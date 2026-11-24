El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca recaudar más de $40 billones con la ley de rescate para reducir el déficit fiscal de Colombia - (Colprensa)

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella radicado en el Congreso de la República no estabilizaría la deuda pública colombiana aunque se aprobaran todas sus disposiciones. Por medio del Pronunciamiento 20, publicado el 23 de noviembre de 2026, el organismo calculó que, con la reforma completa, el endeudamiento sería 13,2 puntos porcentuales (pp) del Producto Interno Bruto (PIB) menor en 2030 que sin ningún ajuste, pero seguiría creciendo.

“La situación de las finanzas públicas es grave”, señaló el CARF, que pidió complementar la iniciativa con medidas adicionales de ingresos y gasto.

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La entidad concluyó que el proyecto reduce el déficit y modera el crecimiento de la deuda, pero no cubre todas las presiones fiscales ni incorpora los ajustes adicionales que prevé el Gobierno. Mientras el Comité proyecta una deuda neta de 78,1% del PIB en 2030, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que se estabilizará cerca de 64%.

El Carf estima que, si se aprueban todas las medidas del proyecto, la deuda pública en 2030 sería 13,2 puntos porcentuales del PIB menor que en el escenario sin ajuste - (Carf)

Escenario de deuda y déficit sin ajustes

Sin nuevas medidas, el Carf estima que:

El déficit primario del Gobierno Nacional Central (GNC) pasaría de 3,9% del PIB en 2026 a 4,5% en 2027 y 4,9% en 2030, con un pico de 5,2% del PIB en 2029. El Carf describió esa trayectoria como “explosiva”.

Los ingresos se mantendrían alrededor de 15,6% del PIB entre 2027 y 2030, mientras el gasto primario subiría de 20% en 2027 a 20,8% en 2030. Esa brecha elevaría la deuda neta a 75,1% del PIB en 2028, por encima del límite de la regla fiscal, y a 91,2% dos años después.

La deuda crecería, en promedio, 7,8 pp del PIB cada año, impulsada por los déficits y el costo de los intereses. Para 2030, cerca de la mitad de los ingresos tributarios se destinaría al servicio de la deuda.

Cumplir la regla fiscal en 2028 requeriría un ajuste de 6,1% del PIB.

Además, déficits primarios superiores al 4% del PIB durante varios años consecutivos aumentarían las necesidades de refinanciación y reducirían el margen para financiar otras obligaciones del Estado.

Diferencias entre el Carf y el Ministerio de Hacienda

Mientras que el Ministerio de Hacienda estima que su estrategia reduciría la deuda en 19,5 pp del PIB en 2030 frente al escenario sin ajustes, el Carf calcula una disminución de 13,2 pp. La diferencia de 6,3 pp responde, principalmente, a medidas futuras no detalladas y a supuestos macroeconómicos que el Comité no incorporó.

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El Gobierno incluye un ajuste complementario de 0,69 pp del PIB mediante disposiciones que se adoptarían por medio del Plan Nacional de Desarrollo y actos administrativos. El Carf excluyó ese componente porque desconoce el contenido de esas decisiones. Asimismo, la cartera atribuye al proyecto un aumento promedio de 0,36 pp anuales en el crecimiento económico entre 2028 y 2030, equivalente en sus estimaciones a 0,4% del PIB. El Comité considera que ese efecto no sería significativo y anticipa, por el contrario, una desaceleración de 0,9 pp en 2027 y de 0,2 pp en 2028, antes de una recuperación desde 2029.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, lidera el trámite del proyecto de ley de rescate del Gobierno De la Espriella - (Minsiterio de Hacienda)

Según el Carf, el proyecto mejoraría el balance primario en 1,9% del PIB en 2027 y en 3,15% promedio entre 2028 y 2030. El Ministerio de Hacienda calcula mejoras de 2,4% y 4,5%, respectivamente, aunque las estimaciones directas sobre las medidas del articulado solo difieren entre 0,1 y 0,2 pp del PIB por año.

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Impuestos y devoluciones previstas en la reforma

El proyecto radicado plantea eliminar desde 2028 la tarifa de IVA de 5% y trasladar al 19% a la mayoría de los bienes y servicios que hoy tributan con esa tasa, mientras otros quedarían excluidos. La propuesta también extiende el impuesto a los juegos de azar en línea, los envíos internacionales de hasta USD200 ($660.000) y servicios digitales como software, nube y alojamiento.

