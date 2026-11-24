Las autoridades alertaron sobre varias muertes que han ocurrido en circunstancias extrañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis jóvenes de entre 14 y 20 años murieron en un lapso de cuatro meses en el corregimiento Santa Elena, de Medellín, en hechos que ahora son materia de investigación para la Fiscalía General de la Nación.

Versiones que circulan entre los vecinos del sector indican que las víctimas tendrían vínculos de amistad o cercanía entre sí, un elemento que llevó a las autoridades locales a revisar los casos de forma conjunta y a activar medidas de prevención para otros adolescentes que pudieran estar expuestos a riesgos.

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El episodio más reciente ocurrió el 6 de agosto de 2026, cuando fue hallado sin vida Alejandro Grajales Alzate, de 15 años, en una zona boscosa del sector El Salado. El adolescente había participado en el Desfile de Silleteros de 2025, dentro de la categoría Junior, tras resultar seleccionado en una convocatoria dirigida a relevar las tradiciones familiares de Santa Elena. Antes de su muerte, habría tenido una discusión con su madre.

La secuencia de casos comenzó en marzo en la vereda Mazo, donde murió una joven que había sido estudiante de la Institución Educativa Martín Eduardo Ríos Llanos, ubicada en la vereda Pantanillo, de Envigado.

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La adolescente salió de su vivienda y fue encontrada horas después. Con el paso de las semanas se registraron otros fallecimientos en sectores rurales del corregimiento, entre ellos Mazo, Perico y Pantanillo.

La primera víctima fue una joven y desde ese momento los hechos no han parado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía revisa si los casos tienen una conexión

La Alcaldía de Medellín solicitó a la Fiscalía General de la Nación estructurar una indagación que permita establecer si las seis muertes comparten circunstancias, participantes o factores externos. Hasta ahora no se ha confirmado una causa común ni se han establecido responsabilidades penales por estos hechos.

Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, afirmó que una de las líneas que se analiza se relaciona con un posible acuerdo entre los jóvenes. Según explicó al diario local El Colombiano el 24 de noviembre, habitantes de la zona han mencionado la existencia de un supuesto pacto, aunque las autoridades no han logrado identificarlo ni verificarlo.

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Otra hipótesis bajo revisión plantea que los adolescentes pudieron haber estado expuestos a dinámicas difundidas en redes sociales, como retos o interacciones que impliquen riesgos, pues no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta en el país.

También se estudia la posibilidad de presiones ejercidas por terceras personas, así como eventuales vínculos con el consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido corroborada por las autoridades.

Los hechos tienen preocupadas a las familias de la zona porque parecen tener relación entre sí (Colprensa)

La comunidad pide respuestas y rutas de protección

El sacerdote Andrés Camilo Berrío fue una de las personas que alertó sobre la sucesión de muertes. El párroco señaló en el medio que Santa Elena es un territorio donde numerosas familias se conocen desde hace años y mantienen relaciones cercanas, por lo que cada fallecimiento ha tenido un efecto considerable en la comunidad.

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Para el religioso, la preocupación aumenta por la similitud que vecinos perciben entre los comportamientos de las víctimas antes de los hechos.

Berrío manifestó, además, que en los últimos años se ha hecho más visible la presencia de consumo y venta de drogas en el corregimiento. Su planteamiento también forma parte de las preocupaciones recogidas en la zona, aunque el proceso judicial deberá determinar si ese fenómeno guarda relación con los fallecimientos.

Las autoridades ya están investigando el caso (Colprensa)

Por ahora, la Administración distrital busca que la investigación permita identificar posibles factores de riesgo y activar mecanismos de acompañamiento para jóvenes que puedan requerir atención.

Mientras avanzan las diligencias por parte de las autoridades, familiares, docentes, líderes comunitarios y autoridades esperan esclarecer una serie de muertes que ha dejado interrogantes en Santa Elena durante 2026.

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