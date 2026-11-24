Video promocional del establecimiento nocturno El Sitio. Las imágenes presentan actuaciones musicales en vivo frente a los asistentes, celebraciones de cumpleaños y la oferta de bebidas en estructuras decorativas para copas. La producción utiliza una gráfica con marco iluminado sobre cortinas rojas y concluye con datos para la reserva de mesas y la ubicación del recinto.

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Hace 27 años, El Sitio by Moris Rodríguez abrió sus puertas en en el parque de la 93 y se convirtió en uno de los lugares más recordados de la rumba bogotana. Hoy, el gastrobar sigue siendo símbolo de la fiesta capitalina, ubicado ahora en una de las calles más exclusivas de la ciudad, en la carrera 13 # 85-65, edificio 85 Trece, tercer piso, con su propuesta intacta y una carta renovada para acompañar una noche de fiesta y música en vivo.

El nacimiento de un ícono en el norte de Bogotá

Corría abril de 1999 cuando Moris Rodríguez y Santiago Cruz inauguraron El Sitio en Usaquén, el barrio que ya comenzaba a consolidarse como zona bohemia de la capital colombiana.

Corría abril de 1999 cuando Moris Rodríguez y Santiago Cruz inauguraron El Sitio en el norte de Bogotá, un sector que ya comenzaba a consolidarse como zona bohemia de la capital colombiana. La apuesta era clara: un espacio donde la música en vivo fuera el eje, con un público selecto y una atmósfera que mezclara la camaradería entre artistas con la rumba de alto vuelo.

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Desde el primer día, el lugar atrajo a figuras de la farándula, el mundo empresarial y la política. La amistad entre Rodríguez y el reconocido guionista y productor Fernando Gaitán contribuyó a cimentar esa reputación. “Por el escenario pasaron los más grandes artistas, nos quedábamos hasta el amanecer cantando. Fue una experiencia inolvidable, la mejor forma de empezar”, recordó Cruz en declaraciones sobre aquellos primeros años.

Santiago Cruz y otros artistas encontraron aquí su primer escenario

Figuras como Cruz, Maia y Palo de Agua pasaron por ese escenario antes de proyectarse a nivel nacional e internacional.

El Sitio funcionó durante ocho años y medio en el Parque de la 93, uno de los sectores de mayor movimiento nocturno en Bogotá. En ese período, el lugar fue mucho más que un bar: fue una plataforma para músicos que aún no habían alcanzado la masividad. Figuras como Cruz, Maia y Palo de Agua pasaron por ese escenario antes de proyectarse a nivel nacional e internacional.

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Que Moris Rodríguez sea músico además de empresario no es un dato menor. Su formación artística marcó desde el inicio la selección de las bandas y orquestas que tocan en el lugar, y sigue siendo el criterio central de programación. En El Sitio, la calidad musical no es un complemento: es la razón de ser del espacio.

El cierre por la pandemia y el regreso con propuesta renovada

Hoy el gastrobar ofrece catering, música en vivo, DJ, gastronomía, fiestas temáticas y eventos corporativos.

Como ocurrió con gran parte de la industria de la gastronomía y el entretenimiento, la pandemia obligó al establecimiento a cerrar sus puertas de forma temporal. Sin embargo, El Sitio by Moris Rodríguez retomó actividades en su nueva sede de la Carrera 13, en el sector de El Chicó, uno de los corredores gastronómicos más activos del norte capitalino.

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La reapertura implicó también una actualización de la propuesta. Hoy el gastrobar ofrece catering, música en vivo, DJ, gastronomía, fiestas temáticas y eventos corporativos, con una infraestructura que incluye iluminación de alta gama y un sistema de sonido profesional. La terraza, en particular, funciona como un punto de reunión para quienes buscan una tarde más tranquila sin alejarse de la atmósfera del lugar.

La carta tiene una propuesta relajada ideal para la fiesta

La apuesta gastronómica de El Sitio propone una carta relajada sin pretenciones tipo street food que incluye hamburguesas, empanadas, chicharrones, nachos y una picada ideal para compartir.

La apuesta gastronómica de El Sitio propone una carta relajada sin pretenciones tipo street food que incluye hamburguesas, empanadas, chicharrones, nachos y una picada ideal para compartir, pensados para acompañar una velada que puede extenderse desde la cena hasta la madrugada.

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Los cócteles de autor son otro punto destacado de la oferta. Entre sus ingredientes figuran productos naturales colombianos, combinados con licores de alta gama y hasta biche. La propuesta de bebidas busca diferenciarse de la oferta convencional de bares en la ciudad.

A 27 años del inicio, la marca sigue vigente con proyección nacional e internacional

Desde El Sitio, Moris, el fundador, proyecta la apertura de nuevos espacios bajo el mismo concepto, con una marca que ya tiene presencia en distintos formatos

El balance que hace Rodríguez de estas casi tres décadas apunta a la expansión. Desde El Sitio, el fundador proyecta la apertura de nuevos espacios bajo el mismo concepto, con una marca que ya tiene presencia en distintos formatos y busca consolidarse tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Para fin de año, El Sito tiene programado un brunch el 6 de diciembre, la fiesta de la temporada y atiende reservas para eventos corporativos. El Sitio by Moris Rodríguez atiende de martes a domingo en la Carrera 13 #85-65, en Bogotá.

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