afirmó que la nueva instancia interna examinará las denuncias conocidas recientemente, con especial atención al caso de Estrada. Sus conclusiones serán divulgadas mediante comunicados emitidos por la propia comisión.

La Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico indicó que actuará bajo los lineamientos de la Constitución. (@PactoCol/X)

“La Comisión avocará el conocimiento de los casos recibidos, incluido el relacionado con la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada. En cada caso adoptará las primeras actuaciones que correspondan, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, se añadió en el documento.

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Del mismo modo, el Pacto Histórico concluyó la comunicación indicando: “La Comisión ejercerá sus funciones conforme a la Constitución Política, la ley, los Estatutos y el Código de Ética del Pacto Histórico. Sus pronunciamientos se realizarán en el marco de sus actuaciones y se comunicarán oficialmente a través de los comunicados que expida la Comisión”.

La verificación universitaria y la investigación disciplinaria

La Universidad Nacional de Colombia certificó que no existen registros académicos del título de Ingeniería de Minas a nombre de Luz Verónica Estrada. (San.Tv/Facebook)

La Universidad Nacional revisó sus archivos físicos y digitales a partir de una solicitud presentada el 16 de octubre de 2025. La Facultad de Minas de la sede Medellín certificó que no halló ningún registro académico que demostrara que Estrada hubiera cursado o se hubiera graduado del programa de Ingeniería de Minas.

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La consulta se refería a un supuesto diploma profesional expedido el 16 de noviembre de 2021. La institución descartó tanto un registro de graduación a nombre de la congresista como la autenticidad del documento sometido a verificación.

La Universidad Nacional anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes ante una presunta falsedad en documento público. Estrada habría trabajado también en dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El caso se hizo público después de un cruce entre Estrada y el canciller Omar Bula, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara el 17 de noviembre. La representante cuestionó al funcionario, quien respondió señalando errores de expresión, y el episodio derivó en reacciones en redes sociales y en la difusión de las dudas sobre sus soportes académicos.

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Estrada fue elegida en Antioquia para integrar la Cámara de Representantes durante el período 2026-2030. Para ejercer como legislador no se exige un diploma universitario: la Constitución establece la nacionalidad colombiana y una edad mínima de 25 años para la Cámara y de 30 años para el Senado.

El Pacto Histórico anunció que investigará a los miembros de su colectividad implicados en casos de títulos falsos. (@PactoColX)

La Comisión Nacional de Ética quedó conformada por siete integrantes principales y sus suplentes, definidos por la Coordinación Nacional Provisional para el período de transición. El Pacto Histórico indicó que su composición es paritaria y que actuará conforme a la Constitución, la ley, los estatutos del movimiento y su Código de Ética.

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La colectividad aseguró que en cada expediente adoptará las actuaciones iniciales correspondientes con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Antes de la reunión extraordinaria, había anticipado que quien hubiera falsificado un diploma o documento académico deberá responder por las sanciones penales y disciplinarias previstas en la legislación colombiana.

Otras congresistas mencionadas en las denuncias

La representante Claudia Teresa Romero denunció ante la justicia la falsedad de un diploma de la Universidad Javeriana que circuló a su nombre. (Red social X)

Las versiones sobre presuntas irregularidades académicas también alcanzaron a las congresistas Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas. El debate interno provocó pedidos de renuncia de Estrada a su curul por parte de figuras del petrismo y abrió reclamos para que se validen los títulos reportados por miembros de otras bancadas.

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Romero hizo pública una denuncia por la circulación de una imagen de un supuesto diploma de Administradora de Empresas de la Universidad Javeriana con su nombre. La representante sostuvo que el documento es falso y afirmó: “Está circulando un diploma de la Universidad Javeriana que es falso. Nunca cursé administración de empresas en esa universidad, ni he afirmado tener títulos de esa institución”.

La congresista había sido denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta falsificación de su título. Su respuesta se centró en que nunca estudió esa carrera en la Universidad Javeriana y que tampoco ha dicho poseer un grado de esa institución.

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Andrea Vargas, representante por Atlántico, fue señalada por un supuesto título falso de abogada de la Universidad del Atlántico. La legisladora respondió: “Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico, o egresada en continuidad académica como lo determina el certificado de mi universidad”.

Vargas añadió que compartiría una captura de su plataforma universitaria y que respondería las solicitudes con el certificado correspondiente. Deisy Osorio fue vinculada a un presunto diploma en contaduría, pero no se había pronunciado, según El Espectador.