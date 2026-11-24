Adriana Betancur fue sometida a una nueva cirugía el 23 de noviembre, según confirmó la periodista Karla Arcila. (@adri_betancur03/ Instagram)

Guardar

La presentadora Adriana Betancur fue sometida a una nueva cirugía, según informó la periodista Karla Arcila a través de sus redes sociales el lunes 23 de noviembre. Horas después, la comunicadora solicitó donantes de sangre de tipo O negativo (O-) en Bogotá y pidió ayuda para encontrar personas dispuestas a colaborar.

En una primera publicación, realizada a las 7:59 p. m., Arcila confirmó el procedimiento quirúrgico y pidió acompañamiento en oración para la presentadora.

PUBLICIDAD

“Adriana Betancur tuvo hoy una cirugía, les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando”, escribió.

Posteriormente, sobre las 8:54 p. m., la periodista hizo un nuevo llamado para conseguir donantes de sangre en la capital del país.

“Adri necesita urgente sangre O-. A mis conocidos que deseen donar en Bogotá por favor escribirme por DM. Gracias”, publicó.

Hasta el momento, Arcila no ha entregado detalles sobre las razones de esta nueva intervención, en qué consistió el procedimiento ni la evolución de Betancur después de la cirugía.

PUBLICIDAD

Karla Arcila solicitó donantes de sangre O negativo en Bogotá luego de informar de la nueva cirugía de Adriana Betancur. (@Karlaarcila/X)

¿Qué se sabe del estado de salud de Adriana Betancur?

La nueva intervención se conoce después de varios días de información sobre las complicaciones médicas que enfrenta Betancur, quien permanecía hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá por un cuadro de peritonitis asociado a su condición renal.

La presentadora ingresó al centro médico el 8 de noviembre, luego de presentar un fuerte dolor abdominal. Según explicó su familia a la revista Vea, la infección comprometió la diálisis peritoneal que recibía como parte del tratamiento para su insuficiencia renal crónica.

Durante la hospitalización, la acumulación de líquidos afectó sus pulmones, por lo que necesitó intubación y atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su evolución fue compartida días después por Milena López, quien trabajó con Betancur en el programa Muy buenos días. A través de sus historias de Instagram, informó que la presentadora había superado la intubación, se encontraba consciente y respiraba de manera autónoma, aunque en algunos momentos requería apoyo de una mascarilla.

PUBLICIDAD

López también explicó que su colega había presentado dolor abdominal y episodios de fiebre, síntomas que estaban siendo atendidos y controlados por el equipo médico.

En esa actualización, señaló que Betancur continuaba en un proceso de recuperación gradual y que los especialistas esperaban que pudiera retomar la alimentación con comida sólida cuando su condición lo permitiera.

Milena López informó días atrás sobre los avances de Betancur, quien había recuperado la conciencia y respiraba de manera autónoma. (smilelopez/Instagram)

La peritonitis obligó a realizar una cirugía para retirar el catéter

Durante la hospitalización, Adriana Betancur fue sometida a una intervención para retirar el catéter peritoneal, identificado como la posible puerta de entrada de la bacteria que habría provocado la infección.

Su hermano, Leonardo Betancur, explicó que la familia había recibido información favorable sobre su evolución después de ese procedimiento. También señaló que la presentadora había recuperado la conciencia y superado el soporte respiratorio invasivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, advirtió que todavía existían riesgos por la presencia de la bacteria y que el tratamiento estaba enfocado en controlar la peritonitis, extraer las toxinas de la sangre y reducir la inflamación.

El familiar también aclaró que, según la información recibida de la unidad de nefrología, la diálisis podía continuar junto con el tratamiento de antibióticos, pues ambos eran complementarios.

En declaraciones a Vea, Leonardo describió la preocupación de la familia durante los momentos más difíciles de la hospitalización y aprovechó para hacer un llamado a la donación de órganos.

“Es horrible, es horrible. Sobre todo cuando sabes que tu hermana está muy mal, que está casi por morir, y por eso le están intubando para que el cuerpecito le aguante, y tienes a tu mamá al lado sufriendo porque su niña se va a morir”, manifestó.

PUBLICIDAD

Adriana Betancur ingresó a la Clínica Palermo de Bogotá el 8 de noviembre por un fuerte dolor abdominal asociado a una peritonitis. (@adri_betancur03 / Instagram)

Adriana Betancur lleva años enfrentando una enfermedad renal

De acuerdo con El País, la presentadora fue diagnosticada en 2011 con insuficiencia renal crónica, condición que redujo su función renal al 3% y la llevó a recibir tratamientos continuos de diálisis.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió recuperar parte de su calidad de vida. No obstante, en 2019 el órgano comenzó a presentar rechazo, por lo que tuvo que retomar la diálisis.

De acuerdo con lo informado por su hermano, Betancur lleva seis años en lista de espera para recibir un nuevo trasplante renal. Por esta razón, una vez supere las complicaciones actuales, deberá continuar a la espera de un donante compatible.

PUBLICIDAD