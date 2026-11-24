Luis Díaz volverá a la acción con el Bayern Múnich el miércoles 25 de noviembre del 2026 - EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

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Luis Díaz volverá a estar disponible para el Bayern Múnich en la UEFA Champions League, cuando visite al Lille de Francia el miércoles 25 de noviembre de 2026, por la quinta jornada de la fase de liga del torneo europeo. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, y a las 9:00 p. m. en Francia.

El partido se disputará en el Stade Pierre-Mauroy, estadio ubicado en Villeneuve-d’Ascq, en el área metropolitana de Lille, al norte de Francia. El Bayern Múnich llega al compromiso en el puesto 13 de la tabla, con ocho puntos en cuatro partidos, mientras que Lille ocupa la casilla 35 entre los 36 participantes, con un punto.

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El duelo es relevante para ambos equipos por la forma de clasificación de la Champions League, que en su fase de liga reúne a 36 clubes en una sola tabla y cada uno disputa ocho encuentros.

Lille enfrentará al Bayern Múnich de Luis Díaz el miércoles 25 de noviembre del 2026 - (@FCBayern/X)

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Los ocho primeros avanzarán de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar deberán jugar una ronda de repechaje.

Por eso, el Bayern busca acercarse a los puestos de clasificación directa y Lille necesita una victoria para salir de la parte baja, duelo que se podrá ver a través de Disney+ Plan Premium.

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El regreso de Luis Díaz y las bajas del Bayern Múnich

La principal novedad para el fútbol colombiano es el regreso de Luis Díaz a la convocatoria del Bayern Múnich. El atacante guajiro sufrió una lesión muscular el 21 de octubre de 2026, durante el empate 2-2 frente al Arsenal en Múnich, por la tercera jornada de la Champions League. Ese fue su último partido antes de perderse varios compromisos con el club alemán.

El colombiano volvió a entrenarse con el grupo antes del viaje a Francia y quedó a disposición del entrenador Vincent Kompany. Su presencia no garantiza una titularidad, pues llega después de más de un mes sin competencia oficial, pero abre una alternativa ofensiva para un equipo afectado por problemas físicos. Díaz puede actuar como extremo por izquierda o como atacante central, una posibilidad que gana fuerza ante las ausencias en la delantera.

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Luis Díaz se lesionó en el partido ante Arsenal por la Champions League - (EFE)

Lesionados en el Bayern Múnich

El Bayern no contará con Harry Kane, que sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo y estará fuera durante un periodo prolongado. También es baja el marroquí Ismael Saibari, afectado por una lesión similar en la pierna derecha. A esas ausencias se suma la duda de Michael Olise, quien padeció una contusión en un pie durante el empate 1-1 ante Colonia y no participó en el último entrenamiento antes del desplazamiento.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, explicó que las lesiones obligarán al plantel a buscar soluciones colectivas. “Cuando tienes un ataque con Lucho, Harry, Jamal, Saibari, Olise y también Lenny, puedes ejercer una presión muy diferente sobre el rival. Ahora tenemos que encontrar otras soluciones durante el partido, a través del juego colectivo y del trabajo de todo el equipo”, señaló.

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Esto dijo Vicent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, sobre el regreso de Luis Díaz a una convocatoria con el equipo - (@FCBayern/X)

El antecedente entre Lille y Bayern en la Champions League

Lille y Bayern Múnich se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la Champions League 2012-2013, el primer cruce se jugó el 23 de octubre de 2012, en Francia, y terminó con triunfo alemán por 1-0. Dos semanas después, el 7 de noviembre de 2012, el Bayern goleó 6-1 como local.

El conjunto bávaro ganó los dos antecedentes, marcó siete goles y recibió uno. Sin embargo, el partido del miércoles tendrá un contexto diferente: Lille necesita reaccionar tras sumar solo un punto en sus primeras cuatro presentaciones, mientras que el Bayern busca mantenerse invicto en el certamen y aprovechar el regreso de Luis Díaz en una ofensiva marcada por las bajas.

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Datos del partido

Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026

Hora en Colombia: 3:00 p. m.

Hora local: 9:00 p. m.

Escenario: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’Ascq, Francia

Torneo: quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League

Transmisión en Colombia: Disney+ Plan Premium