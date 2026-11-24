La representante Luz Marina Gordillo expresó su frustración ante la necesidad de solicitar debates y afirma que no ha habido control político en la comisión (Cámara de Representantes/YouTube)

Guardar

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, calificó de “mentirosa” a la representante a la Cámara Luz Marina Gordillo a través de su cuenta en la red social X, luego de que la congresista cuestionara en la Comisión Séptima el aplazamiento de un debate de control político contra esa entidad.

El cruce de declaraciones se originó durante la sesión de esa célula legislativa, escenario en el cual la representante reclamó al presidente de la comisión, Juan Felipe Corzo —integrante también del partido Centro Democrático—, por no haber fijado fecha para la realización de la diligencia de control radicada desde hace varios meses.

PUBLICIDAD

Ante el reclamo formulado en el recinto, la directora del Icfb respondió directamente en plataformas digitales al señalar la fecha en que fue presentada la proposición frente al momento en que ella asumió la dirección de la entidad estatal.

Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protagonizó un cruce de declaraciones con la representante Luz Marina Gordillo por el aplazamiento de un debate de control político (@ICBFColombia/X - @luzmarinagordillo/Instagram)

“No sea mentirosa”: la respuesta de la directora del Icbf

En su publicación difundida en X, Carolina Restrepo escribió textualmente: “Representante Gordillo, no sea mentirosa. Usted pidió ese debate el 29 de julio, cuando yo ni siquiera había llegado al Icbf”.

A renglón seguido, la funcionaria indicó que acudirá a la citación en el Congreso para atender el cuestionario sobre situaciones ocurridas antes de su nombramiento y advirtió a la legisladora sobre el propósito de sus señalamientos.

PUBLICIDAD

“En la Comisión Séptima le responderé exactamente lo que preguntó sobre los hechos anteriores a mi llegada. Y si cree que va a darse un bañito de popularidad a costillas mías, olvídese”, se lee en la publicación.

La directora del Icbf calificó de “mentirosa” a la congresista Luz Marina Gordillo (@carorestrepocan/X)

La controversia entre ambas figuras se desató tras la intervención de Luz Marina Gordillo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde expuso su inconformidad frente al manejo de la agenda legislativa y negó que la sesión haya sido programada en tres ocasiones como se había afirmado.

Los reclamos de Luz Marina Gordillo por el debate que sigue sin fecha

Al dirigirse al presidente de la célula legislativa durante la sesión, la representante expresó: “Eso es para mí vergonzoso, doctor Felipe Corzo. Vergonzoso que yo tenga que rogarle a usted que me agende este debate. Y como citante le quiero decir: no es verdad, no es verdad que usted ha agendado tres veces. Esta proposición se radicó el día 29 de julio”.

PUBLICIDAD

La congresista sostuvo igualmente que durante todo el periodo legislativo transcurrido desde el mes de julio no se ha llevado a cabo ninguna sesión de control político en esa comisión, debido a que su proposición contra la dirección de Bienestar Familiar ocupaba el primer lugar en el orden de radicación.

La representante a la Cámara Luz Marina Gordillo cuestionó al presidente de la Comisión Séptima por no programar el debate de control político que solicitó contra el Icbf desde el 29 de julio (@ICBFColombia/X)

En su intervención ante los demás integrantes de la Comisión Séptima, Gordillo criticó la manera en que se tramita la asistencia de los funcionarios citados y señaló: “Lo que yo aprendí del control político no es que uno le tenga que decir al funcionario: ‘Oiga, ¿usted quiere que lo agende? ¿Usted quiere venir? Oiga, le pido el favor, ¿quiere venir el próximo martes?’ Qué vergüenza que le tenga que uno decir: ‘Oye, dime si viene o no para agendar’”.

PUBLICIDAD

De igual manera, la congresista del Centro Democrático acusó al presidente de la comisión, Juan Felipe Corzo, de estar encubriendo a la directora del Icbf y de perjudicar la labor de vigilancia que corresponde a la corporación legislativa.

Sobre este punto, Gordillo afirmó durante el debate: “Una cosa, presidente, es que usted lo quiera, la quiera proteger. Estoy de acuerdo con eso. La protege. Que tenga sus arreglos por debajo de la mesa, qué pena, presidente. Que tenga sus arreglos, pero no perjudique a la Comisión. No hemos hecho un solo control político en este Congreso, en esta Comisión”.

PUBLICIDAD

Durante su intervención en la Comisión Séptima, Luz Marina Gordillo manifestó su inconformidad con el trámite de las citaciones a funcionarios y cuestionó que tuviera que insistir para concretar el debate (@CamaraColombia/X)

El debate de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha intentado adelantarse en varias oportunidades dentro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sin que hasta el momento se haya concretado su desarrollo en el recinto.

En la más reciente ocasión en que la diligencia estuvo prevista en la agenda, la directora Carolina Restrepo no se encontraba en territorio colombiano, motivo por el cual remitió una excusa formal ante la mesa directiva de la comisión para justificar su inasistencia.