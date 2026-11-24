El padre de la menor explicó algunos detalles de la desaparición de la joven de 15 años (parchandoconleo/Instagram)

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Violeta Muñoz Pineda, la adolescente de 15 años que era buscada desde la madrugada del lunes, 23 de noviembre de 2026, en el municipio antioqueño de Bello, fue localizada y está bajo custodia de las autoridades, según confirmó su padre, Daniel Perdomo, en un video difundido en sus redes sociales.

El hombre señaló que la joven se encuentra bien y que la familia ya pudo comunicarse con ella. “Así como vinimos por acá a pedir ayuda, vengo a decir gracias. Tengo buenas noticias para compartirles”, expresó Perdono al inicio de su mensaje.

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La adolescente había sido vista por última vez cerca de las 3:00 a. m. del lunes, en inmediaciones de la Clínica del Norte, en el sector de Niquía, en Bello, departamento de Antioquia.

Violeta Muñoz, de 15 años, fue encontrada tras permanecer desaparecida desde la madrugada del 23 de noviembre en Bello (Teleantioquia-parchandoconleo/Instagram)

Según el relato de sus familiares, Violeta salió de su vivienda con varias maletas y dejó su teléfono celular en la casa. Tras revisar el dispositivo, encontraron indicios de que la joven había mantenido comunicaciones con un hombre mayor de edad, al parecer extranjero.

El padre indicó que la persona sería presuntamente de Chile, aunque aclaró que todavía no conocen su identidad. También sostuvo que los contactos se habrían producido por Zangi, una aplicación de mensajería privada.

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“Resulta que sí pasaron muchas cosas con Violeta. Esta es la aplicación con la que estuvo hablando con una persona presuntamente de Chile, de la cual realmente no sabemos nada, porque esta aplicación cifra todo el contenido. Gracias a Dios no terminó en las manos de esa persona. Tenemos que cuidar a nuestra infancia, a nuestros niños, a nuestras niñas. Tenemos que evitar que este tipo de aplicaciones hagan esas cosas y más que está camuflada como si fuera el teléfono del celular”, afirmó el acudiente de la menor.

El hombre agradeció a toda la comunidad digital que respaldó la búsqueda de la menor y la difusión del caso en redes sociales. Desde su desaparición, Perdomo subió videos en redes sociales denunciando la situación: “Eso no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes. Entonces, gracias, parce, gracias. Y esto también se comparte, porque lo bueno también hay que compartirlo y tenemos que seguir cuidando la infancia. Parce, nunca pararemos, porque las redes tienen poder. Gracias”.

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Por el momento, ni la familia ni las autoridades han informado en qué circunstancias localizaron a la adolescente ni han precisado si fue víctima de algún delito.

La secretaria de Inclusión Social de Bello, Jenyfer López, confirmó la activación de los protocolos institucionales para apoyar la búsqueda de la menor de edad (Alcaldía de Bello/Facebook)

La aplicación Zangi está ligada a crímenes internacionales, delincuencia y feminicidios

Sobre esta plataforma, se conoce que permite enviar mensajes, hacer llamadas y videollamadas, además de compartir archivos.

Entre sus características figura, en efecto, que no requiere un número telefónico personal para el registro ni una dirección de correo electrónico y que ofrece cifrado de extremo a extremo, condiciones que, según las advertencias de autoridades colombianas, pueden dificultar el acceso a las conversaciones.

Estas funciones la diferencian de servicios como WhatsApp y han despertado interés en investigaciones judiciales vinculadas con delitos organizados.

La familia de la joven Violeta Muñoz había advertido sobre un presunto contacto con un hombre extranjero a través de Zangi (Zangi)

Según su presentación comercial en la web, en lugar de usar un número celular como identificador principal, Zangi asigna un código aleatorio de 12 dígitos, que comienza con 871. El usuario puede compartirlo con sus contactos sin revelar su línea telefónica.

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Esa modalidad de registro ofrece un mayor nivel de privacidad, aunque no implica que las comunicaciones resulten inaccesibles para una investigación. El contenido y los registros de actividad pueden dejar rastros en el dispositivo utilizado, incluidos horarios de conexión, direcciones IP y contactos.

La empresa sostiene: “Zangi ha llevado la seguridad a un nuevo nivel. Con un sistema de cifrado de tres capas, supera a los mensajeros masivos. Los servidores de Zangi no tienen comunicación con los usuarios, lo que les permite resistir cualquier ataque de hacker, anunciantes o del gobierno”.

El registro mediante un código de 12 dígitos es una de las características que distingue a Zangi de otras plataformas de mensajería (Zangi)

No obstante, la plataforma, desarrollada en Armenia y disponible en Google Play Store, ha sido vinculada a serias causas judiciales relacionadas con organizaciones narcocriminales. También figura en la investigación por crímenes como feminicidios y homicidios en varios países, así como con delitos de estafa.

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Uno de los casos más sonados es el del triple femicidio cometido en la ciudad argentina Florencio Varela, en septiembre de 2025, en el que fueron asesinadas las jóvenes de 20 años Brenda del Castillo, Morena Verdi y la adolescente de 15 años, Lara Gutiérrez.