Como compensación, el texto crea EfectIVA, un mecanismo de devolución dirigido a 35 millones de personas, equivalentes al 68% de la población. El beneficio tendría porcentajes diferenciados según el ingreso, un tope mensual de 5,5 unidades de valor tributario (UVT) por persona y dependería, en términos generales, de la facturación electrónica.

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Ante esto, el Carf calcula que la ampliación de la base del IVA produciría un recaudo bruto promedio de $40,4 billones entre 2028 y 2030; otra estimación citada por el organismo ubica ese recaudo bruto en $48,6 billones anuales. Las devoluciones de EfectIVA se estiman cerca de $20 billones, con un rango de $16,7 billones a $22,9 billones.

Tras descontar las devoluciones, el recaudo neto del IVA se situaría entre $25,7 billones y $31,9 billones al año. En el conjunto de la reforma, las medidas tributarias cuantificadas aportarían 0,17% del PIB en 2027 y 1,18% anual promedio entre 2028 y 2030.

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“La reforma también elevaría el aporte del impuesto de renta de personas naturales en 0,42% del PIB, mediante menores topes para rentas exentas y deducciones y una tarifa marginal de 9% desde 720 UVT. La medida incorporaría cerca de 1,8 millones de nuevos contribuyentes; los gravámenes a bebidas endulzadas sumarían 0,09% del PIB, el impuesto al carbono 0,07% y la normalización tributaria con alivios aportaría 0,12% en 2027″, indicó.

Brecha fiscal que dejan los cambios al IVA

El proyecto original reducía de manera gradual la tarifa de renta empresarial de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, aunque mantenía una sobretasa de cinco puntos para el sector financiero hasta 2030. El Carf estimó que esa modificación, junto con el cambio en la tasa mínima de tributación para multinacionales, reduciría los ingresos entre 0,4% y 0,42% del PIB anual.

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Las fuentes de financiación de salud y los aportes parafiscales representarían 1,45% del PIB en 2027 y 1,34% promedio entre 2028 y 2030.

“Estos recursos no son ingresos directos del Gobierno Nacional Central: reducen las transferencias requeridas para financiar obligaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”, indicó el informe.

Dentro de ese bloque figuran aportes patronales por 0,40% del PIB neto entre 2028 y 2030 y el traslado de 1 pp desde las cajas de compensación familiar a Adres, equivalente a 0,19% del PIB. Los impuestos al tabaco, vapeadores y licores aportarían 0,54% del PIB, mientras los ahorros de gasto promediarían 0,90% entre 2028 y 2030, con reducciones nominales de 20% en gastos de personal y de 50% en contratos de prestación de servicios (OPS).

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El futuro de la ley de rescate o reforma tributaria dependerá del Congreso de la República - (Catalina Olaya/Colprensa)

Los anuncios del Gobierno del 15 de noviembre para excluir del IVA a la canasta básica, los insumos agropecuarios y los seguros de salud modificarían esas cuentas si se concretan durante el trámite legislativo. El recaudo neto caería a entre $7,3 billones y $11,9 billones anuales desde 2028, una reducción de entre $18,4 billones y $20 billones frente al cálculo inicial.

“Mantener la tarifa de renta empresarial en 35% evitaría una pérdida de $10,4 billones al año, pero no compensaría toda la caída asociada a los cambios al IVA”, dice el Carf, que calcula que persistiría una brecha anual de entre $8 billones y $9,6 billones que el Congreso y el Gobierno tendrían que cubrir con otras decisiones.

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Recordó que el Decreto 1585 ya recortó $6,4 billones del gasto primario, pero falta un ajuste de $3,3 billones antes de que termine 2026 para cumplir la meta de déficit primario de 3,9% del PIB. El Comité advirtió, además, que la venta de activos estatales puede aportar recursos temporales, aunque no mejora de forma permanente el balance fiscal. Y exigió que cualquier cambio durante el debate legislativo preserve, como mínimo, el tamaño del ajuste previsto por el Gobierno. Las medidas que sustituyan ingresos o recortes deberán tener efectos equivalentes, ser permanentes y entrar en vigor a tiempo para contener el crecimiento de la deuda.