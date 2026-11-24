Abelardo de la Espriella cuestionó los resultados y los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), al cumplirse diez años de la suscripción del documento definitivo. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó los resultados de su implementación, el presupuesto destinado al proceso y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su pronunciamiento de este martes 24 de noviembre, De la Espriella aseguró que el acuerdo ha representado un alto costo para el país y afirmó que los recursos invertidos no se reflejan en resultados suficientes en materia de seguridad y reparación a las víctimas.

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“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia!”, escribió el mandatario al comienzo de su publicación, en la que también calificó el pacto como un “bodrio” y cuestionó las condiciones de la negociación con la antigua guerrilla.

Abelardo de la Espriella cuestionó los recursos destinados al Acuerdo de Paz

Uno de los principales argumentos del presidente fue el presupuesto asignado durante la última década para implementar los compromisos de La Habana.

Según las cifras que presentó en su publicación, se han destinado 178,59 billones de pesos a este propósito, de los cuales 109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.

A partir de estos datos, el mandatario cuestionó los resultados alcanzados y mencionó cinco indicadores relacionados con la seguridad, el narcotráfico y el cumplimiento de los compromisos del acuerdo:

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Más de 350.000 hectáreas de coca.

Más de 28.000 integrantes de grupos armados.

El reclutamiento de menores pasó de 130 casos en 2016 a 625 en 2024.

El 36,9% de los proyectos PDET se encuentran terminados.

4,53 billones de pesos asignados exclusivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz.

El jefe de Estado utilizó estas cifras para cuestionar la relación entre los recursos públicos destinados a la implementación y los resultados obtenidos.

“Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”, manifestó.

De la Espriella también relacionó el costo del acuerdo con la situación de las finanzas públicas y lanzó críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que señaló por el manejo de los recursos y los escándalos de corrupción.

En ese sentido, pidió que se esclarezca el destino del dinero destinado a la implementación y que se determinen las responsabilidades correspondientes si se encuentran irregularidades.

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“Los colombianos merecen saber en qué se utilizó cada peso y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren”, expresó.

El presidente cerró su pronunciamiento con una crítica al modelo de implementación: “La paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia”.

Abelardo de la Espriella aseguró que la implementación del acuerdo ha representado un alto costo para Colombia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Las críticas de De la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también fue uno de los puntos centrales de la publicación del mandatario. El presidente cuestionó los 4,53 billones de pesos que, según las cifras que presentó, han sido asignados a esta institución.

La JEP fue creada a partir del Acuerdo de La Habana como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

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Sin embargo, De la Espriella ha cuestionado los resultados de esta jurisdicción, particularmente los tiempos de los procesos y la imposición de sanciones. También ha puesto en duda que su funcionamiento haya respondido a las expectativas de justicia y reparación de las víctimas.

Estas objeciones hacen parte de su postura frente al modelo de justicia transicional establecido en el acuerdo y de su propuesta de establecer mecanismos de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue uno de los principales puntos de cuestionamiento del presidente. (JEP)

Ley de Sometimiento a la Justicia, la propuesta del Gobierno

En contraposición al modelo de negociación adelantado con las antiguas FARC, el presidente impulsó la Ley de Sometimiento a la Justicia, iniciativa que busca establecer un marco jurídico para que las organizaciones criminales de alto impacto abandonen sus actividades ilegales y se sometan a las autoridades judiciales.

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La norma fue sancionada el 4 de noviembre de 2026 como Ley 2640 de 2026. Entre sus disposiciones establece que estas estructuras no recibirán reconocimiento de estatus político y que su desmantelamiento no estará condicionado a negociaciones políticas con el Gobierno.

La legislación contempla penas de prisión, condiciones judiciales para acceder a beneficios, entrega de bienes y compromisos de colaboración con las autoridades.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca priorizar el sometimiento de los integrantes de las estructuras criminales, recuperar el control territorial y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC fue firmado el 24 de noviembre de 2016. (EFE)

¿Cuándo se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc?

Las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc comenzaron formalmente en 2012, con diálogos exploratorios en Cuba. El objetivo era poner fin a más de cinco décadas de confrontación armada y establecer compromisos relacionados con la participación política, la reforma rural integral, las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y el fin del conflicto.

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Después de cuatro años de conversaciones, las partes alcanzaron un primer acuerdo, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Sin embargo, tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de ese año, el documento fue modificado y posteriormente suscrito en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

El texto definitivo incluyó compromisos para la dejación de armas, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, su participación política, la reparación de las víctimas y la implementación de programas de desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto.

También estableció la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz.